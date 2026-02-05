Edit Profile
    কবে শুরু হবে রণবীরের অ্যানিম্যাল পার্কের শ্যুট? ছবির গল্প নিয়ে বড় আপডেট দিলেন ভাঙ্গা

    সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গা রণবীর কাপুরের অ্যানিমেল পার্ট ২ সিনেমা অ্যানিমেল পার্ক সম্পর্কে একটি আপডেট শেয়ার করে নিয়েছেন। সন্দীপ জানিয়েছেন, তিনি কখন পার্ট ২-এর শুটিং শুরু করবেন। সন্দীপ বর্তমানে তার 'স্পিরিট' ছবির পোস্ট প্রোডাকশনে ব্যস্ত।  

    Published on: Feb 05, 2026 4:09 PM IST
    By Tulika Samadder
    ২০২৩ সালে মুক্তি পাওয়া অ্যানিমাল বলিউডের অন্যতম বৃহত্তম হিট। ছবিটি বক্স অফিসে বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করেছিল। অ্যানিমালের পোস্ট-ক্রেডিট দৃশ্যগুলিতে, অ্যানিমালের সিক্যুয়াল অ্যানিমেল পার্কের একটি ঝলক ছিল। এখন পরিচালক সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গা ছবির পার্ট ২ সম্পর্কে একটি আপডেট দিয়েছেন। জানিয়েছেন, কবে থেকে ছবির শুটিং শুরু হবে।

    রণবীর কাপুর। (IMDb)
    সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গা বর্তমানে তাঁর আসন্ন ছবি 'স্পিরিট'-এর পোস্ট প্রোডাকশনে ব্যস্ত। এদিকে রণবীর কাপুরের 'অ্যানিমাল' এখন মুক্তি পেতে চলেছে জাপানে। ছবিটি ১৩ ফেব্রুয়ারি জাপানে মুক্তি পাবে। ছবিটি মুক্তির আগে জাপানে ছবিটির একটি বিশেষ স্ক্রিনিংয়ে অংশ নিয়েছিলেন সন্দীপ ও রণবীর। এই উপলক্ষে, সন্দীপ ভাঙ্গা সিনেমার পার্ট ২ ‘অ্যানিমেল পার্ক’ সম্পর্কে একটি আপডেট দিয়েছেন।

    অ্যানিম্যাল পার্কের শুটিং কবে শুরু হবে? স্পিরিটের পোস্ট প্রোডাকশন নিয়ে ব্যস্ত ভাঙ্গা জানান, স্পিরিট হলে আসার পরপরই, অ্যানিমেল পার্কের কাজ শুরু করবেন তিনি। বলেন, ‘আমার বর্তমান ছবির শুটিং শেষ হলেই 'অ্যানিমেল পার্ক'-এর শুটিং শুরু হবে। এটি দুই ভাইয়ের যুদ্ধ, যেখানে দুজনকেই দেখতে একই রকম, তাই আমি ভেবেছিলাম ছবির জন্য সেরা শিরোনাম 'অ্যানিমেল পার্ক'। এই মুহূর্তে, আমাদের পরিকল্পনা ২০২৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে 'অ্যানিমাল পার্ক' এর শুটিং শুরু করা।’

    রণবীর কাপুর বলেন, ‘সন্দীপের সঙ্গে সেটে ফিরতে পেরে এবং এই চরিত্রে অভিনয় করতে পেরে আমি খুব উচ্ছ্বসিত। এখন একটি চরিত্র থাকবে, কারণ এটি একটি চলমান গল্প। প্রথম পর্বের শুটিংয়ের সময়, পার্ট ২-এর গল্পটি তাঁর (সন্দীপ) মনে খুব পরিষ্কার ছিল। অভিনেতা হিসেবে এটা আমার জন্য খুবই রোমাঞ্চকর ও অনুপ্রেরণাদায়ক। আমরা দুজনেই আলাদা আলাদা আইডিয়া নিয়ে কথা বলতে থাকি।’

