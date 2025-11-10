‘আমি হারিয়ে গেলে ওদের ধরবেন... ‘, কারা ’নজরবন্দী’ করে রাখেন দেবলীনাকে?
সম্প্রতি ঘোষণা হয়ে গেল দেবারতি ভৌমিক পরিচালিত নজরবন্দী ছবির মুক্তির তারিখ। ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, পায়েল সরকার, দর্শনা বণিক, রাজনন্দিনী পাল, লাবনী সরকার, চান্দ্রেয়ী ঘোষ এবং দেবলীনা কুমার অভিনীত এই ছবিটি মুক্তি পাবে আগামী বছর অর্থাৎ ২০২৬ সালের নারী দিবসে।
নারী কেন্দ্রিক এই ছবিটি গড়ে উঠেছে আবেগ, সাইবার প্রতারণা, ক্ষমা এবং বিবেকের কাছে নিজেকে তুলে ধরার কাহিনী নিয়ে। এই সিনেমা মুক্তির ঘোষণা যে দিন হয়, সেই বিশেষ দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এই ছবির সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেক কলাকুশলী। এই অনুষ্ঠানে কেক কেটে জন্মদিন পালন করেন ঋতুপর্ণাকে।
অনুষ্ঠানের পর দেবলীনাকে যখন প্রশ্ন করা হয় তিনি কাকে নজরবন্দী করে রাখতে চান, অভিনেত্রী বলেন কাউকেই নজরবন্দী করে রাখা ঠিক নয়। তবে যদি সত্যি নজরবন্দী করে রাখতে হয় তাহলে আমি অবশ্যই আমার বাবাকে নজরবন্দী করতে চাই। সারাদিন কীভাবে আমার বাবা সবটা ম্যানেজ করেন, এটা আমার খুব জানতে ইচ্ছা করে।
গৌরব ছাড়া দেবলীনাকে কে নজরবন্দী করে রাখে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন, ‘আমার ড্রাইভার অর্থাৎ আমার সারথি এবং আমার এক স্টুডেন্ট রুম্পা এরা দুজনে আমার সবকিছু জানে। আমাকে কোনদিন যদি খুঁজে না পাওয়া যায় তাহলে এই দুজনের কাছে আমার খোঁজ থাকবে। এরা আমার সবকিছু পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানে।’
বিবাহিত সূত্রে উত্তম কুমারের পুত্রবধূ দেবলীনা কুমার। কিছুদিন আগেই বাড়ির পাশাপাশি নিয়ম মেনে শ্বশুরবাড়িতেও পুজো করেন তিনি। যদিও শ্বশুরবাড়িতে আরও অনেকে থাকেন তাই বাপের বাড়ির পুজোর দায়িত্বটাই বেশি নিতে হয় অভিনেত্রীকে। দেবলীনার বাড়ির লক্ষ্মীপুজোর সবথেকে বড় বিশেষত্ব হলো এই পুজোটি হয় থিম মেনে। প্রতিবছর নতুন নতুন থিম দেখতে পাওয়া যায় অভিনেত্রীর বাড়ির লক্ষ্মীপুজোয়।
২০২৫ সালে অর্থাৎ এই বছর ‘রাস’ ছবিতে অভিনয় করেছিলেন দেবলীনা। এছাড়া ২০২৩ সালের ‘রক্তবীজ’ ছবিতেও অভিনয় করতে দেখা গিয়েছিল তাঁকে। পূর্বে ‘তীরন্দাজ শবর’, ‘দত্তা’, ‘মায়া’, ‘গোত্র’ সহ একাধিক ছবিতে অভিনয় করেছেন তিনি।
