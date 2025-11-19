প্রথম বা দ্বিতীয় নয়, দেবের সেরা ৫ সুন্দরীর তালিকাতেই নেই রুক্মিণী!
টলিউডের প্রায় সব সুন্দরীর সঙ্গেই কাজ করেছেন দেব। ব্যক্তিগত জীবনে জড়িয়েছেন একের বেশি অভিনেত্রীদের সঙ্গে। কিন্তু আজ এই জায়গায় দাঁড়িয়ে দেবের চোখে সব থেকে সুন্দরী অভিনেত্রী কে? কাকে সবথেকে সুন্দর লাগে অভিনেতার?
এই মুহূর্তে শুভশ্রীকে পেছনে ফেলে অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছেন দেব। রুক্মিণীর সঙ্গে পথচলা শুরু করেছেন কয়েক বছর আগেই। অন্যদিকে শুভশ্রীও নিজেকে গুছিয়ে নিয়েছেন নিজের মতো করে। কিন্তু আপনি জানলে হয়তো অবাক হয়ে যাবেন এই রুক্মিণী কিন্তু দেবের চোখে সবথেকে সুন্দরী মহিলা নন।
কিছু বছর আগে ‘ককপিট’ ছবির প্রচার চলাকালীন এবিপি আনন্দকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে দেব জানিয়েছিলেন তাঁর চোখে দেখা সব থেকে সুন্দরী মহিলাদের নাম। ওই একই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কোয়েল মল্লিক এবং রুক্মিণী মৈত্র।
দেবকে সেরা ৫ সুন্দরীর নাম জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন, ‘আমার দীপিকাকে ভীষণ ভালো লাগে। এরপরেই প্রিয়াঙ্কাকেও আমার খুব ভালো লাগে। তৃতীয় নম্বরে আমি অবশ্যই আলিয়াকে রাখব আর চতুর্থ নম্বরে থাকবেন ক্যাটরিনা।’
রকেটের স্পিডে যেভাবে দেব একের পর এক সুন্দরীর নাম উচ্চারণ করেছিলেন তাতে তাড়াতাড়ি অভিনেতাকে থামিয়ে দেন রুক্মিণী। বলেন আর প্রয়োজন নেই। এরপরই যখন দেবকে জিজ্ঞাসা করা হয়, রুক্মিণী তাহলে কত নম্বরই রয়েছে? সেরা পাঁচের মধ্যে তাহলে নেই?
রুক্মিনীর কথা শুনেই দিয়ে বলে ওঠেন, ‘একেবারেই নয়। পাগল নাকি!’ দেবের এই কথা শুনে হাসতে থাকেন কোয়েল ও রুক্মিনী দুজনেই। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো, ২০১৭ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘ককপিট’ ছবিতে কোয়েল ও রুক্মিনীর সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন দেব।
প্রসঙ্গত, কোয়েল এমন একজন অভিনেত্রী যিনি দেবকে বহু আগে থেকে চেনেন। শুভশ্রী থেকে রুক্মিণী, দেবের প্রেমের যাত্রার পরিবর্তনের সাক্ষী ছিলেন কোয়েল। অন্যদিকে দেবও কোয়েলকে খুব ভালো বন্ধু বলে দাবি করেন সব সময়। তিনি মনে করেন কোয়েল এমন একজন বন্ধু যাকে সব কিছু বলা যায়।
এই মুহূর্তে রুক্মিণী এবং দেব দুজনেই নিজের আগামী ছবির কাজে ব্যস্ত। চলতি মাসে মুক্তি পাবে রুক্মিণী অভিনীত ‘হাঁটি হাঁটি পা পা’। অন্যদিকে আগামী বড়দিনের মুক্তি পাবে দেবের ‘প্রজাপতি ২’। কোয়েলও প্রস্তুত মিতিন মাসি নিয়ে।
