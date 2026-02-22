১৯ বছরের ছোট বয়ফ্রেন্ডে মজে মালাইকা! কোটি কোটি টাকার মালিক হর্ষর পেশা কী জানেন?

১৯ বছরের ছোট বয়ফ্রেন্ডে মজে মালাইকা! কোটি কোটি টাকার মালিক হর্ষর পেশা কী জানেন?
অভিনেত্রী মালাইকা অরোরা ইন্ডাস্ট্রির সেই সব অভিনেত্রীদের মধ্যে একজন যিনি কেবল তার পেশাগত জীবন নয়, ব্যক্তিগত জীবনের জন্যও চর্চায় থাকেন। মালাইকা তাঁর প্রেমের জীবন নিয়েও খবরে ছিলেন। অর্জুন কাপুরের সঙ্গে ডেটিং থেকে শুরু করে তাঁদের ব্রেকআপ পর্যন্ত, মালাইকা সব সময়ই চর্চায় ছিলেন। এখন, আবারও তাঁর নাম জুড়েছে হর্ষ মেহতার সঙ্গে। জানেন কি এই হর্ষ কী করেন?
৩৩ বছর বয়সী হর্ষ মেহতা একজন হীরা ব্যবসায়ী এবং স্যানকাস ম্যানেজমেন্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক। তিনি কোটি কোটি টাকার সম্পত্তির মালিক তথা একজন সুপরিচিত ব্যবসায়ী। তবে তাঁর মোট সম্পত্তির পরিমাণ এখনও অজানা।
অর্জুন কাপুরের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর বলিউড অভিনেত্রী মালাইকা অরোরা এই হীরা ব্যবসায়ীর সঙ্গে ডেটিং করছে বলে গুঞ্জন। সম্প্রতি, মালাইকা এবং হর্ষের কিছু ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ্যে এসেছে। রেডিটে ছবিটি প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই গুঞ্জন যে, মালাইকা ইতালিতে হর্ষের সঙ্গে ভ্যালেন্টাইন্স ডে উদযাপন করেছেন। ভাইরাল হওয়া এই ছবিগুলিতে, দু'জনকে ইতালির বিখ্যাত ট্রেভি ফাউন্টেনে দেখা গিয়েছে। একটি বড় আকারের কালো ট্রেঞ্চ কোট পরা মালাইকাকে হর্ষের সঙ্গে সেলফি তুলতে দেখা গিয়েছে। তিনি ধূসর জ্যাকেটে স্টাইলিশ দেখাচ্ছিলেন।
উল্লেখ্য, হর্ষ মেহতা এবং মালাইকাকে এর আগেও একসঙ্গে দেখা গিয়েছে। ২৯ অক্টোবর এনরিক ইগলেসিয়াসের কনসার্টে তাদের দেখা যায়। তাদের ঘন ঘন একসঙ্গে দেখা যাওয়ার ফলে জল্পনা যে তাঁরা ডেটিং করছেন। মালাইকার বয়স বর্তমানে ৫২। তিনি হর্ষ থেকে প্রায় ১৯ বছরের ছোট।
প্রসঙ্গত, মালাইকা আরবাজ খানের সঙ্গে বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের বিচ্ছেদ হয়ে যায়। মালাইকা এবং আরবাজের ছেলের আরহান। আরবাজের সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের পর মালাইকা দীর্ঘদিন ধরে অর্জুন কাপুরের সঙ্গে সম্পর্কে ছিলেন। তবে এই সম্পর্কও টিকেনি।
