Subhashree-Raj: ‘মা বলত বিয়ের কথা ভাববি না…’! রাজের বাড়িতে কী কাজ করতে হয় শুভশ্রীকে? নায়িকার জবাব, ‘শাশুড়ি চান আমি…’

Subhashree-Raj: ‘মা বলত বিয়ের কথা ভাববি না…’! রাজের বাড়িতে কী কাজ করতে হয় শুভশ্রীকে? নায়িকার জবাব, ‘শাশুড়ি চান আমি…’
দেখতে দেখতে বিয়ের ৭ বছর পার করে ফেলেছেন রাজ-শুভশ্রী। বিয়ের পর সব মেয়েরই জীবনে আসে বড় বদল। রাজের বড়িতে যাওয়ার পর থেকে কী কী কাজ করতে হয় শুভশ্রীকে?
টলিউডের সবচেয়ে ভালোবাসা পাওয়া জুটির মধ্যে অন্যতম রাজ চক্রবর্তী আর শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়ের। একে-অপরের প্রতি ভালোবাসা জাহির করার কোনও সুযোগই ছাড়েন না এই দুই তারকা। দেখতে দেখতে পার করে ফেলেছেন বিয়ের ৭ বছর। দুই সন্তানের মা-বাবা তাঁরা। শুধু বরের ভালোবাসাই আগলে রাখে না তাঁকে, শ্বশুরবাড়ির সকলেরও নয়নের মণি তিনি।
একবার দিদি নম্বর ১-এ এসে শুভশ্রীকে বলতে শোনা গিয়েছিল, কীভাবে বিয়ের পর থেকে তাঁকে আগলে রেখেছে শাশুড়ি। বিয়ের পরপরই দিদি নম্বর ১ শো-তে এসে জানিয়েছিলেন, বাড়িতে তাঁকে কোনও কাজ করতে দেওয়া হয় না। বিশেষ করে শাশুড়ি মানে রাজের মা চান তাঁর বউমা রানী হয়ে থাকুক। সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর প্রথম কফিটা নিয়ে হাজির হন তাঁর সামনে।
সঙ্গে শুভশ্রী জানিয়েছিলেন যে, বিয়ের আগে তাঁর একটু-আধতু রান্নার শখ ছিল। বিয়ের আগে ভাবতেন, বিয়ের পর রান্নার স্কিল পরে আরও বাড়বে। কিন্তু তারপর না করে-করে এমন হয়েছে যে, আর রান্নাঘরে যেতে ইচ্ছেই করে না তাঁর।
দিদি নম্বর ১-এর এই এপিসোডে এসে শুভশ্রীকে আরও বলতে শোনা গিয়েছিল, ‘সবাই বলে বিয়ের আগেই ঠিক আছে, একদম বিয়েটিয়ের কথা বলিস না। এমনকী আমার মা-ও বলত, একদম বিয়ের কথা ভাববি না এখন। কিন্তু আমি সবাইকে বলব যারা মানসিকভাবে তৈরি, তাঁরা বিয়ে অবশ্যই করুন। দারুণ অভিজ্ঞতা।’
২০১৮ সালের ৩ মে বিয়ে করেন রাজ-শুভশ্রী। সেই সময় মিমি-রাজ-শুভশ্রীর সম্পর্ক নিয়ে চারদিকে বেশ জলঘোলা চলছিল। কিছুটা হঠাৎ করেই দুজনে আংটি বদল করে, রেজিস্ট্রি সেরে ফেলেছিলেন। আর তারপর বিয়ের আসর বসে বাওয়ালির রাজবাড়িতে। একেবারে ধুমধাম করে। দ্বিতীয় বিবাহবার্ষীকির দিন ‘রাজশ্রী’ জুটি দেয় সন্তান আসার খবর। ২০২০-র সেপ্টেম্বরেই জন্ম হয় ইউভানের। আর ছেলের বয়স যখন ৩, তখন কোলে আসে কন্যা ইয়ালিনি।
করোনা চলাকালীন মারা গিয়েছে রাজের বাবা। শাশুড়িকে আগলে রাখেন শুভশ্রী, রাজও মাকে রাখেন তুলোয় মুড়ে। এমনকী, রাজের বোনদের সঙ্গেও ভীষণ ভালো সম্পর্ক নায়িকার। ননদের ছেলেমেয়েরাও ‘মামি’ বলতে অজ্ঞান। উলটো দিকে, শুভশ্রীর বাড়ির মানুষদেরও কিন্তু একইভাবে সমাদর করে জামাই রাজ।