Arijit-Ruprekha: মোটেও অরিজিৎ সিং নন, তাহলে ফেম গুরুকূল-এর রূপরেখা কাকে বিয়ে করেছেন? আছে এক মেয়েও

Arijit-Ruprekha: মোটেও অরিজিৎ সিং নন, তাহলে ফেম গুরুকূল-এর রূপরেখা কাকে বিয়ে করেছেন? আছে এক মেয়েও
২০১০ সালে বিয়ের পিঁড়িতে বসেছিলেন রূপরেখা। কাকে বিয়ে করেছিলেন ফেম গুরুকূল বিজয়ী এই গায়িকা?
উইকিপিডিয়া থেকে শুরু করে, অসংখ্য নিউজ আর্টিকেল, এমনকী গুগলে ফেম গুরুকুল বিজেতা, গায়িকা রূপরেখা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বামীর নাম সার্চ করলেই ভেসে আসবে অরিজিৎ সিং-এর নাম। সাল হিসেবে আসবে ২০১৪। এইসব প্রতিবেদনে দাবি করা হয়, ফেম গুরুকূলে থাকাকালীন একে-অপরের প্রেমে পড়েন। বিয়েও করেন। আর সেই বিয়ে নাকি লুকিয়ে রেখেছিলেন। তারপর ডিভোর্স হয়ে গিয়েছে। ২০২১ সালে নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় এই নিয়ে মুখও খুলেছিলেন রূপরেখা। স্পষ্ট করেছিলেন, কোনোদিনই অরিজিতের সঙ্গে বিয়ে হয়নি তাঁর।
তাহলে রূপরেখা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বামী কে? নলিনাক্ষ ভট্টাচার্যকে বিয়ে করেছেন গায়িকা রূপরেখা। তাও আবার সেই ২০১০ সালে। কলকাতার ছেলেকে বিয়ে করেন তিনি। যদিও নলিনাক্ষর ব্যাপারে আর সেরকম তথ্য মেলে না। তাঁদের একটি কন্যা সন্তানও রয়েছে, যার নাম শিরিন ভট্টাচার্য।
আরও পড়ুন: কাপুর পরিবার দেয় মস্ত পার্টি, কত শতাংশ নম্বর নিয়ে ক্লাস টেন পাশ করেন রণবীর কাপুর?
২০২১ সালে একটি ভিডিয়ো বার্তায় রূপরেখাকে বলতে শোনা গিয়েছিল, ‘অনেকদিন ধরেই আমি দেখছি অরিজিতের সঙ্গে আমার নাম জড়ানো হচ্ছে, প্রথমে আমি গুরুত্ব দিইনি কারণ সেলেবদের সঙ্গে এটা ঘটেই থাকে। কিন্তু দিন দিন এটা বেড়েই চলেছে… ।’
রূপরেখা তাঁর বার্তায় আরও বলেন, ‘আমি নিজেও গায়ক অরিজিত সিংয়ের ভক্ত। অরিজিত কাকে প্রথম বিয়ে করেছিল সেটা আমার জানার প্রয়োজনীয়তা নেই। সেটা তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার। তবে আমি ওঁর প্রথম পক্ষের বউ নই’।
এদিকে অরিজিৎ সিং-এর প্রথম স্ত্রী কোনোদিনই আসেননি লোকচক্ষুতে। জানা যায় যে, মুর্শিদাবাদেরই এক মেয়েকে নাকি বিয়ে করেছিলেন অভিজিৎ। সম্বন্ধ করে হয়েছিল সেই বিয়ে। একবছরও টেকেনি। অরিজিতের প্রথম স্ত্রীও বর্তমানে স্বামী-সন্তান নিয়ে সুখে সংসার করছেন। ফের বিয়ে করে নিজের জীবনটা গুছিয়ে নিয়েছেন।
আর অরিজিতের বর্তমান স্ত্রী কোয়েলের সঙ্গে তাঁর পরিচয় অনেকদিনের। এমনকী, ফেম গুরুকূলে থাকাকালীনও এই কোয়েলই ফোন করতেন অরিজিৎকে। এরপর ভাগ্যের ফেরে দুজনে আলাদা হন। কোয়েলেরও বিয়ে হয় অন্য একটি ছেলের সঙ্গে। সেই বিয়ে থেকে এক সন্তানও হয় তাঁর। তারপর ডিভোর্স। আর এখন সেই ছেলেকে নিয়েই ছেলেবেলার বন্ধু, অরিজিতের সঙ্গে সংসার। তাঁর ও অরিজিতেরও এক ছেলে হয়। দুজনেই থাকে কোয়েল ও অরিজতের সঙ্গে। লেখাপড়া করে জিয়াগঞ্জেরই স্কুলে। বাবার মতো তারাও লো-প্রোফাইল জীবনধারণেই অভ্যস্ত।