    রশ্মিকার বাবা-মা তাঁকে বিজয়ের সঙ্গে ছবি করতে নিষেধ করেছিলেন! সেই সময় নায়িকা কী করেছিল জানেন?

    ২৬ ফেব্রুয়ারি রশ্মিকা মন্দনা এবং বিজয় দেবেরকোন্ডার বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু রশ্মিকার বাবা-মা এক সময় চাননি যে তিনি বিজয়ের সঙ্গে আর কোনও ছবিতে কাজ করুন। সেই বিষয়ে কথা বলছেন, তাঁর একটি ভিডিয়ো এখন ভাইরাল।

    Mar 15, 2026, 15:20:45 IST
    By Sayani Rana
    ২৬ ফেব্রুয়ারি রশ্মিকা মন্দনা এবং বিজয় দেবেরকোন্ডার বিয়ে হয়েছিল। তাঁদের বিয়েতে কেবল পরিবার এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা উপস্থিত ছিলেন। এই জুটি ভক্তদের খুবই প্রিয়। তাঁদের বিয়ের পর তাঁদের নতুন ছবিও খুব তাড়াতাড়ি মুক্তি পেতে চলেছে। এই ছবির জন্য তাঁদের ভক্তরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। কিন্তু রশ্মিকার বাবা-মা এক সময় চাননি যে তিনি বিজয়ের সঙ্গে আর কোনও ছবিতে কাজ করুন। সেই বিষয়ে কথা বলছেন, তাঁর একটি ভিডিয়ো এখন ভাইরাল।

    রশ্মিকা কী বলেছেন?

    এই ভিডিয়োটি ২০১৯ সালের ডিয়ার কমরেড চলচ্চিত্রের মুক্তির পরের একটি অনুষ্ঠানের। সেখানে তাঁকে বলতে শোনা যায়, ‘চলচ্চিত্র জগতে প্রবেশের জন্য আমি আমার পরিবার, বাবা-মা এবং বন্ধুদের সঙ্গে লড়াই করেছি। বলা হয় যে এই ইন্ড্রাস্ট্রি নাকি মেয়েদের জন্য নিরাপদ নয়। তবুও, পারিবারের কোন ফিল্মি ব্যাকগ্রাউন্ড না থাকা সত্ত্বেও আমি এখানে পৌঁছেছি।’

    ছবিতে বিজয়ের সাথে কাজ করার ব্যাপারে তার পরিবারের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে রশ্মিকা বলেছিলেন, 'যখন ভারত (কাম্মা) স্যার আমাকে স্ক্রিপ্টটি পাঠিয়েছিলেন, তখন আমি তা করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমার পরিবারকে রাজি করাতে আমার সময় লেগেছিল। বাড়িতে অনেক ঝগড়া হয়েছিল। ওঁরা বলেছিলেন আমি বিজয়ের সঙ্গে আর কোনও ছবি না করি। আমি বলেছিলাম, ‘এটি প্রয়োজনীয় নয়, যে আমি ছবিটা কারও সঙ্গে করছি।’

    বিজয় তাঁর সাথে কাজ করার সময় রশ্মিকার মুখোমুখি হওয়া সমস্যার কথাও বলেন। তিনি বলেন, ‘রশ্মিকার চরিত্রটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তিনি প্রতিটি নারীর প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। আমরা ওঁর চরিত্রে অভিনয় করার জন্য অনেক খোঁজাখুঁজি করেছি। যখন রশ্মিকা বলল ঠিক আছে, তখন আমি জানতাম এটা ওঁর জন্য কতটা কঠিন হবে। ব্যক্তিগত জীবনকে প্রভাবিত করার পরেও ও এই কাজটা করেছেন। মানুষ যা মনে করে তাই বলে। কিন্তু রশ্মিকা ওঁর পুরো জীবন অনেক ভালো ভালো চরিত্র উপহার দিয়েছেন। এত ভালো কাজ করার জন্য আমি রশ্মিকাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই।’

    রশ্মিকা এবং বিজয়কে পরবর্তীতে ‘রানাবল্লি’ ছবিতে একসঙ্গে দেখা যাবে। তাদের বিয়ের পর, এই দম্পতি ছবির প্রথম রোমান্টিক গান প্রকাশ্যে এসেছে, যা তাদের ভক্তদের জন্য বিবাহ-পরবর্তী একটা দারুণ উপহার। ছবিটি এই বছরের সেপ্টেম্বরে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।

    বিয়ের পর দু'জনেই বর্তমানে একসঙ্গে সুন্দর সময় কাটাচ্ছেন। বিজয় নিজেই বলেছেন যে এত বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তিনি ক্লান্ত এবং মনে হচ্ছে তাঁর আত্মগোপন করা উচিত।

