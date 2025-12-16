Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Subhahsree Ganguly: ‘বাথরুমে গিয়ে কাঁদতাম…’, ব্রেকআপ যন্ত্রণা! ৪ বছর নষ্ট করেছেন শুভশ্রী, আফসোস হয়?

    দেবের সঙ্গে বহুচর্চিত প্রেম টেকেনি। তৃতীয় ব্যক্তির প্রবেশ নাকি মনোমালিন্য? নাকি সংসার করার তাগিদ? ব্রেকআপের কারণ আজও অজানা। কিন্তু ব্রেকআপ যন্ত্রণা থেকে বেরিয়ে আসা সহজ ছিল না নায়িকার কাছে।

    Published on: Dec 16, 2025 2:27 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    মেসি-কাণ্ডের জেরে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্য়ায়। বিশ্বজয়ী আর্জেন্টাইন তারকা ফুটবলারের সঙ্গে ছবি তুলে কটাক্ষে জর্জরিত নায়িকা। পুলিসের দ্বারস্থ হতে হয়েছে স্বামী রাজ চক্রবর্তীকে।

    ‘বাথরুমে গিয়ে কাঁদতাম…’, ব্রেকআপ যন্ত্রণা! ৪ বছর নষ্ট করেছেন শুভশ্রী, আফসোস হয়?
    ‘বাথরুমে গিয়ে কাঁদতাম…’, ব্রেকআপ যন্ত্রণা! ৪ বছর নষ্ট করেছেন শুভশ্রী, আফসোস হয়?

    তবে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে পেশাদার জগতে অন্য়তম সফল নায়িকা শুভশ্রী, এই কথা অস্বীকার করার জায়গা নেই। মুক্তির অপেক্ষায় শুভশ্রীর লহ গৌরাঙ্গের নাম রে। ব্যক্তিগত জীবনেও সুখী তিনি। পরিচালক রাজ চক্রবর্তীর সঙ্গে সুখী গৃহকোণ শুভশ্রীর, ছেলে ইউভান-মেয়ে ইয়ালিনিকে নিয়ে দারুণ সময় কাটছে নায়িকার। তাঁদের প্রেমে ভরা সংসারের টুকরো ঝলক হামেশাই ধরা পড়ে সোশ্যাল মিডিয়ায়।

    তবে বছর কয়েক আগে শুভশ্রীর জীবনে এসেছিল একটা ঝড়। কেরিয়ারের শুরুতে প্রেমে পড়েছিলেন শুভশ্রী। প্রেমিকের নামটাও কারুর অজানা নয়। টলি সুপারস্টার দেবের সঙ্গে শুভশ্রীর প্রেম সম্পর্ক একটা সময় ছিল টলিপাড়ার ওপেন সিক্রেট। অনস্ক্রিনের এই হিট জুটির সফর শুরু ‘চ্যালেঞ্জ’ থেকে তারপর ‘পরাণ যায় জ্বলিয়া রে’, ‘খোকাবাবু’, ‘রোমিও’- একসঙ্গে রুপোলি পর্দা কাঁপিয়েছেন তাঁরা। কেন ভেঙেছিল এই প্রেম? সেই উত্তর কারুর জানা নেই। তবে বছর কয়েক আগে দেবের নাম না করেই কেরিয়ারের শুরুর দিনে প্রেমে ধাক্কা খাওয়া প্রসঙ্গে মুখ খুলেছিলেন শুভশ্রী।

    বাবা-মা'র সঙ্গে দেব শঙ্কর হালদার পরিচালিত এক টক শো'তে হাজির ছিলেন শুভশ্রী। সেখানেই মনের ঝাঁপি খোলেন রাজ ঘরণী। তিনি বলেন, 'আমার জীবনের এমন একটা পর্যায় এসেছিল যখন কাজ থেকে আমার ফোকাসটা একদম শিফট করে গিয়েছিল এবং সেটা কিন্তু আমার ডিসিশন ছিল। আফটার ‘পরাণ যায়…’ আমি কাজটা ছেড়ে দিয়েছিলাম।'

    সঞ্চালক দেবশঙ্কর হালদার এই কথা শুনে শুভশ্রীকে পালটা জিজ্ঞেস করেন তিনি নিজের ইচ্ছেয় কাজ ছেড়েছিলেন না কি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন? শুভশ্রী জোর গলায় জানায় এই সিদ্ধান্তটা সম্পূর্ণ তাঁর নিজের ছিল। নায়িকার সংযোজন, ‘যেটার জন্য ডিসিশনটা নিয়েছিলাম সেই জিনিসটা (প্রেম সম্পর্ক) যখন থাকলো না জীবনে….তখন আমি বুঝতে পারলাম জীবনটা খুব অনিশ্চিত। কিন্তু আমি আফসোস করি না যে কেন আমি আমার চারটে বছর নষ্ট করেছি! আমি আমার বাবা-মার সাথে সব কথা শেয়ার করতে পারতাম না, আমি আমার খুশিটাই আমার বাবা-মার সাথে শেয়ার করতে চাই। ডেফিনেটলি ওরা বুঝতে পারতো!’

    সেই সময় শুভশ্রীর মানসিক অবস্থা কী রকম হয়েছিল সেই নিয়েও আনকাট শুভশ্রী। তিনি বলেন বাবা-মায়ের সাথে বসে গল্প করতে করতেও তিনি পাঁচ মিনিট অন্তর বাথরুমে গিয়ে কেঁদে আসতেন। বাবা-মায়ের কাছ থেকে নিজের চোখের জল লুকোতেই তাঁর এই প্রচেষ্টা। এই আলাপচারিতায় একবারের জন্যও শুভশ্রী দেবের নাম নেননি। তবে কারুর বুঝতে অসুবিধা হয়নি, এখানে কাকে নিয়ে কথা বলছেন অভিনেত্রী।

    ব্রেক-আপের সময় সেই মানুষটিকে কী বলেছিলেন শুভশ্রী? নায়িকা দেবশঙ্করের সামনে বসে গড়গড়িয়ে বলেন, ‘যেই সময় আমি জিরো হয়ে গিয়েছিলাম সেই সময় আমি ওই মানুষটিকে বলেছিলাম, দ্যাখো আমার জীবনে কিন্তু ইনসিকিউরিটি নেই। কারণ আমার হারানোর কিছু নেই। আমার কিছুই নেই। আর ভগবানের আর্শীবাদে আমার কেরিয়ার তারপর থেকেই নতুন মোড় নেয়…’।

    সম্পর্ক ভাঙায় মন ভেঙেছিল, তবে শুভশ্রীর বিশ্বাস অটুট ছিল ভালোবাসার প্রতি। এই মঞ্চেই তিনি বলেছেন, ‘ভালোবাসা অত্যন্ত পবিত্র একটা ইমোশন। একটা খারাপ অভিজ্ঞতার জন্য আমি ভালোবাসাকে দূরে ঠেলে দেব না’। বলেছিলেন, তিনি মনের মানুষকে বিয়ে করতে চান, একজন ভালো মা হতে চান। এক দশক পর নায়িকার সব স্বপ্নই সত্যি হয়েছে।

    News/Entertainment/Subhahsree Ganguly: ‘বাথরুমে গিয়ে কাঁদতাম…’, ব্রেকআপ যন্ত্রণা! ৪ বছর নষ্ট করেছেন শুভশ্রী, আফসোস হয়?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes