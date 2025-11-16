Jojo Husband: ৫০ বছর বয়সে দত্তক আদিকে, আরও সন্তান চান জোজো! কেন স্বামীর সঙ্গে থাকেন না গায়িক?

৪ বছর আগে ২০২১-এ এই পুত্র সন্তানকে দত্তক নিয়েছিলেন গায়িকা। নাম তাঁর আদি। সোশ্যাল মিডিয়ায় হামেশাই ছেলের মিষ্টি ছবি আর ভিডিয়ো শেয়ার করে থাকেন আর জোজো। আর তা মনেও ধরে নেটপাড়ার। যখন আদিকে দত্তক নেন জোজোর বয়স তখন ৫০। মেয়ে বাজো অর্থাৎ মেহকা মুখোপাধ্যায় ততদিনে সাবালিকা। জোজোর সেই সিদ্ধান্তে অনেকেই সেই সময় অবাক হয়েছিলেন। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে গায়িকা জানান, ‘বিদেশের মতো নিয়ম এ দেশেও থাকলে আরও তিন-চার জন শিশুকে দত্তক নিতে চান’ তিনি।
আদির আগে পারিবারিক জীবন সেভাবে ক্যামেরার সামনে আনতেন না কখনোই। এমনকী, জোজোর স্বামীকেও চেনেন না অনেকে। কর্মসূত্রে তিনি দীর্ঘদিন ডুয়ার্সের বাসিন্দা। একসঙ্গে তাই থাকা হয় কম। তবে কলকাতা থেকে কাজে ফাঁক পেলেই অবশ্য জোজো চলে যান স্বামীর ডুয়ার্সের রিসর্টে। সেখানে গিয়ে প্রকৃতির মাঝে কাটিয়ে আসেন সময়।
গত বছর বিবাহবার্ষীকিতে স্বামীকে নিয়ে কলম ধরেছিলেন জোজো। লম্বা পোস্ট করেছিলেন ফেসবুকে। জোজো লেখেন, ‘আমাদের ২জনকেই ৩১ বছরের বিবাহবার্ষিকীর শুভেচ্ছা। আমি ভাবতেই পারছি না, ৩১টা বছর কীভাবে কেটে গেল। আমার মনে হয় জীবনের ওঠাপড়ার মধ্যে আমরা সত্যিই আশীর্বাদ পেয়েছি। ভাল সময়, খারাপ সময়, ভীষণ ভীষণ খারাপ সময়ে আমরা একে অপরের পাশে থেকেছি। মানুষ বলেন, দূরত্বে থাকলে সম্পর্ক টেঁকে না। কিন্ত কাজের সূত্রে আমরা যবে থেকে আলাদা থাকতে শুরু করেছি, আমি বিশ্বাস করে আমাদের সম্পর্ক আরও দৃঢ় হয়েছে…’
জোজোর বরের নাম কিংশুক মুখোপাধ্য়ায়। অনেক ভ্রমণপ্রেমীরা তাঁকে আবার বালুদা নামেও চেনে। জোজোর স্বামী নিজেও একসময় মিউজিক ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তবে এরপর মন দেন পর্যটনে। রিসর্ট শুরু করেন গোরুমারাতে।
জোজো যেই দলে গান গাইতেন, সেখানে কি-বোর্ড বাজাতে যোগ দিয়েছিলেন কিংশুক। সেখান থেকেই প্রেম। হঠাৎ করেই একদিন জোজোর মাথায় ভূত চাপে বিয়ে করার। নিজের বাড়িতে মত ছিল না। জোজো এরপর বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে বরের বাড়িতে। সবটা আয়োজন করা হয়েছিল এক সপ্তাহের মধ্যে। মাসি শাশুড়ির বাড়িতেই হয়েছিল বিয়েটা। এরপর কোলে আসে বাজো। এরপর ধীরে ধীরে গানের জগতে নাম করা শুরু জোজোর। ব্যস্ততার মাঝে মেয়ের বড় হওয়াটাই মিস করে গিয়েছেন। ছোট্ট শিশুকন্য়াকে বড় করেছে জোজোর শাশুড়িই। কদিন আগেই সেই মাতৃসম মহিলাকে হারিয়েছেন তিনি। তবে মেয়েকে নিজের হাতে বড় করতে না পারার যে দুঃখ তাঁর মনে ছিল, তাতে অনেকটাই প্রলেপ দিয়েছে আদি। মা অন্ত প্রাণ সে।
