‘চোখে জল আনে…’! অরিজিত সিং সম্পর্কে বলতে গিয়ে কেন এমন বললেন গায়িকা উষা উত্থুপ?

‘চোখে জল আনে…’! অরিজিত সিং সম্পর্কে বলতে গিয়ে কেন এমন বললেন গায়িকা উষা উত্থুপ?
গান দিয়ে হৃদয় জয় করা অরিজিত সিং-এর ভক্ত তালিকায় শুধু সাধারণ মানুষ নয়, রয়েছেন সংগীত জগতের খ্যাতনামা তারকারাও। একবার বর্ষীয়ান শিল্পী উষা উত্থুপ অরিজিৎকে নিয়ে কথা বলার সময় জানিয়েছিলেন যে, কীভাবে আজকে অরিজিৎকে দেখলে রীতিমতো অবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন তিনি। আসে চোখে জল।
উষা বলেছিলেন, ‘অরিজিতের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা আলাদা। ও খুব ভালো মানুষ, খুব ভালো গায়ক, আমি ওকে খুব ভালোবাসি। আমার মতো অনেকেই ওকে ভালোবাসে। ও তো সত্যিই সবার থেকে আলাদা।’
উষা স্মৃতিচারণ করে জানান, ‘আমি ওকে প্রথম দেখেছি ফেম গুরুকুলে। তখন তো বাচ্চা। চোখের সামনে বড় হতে দেখলাম। কঠোর পরিশ্রম করে আজ যে জায়গায় পৌঁছেছে, তা অবাক করার মতো। এখনও মনে আছে খাদ ছবির 'দেখো আলোয় আলো আকাশ' গানটা শুনে আমি কেঁদে ফেলেছিলাম। এখনও গানটা শুনলে কান্না আসে। এমন আরও অনেক গান ও করেছে, যেগুলো চোখে জল আনে।’
অরিজিত সিং-এর হিট গানের সংখ্যা গুনে শেষ করা মুশকিল। খুব স্বল্প সময়ের কেরিয়ারেই ছোঁয়েছে অসংখ্য মানুষের হৃদয়। তবে এত সাফল্য সত্ত্বেও তিনি আজও মাটির মানুষ।জিয়াগঞ্জেই বাড়ি, বাবা-মা ও স্ত্রী কোয়েলের সঙ্গে সময় কাটাতে ভালোবাসেন। আর দিনের বেশিরভাগটা কাটে গানের অধ্যাবসায়। জিয়াগঞ্জের বাড়িতেই তৈরি করেছেন স্টুডিয়ো। দুই ছেলে সেখানে স্কুলে লেখাপড়া করছে। অ্য়াড শিরান থেকে আমির খান, সলমনের প্রেমিকা ইউলিয়া, জিয়াগঞ্জের বাড়িতে পা পড়েছে বহু দেশি-বিদেশি তারকার।
কদিন আগে অরিজিৎ যখন আর প্লে ব্যাক করবেন না বলে ঘোষণা করেছিলেন, হতবাক হয়েছিল সকলে। অরিজিৎ নিজে জানিয়েছেন, তাঁর একঘেয়ে লাগছিল। একটু অন্য ধারার গান নিয়ে কাজ করতে চান। সঙ্গে নতুনদেরও সুযোগ করে দিতে চান। তাই এহেন সিদ্ধান্ত। ছেলের প্লেব্যাক থেকে সরে আসার সিদ্ধান্তে মুখ খুলেছিলেন গায়কের বাবা। কক্কর সিং-এর মতে, অরিজিৎ মুম্বইয়ের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারেননি। তাই ফিরে আসার সিদ্ধান্ত। কারণ? তাঁর শহর জিয়াগঞ্জের শান্তি। নিজের বাড়ির স্বাচ্ছন্দ্য। বরাবরই মুম্বইয়ের পার্টি বা অ্যাওয়ার্ড শো-র ঝাঁ চকচকে দুনিয়া থেকে নিজেকে সরিয়েই রাখতে পছন্দ করতেন। এমনকী, কোনো আফটার পার্টিতেও থাকতেন না।
তবে গান কিন্তু থামছে না। সেই সিলমোহর দিয়েছেন গায়ক খোদ। ইনডিপেনডেন্ট মিউজিক তৈরি করবেন। সঙ্গে যে সিনেমায় প্লেব্যাকের কাজ আগে হাতে নিয়েছিলেন, সেগুলোও করবেন। অর্থাৎ চলতি বছর ও আগামী ২০২৭ সাল অবধি সিনেমায় অরিজিতের গলা থাকছেই।