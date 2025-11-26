Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Palash Ex Girlfriend: স্মৃতির মতো করেই আগের প্রেমিকাকেও হাঁটু মুড়ে প্রপোজ করেছিলেন পলাশ, কে এই মেয়ে?

    একটি ছবি অনলাইনে ভাইরাল, যেখানে দেখা যাচ্ছে যে স্মৃতির মতো করেই, আগের প্রেমিকাকে হাঁটু মুড়ে বসে আংটি পরিয়ে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন পলাশ। কে সেই মেয়ে?

    Published on: Nov 26, 2025 12:20 PM IST
    By Tulika Samadder
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    স্মৃতি মন্দানা এবং পলাশ মুচ্ছলের বিয়ে স্থগিত হওয়া ব্যাপক জল্পনা-কল্পনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে পলাশের প্রতারণার গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ার পর থেকে তা মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। প্রাথমিকভাবে স্মৃতির বাবার অসুস্থতা কারণ হিসেবে এলেও, পরবর্তীতে বাগদান ও গায়ে হলুদের সমস্ত ছবি মুছে ফেলার কারণে চর্চা আরও বেড়েছে। এরই মাঝে একটি ছবি অনলাইনে ভাইরাল, যেখানে দেখা যাচ্ছে যে স্মৃতির মতো করেই, আগের প্রেমিকাকে হাঁটু মুড়ে বসে আংটি পরিয়ে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন পলাশ। কে সেই মেয়ে?

    পলাশ মুচ্ছলের আগের প্রেমিকাটি কে?
    পলাশ মুচ্ছলের আগের প্রেমিকাটি কে?

    ২৫ নভেম্বর স্মৃতি মন্দনার বাবা হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন। তবে এখনো তাঁদের বিয়ে সংক্রান্ত কোনো আপডেট সামনে আসেনি। এরই মাঝে পলাশের অতীতের সম্পর্ক অপ্রত্যাশিতভাবে আবার উঠে এসেছে। যেখানে নেটপাড়া তাঁর পূর্বপ্রেম নিয়ে কাঁটাছেড়া শুরু করেছে।

    ভাইরাল হওয়া ছবি থেকে সামনে এসেছে, স্মৃতির আগেও এর মহিলার জন্য বেশ রোম্যান্টিক কায়দায় প্রেমপ্রস্তাব দেওয়ার আয়োজন করেছিলে। আর একইভাবে হাঁটু মুড়ে বসে প্রস্তাব দিয়েছিলেন। যে পুরনো ছবিটি দেখা যাচ্ছে, সেটি ২০১৭ সালের। বির্ভা শাহকে সেই সময় প্রেম প্রস্তাব দিয়েছিলেন পলাশ। দেখা যাচ্ছে একটি ফ্ল্যাটের ড্রইং রুম সাজানো হয়েছে বেলুন দিয়ে।

    ফুলের পাঁপড়ি দিয়ে হার্ট শেপ বানানো হয়েছে। আর সেই হার্ট শেপের মধ্যেই বির্ভাকে প্রপোজ করছেন পলাশ। বির্ভা পরে আছেন সাদা রঙের একটি গাউন। আর সাদা-কালো স্যুটে পলাশ। ঠিক যেন কোনো সিনেমার একটি রোম্যান্টিক দৃশ্য। স্পোর্টসদুনিয়া অনুসারে, পলাশ ও বির্ভার পরিচয় হয়েছিল কমন ফ্রেন্ডদের মাধ্যে। সেই সময় বির্ভা জয় হিন্দ কলেজের ছাত্রী। তবে বির্ভা বর্তমানে কী করছেন সেই সম্পর্কে সেরকম কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।

    পলাশের চরিত্র নিয়ে কাটাছেড়া:

    স্মৃতি ও পলাশের বিয়ে স্থগিত হওয়ার পর, একটি চ্যাটের স্ক্রিনশট ভাইরাল। মেরি ডি কোস্টা নামে একজন ইনস্টাগ্রাম ব্যবহারকারী রেডিটে বেশ কিছু স্ক্রিনশট শেয়ার করেন। ওই মহিলার দাবি, পলাশ তাঁকে একসঙ্গে সাঁতার কাটার জন্য ডেকেছিলেন। যখন পলাশ আর স্মৃতির সম্পর্কের কথা জিজ্ঞাসা করেন ম্যারি, তখন ব্যাপারটি এড়িয়ে যায় পলাশ। এমনকী জানান যে ম্যাচের জন্য যেহেতু বেশিরভাগ সময় বাইরে বাইরে থাকেন স্মৃতি, ফলে সম্পর্কের উষ্ণতা হারিয়েছে। এরপরই নেটপাড়ার বড় একটা অংশ দাবি করতে শুরু করেছে, ২৩ নভেম্বর হঠাৎ করে বিয়ে স্থগিত হওয়ার পেছনে কেবল স্মৃতির বাবার স্বাস্থ্যই কারণ নয়, বরং পলাশের কথিত ব্যভিচারও রয়েছে। এখানে মনে রাখতে হবে যে, কথিত স্ক্রিনশটগুলির কোনওটিই যাচাই করা হয়নি। এমনকী, কোনো পক্ষই এখনও এই নিয়ে মুখ খোলেননি।

    News/Entertainment/Palash Ex Girlfriend: স্মৃতির মতো করেই আগের প্রেমিকাকেও হাঁটু মুড়ে প্রপোজ করেছিলেন পলাশ, কে এই মেয়ে?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes