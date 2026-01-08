Edit Profile
    Sovan-Baisakhi: প্রথম দেখাতে বৈশাখীর ‘যৌবনে’ নজর আটকায় বিবাহিত শোভনের, কবে-কোথায় হয়েছিল আলাপ?

    Sovan-Baisakhi: ২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে সঙ্গীর হাত ধরে তৃণমূলে ফিরেছেন শোভন চট্টোপাধ্যায়। আজকাল রাজনীতির চেয়ে তাঁদের প্রেমের রঙই জনতার মনে বেশি দাগ কাটে। জানেন কি কোথায় আর কবে প্রথম দেখা হয়েছিল দুজনের?

    Published on: Jan 08, 2026 8:37 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    তাঁরা যাই করেন না কেন, সেটাই খবর! তাঁদের কথায়, পরস্পরের পরিপূরক তাঁরা। সমাজের চোখরাঙানির পরোয়া না করে বিবাহিত শোভনের সঙ্গে সংসার করছেন বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়। দাম্পত্যের শেকল থেকে এখন মুক্ত বৈশাখী। তাঁদের পোশাকের মতো মনের রঙও এক!

    প্রথম দেখাতে বৈশাখীর ‘যৌবনে’ নজর আটকায় বিবাহিত শোভনের, কবে-কোথায় হয়েছিল আলাপ?
    প্রথম দেখাতে বৈশাখীর ‘যৌবনে’ নজর আটকায় বিবাহিত শোভনের, কবে-কোথায় হয়েছিল আলাপ?

    শোভন-বৈশাখীর সম্পর্ক নিয়ে গত কয়েক বছর কম আলোচনা হয়নি সোশ্যাল মিডিয়ায়। কিন্তু জোর গলায় বৈশাখী বুঝিয়ে দিয়েছেন শোভন-ময় তাঁর জীবন। একমাত্র মেয়ে মহুলকে নিয়ে সুখে সংসার করছেন তাঁরা। শোভন চট্টোপাধ্য়ায়ের ডিভোর্স মামলা খারিজ হয়ে গিয়েছে। তাই রত্না এখনও তাঁর আইন স্বীকৃত স্ত্রী। কিন্তু বিবাহিত শোভনের নামের সিঁদুরেই সিঁথি রাঙান বৈশাখী। কিন্তু তাঁদের সম্পর্কের শুরুটা কবে? প্রথম কবে বৈশাখীতে আটকেছিল শোভনের চোখ? সেই সব গোপন কথা এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন দুজনে।

    নিউজ ১৮-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বৈশাখী দেবী বলেছিলেন-'প্রথম যেদিন শোভন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি, আমার এক সাংবাদিক বন্ধু বলেছিল খুব মন দিয়ে শোভনদার হাত দুটো দেখবি। আমি বলি, হাত মানে? জবাব এল- এক হাতের ব্রেসলেট আর অপর হাতে ঘড়ি। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা আরেকজন বলে উঠল- আর উত্তম কুমারের মতো গিলে করা পাঞ্জাবিটা দেখব না? আমি কিন্তু সেদিন ওইগুলো স্টাডি করতেই গিয়েছিলাম…. অফিসের শেষবেলাতেই দেখা, প্রায় ৪টে বাজে। সত্যিই ওইরকম সাজে আমি কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে দেখিনি'।

    প্রশংসা শুনে মুখে হাসি শোভনের। তিনি পালটা যোগ করেন, 'কোন চোখ দিয়ে দেখছেন, আর কোন চোখ দিয়ে ব্যাখা করবেন সেটা আপেক্ষিক। বৈশাখীকে কিন্তু আমি আজ থেকে চিনি এমনটা নয়। দীর্ঘদিন ধরে আমি বৈশাখীকে জানি। বৈশাখীর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা… একবার শাড়ি বার করতে করতে, আমি বললাম তুমি সেদিন এই শাড়িটা পরেছিলেন না। তখন ও খুব অবাক হয়ে যায়, বলল তোমার শাড়িটার কথাও মনে আছে'। শোভনের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বৈশাখী বলেন- ‘আমি ভাবলাম বাবা, লোকটার কী ফটোজেনিক মেরোরি, সৌভাগ্যবশত ওইদিনের একটা ফটো আমার কাছে ছিল আমি মিলিয়ে দেখলাম হ্যাঁ, সেম শাড়ি। আমার মনে ছিল না’।

    প্রথম আলাপ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানান শোভন। বলেন- ‘সালটা ২০০৯। একটা মিউনিসিপ্যালটির বডি তৈরি হচ্ছিল, যে কারা কোন দায়িত্ব নেবে। হঠাৎ করে দেখি দু-চার ভদ্রমহিলা পিকনিক করছে, তাদের মধ্যে কেউ একজন এগিয়ে আসছে। গানের লাইন দিয়ে বলব- তোমার দেহের ভঙ্গিমাটি যেন বাঁকা সাপ পায়ে পায়ে ছড়িয়ে রাখো যৌবনেরই ছাপ’। পাশে বসা বৈশাখী ততক্ষণে লাজে রাঙা। বৈশাখীর সঙ্গে ম্যাচিং করে পোশাক করাকে ‘রেসিপ্রোকাল রেসপন্স’ বলে উল্লেখ করেন শোভন। কে-কী বলল তাতে মোটেই চিন্তিত নন তাঁরা, সবটাই মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভরশীল মনে করেন প্রাক্তন মেয়র।

