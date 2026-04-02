Serial Update: নীল নয়, আরও বড় চমক! স্টার জলসার ঘূর্ণির নায়ক হচ্ছেন ‘গীতা এলএলবি’-র এই অভিনেতা

Serial Update: নীল নয়, আরও বড় চমক! স্টার জলসার ঘূর্ণির নায়ক হচ্ছেন ‘গীতা এলএলবি’-র এই অভিনেতা
বহুদিন ধরেই জল্পনা চলছে যে, কে হবে স্টার জলসায় নতুন শুরু হতে চলা ঘূর্ণি মেগার নায়ক-নায়িকা। অবশেষে সেই রহস্যের পর্দা উঠল। নীল ভট্টাচার্য থাকছেন না, তাহলে হিরো কে?
স্টার জলসার পর্দায় আসতে চলা নতুন ধারাবাহিক ‘ঘূর্ণি’ নিয়ে দর্শকদের কৌতূহল তুঙ্গে। বিশেষ করে—কে হচ্ছেন এই মেগার নায়ক-নায়িকা, তা নিয়ে জল্পনা চলছিল বেশ কিছুদিন ধরেই। অবশেষে সেই রহস্যের পর্দা উঠল।
‘ঘূর্ণি’-র নায়ক কে?
নতুন এই ধারাবাহিকে নায়কের ভূমিকায় দেখা যাবে অভিনেতা কুণাল শীল-কে। ইতিমধ্যেই টেলিভিশন দর্শকদের কাছে পরিচিত মুখ তিনি। এর আগে গীতা এলএলবি-তে তাঁর অভিনয় বেশ প্রশংসিত হয়েছিল। সেই ধারাবাহিক শেষ হওয়ার পর থেকেই ভক্তরা তাঁর প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় ছিলেন। ‘ঘূর্ণি’-র মাধ্যমে কুণাল আবারও ছোটপর্দায় ফিরছেন—এবার একেবারে নতুন চরিত্রে।
‘ঘূর্ণি’-র প্রেক্ষাপট
ঘূর্ণি-র গল্প ঘিরে একজন মহিলা ক্রিকেটারের জীবনসংগ্রাম। ক্রীড়াজগতের চ্যালেঞ্জ, ব্যক্তিগত লড়াই এবং স্বপ্নপূরণের গল্প—সব মিলিয়ে এটি হতে চলেছে এক অনুপ্রেরণামূলক যাত্রা। আপাতত এআই ভিত্তিক প্রোমো শেয়ার করা হয়েছে। তাই গল্প নিয়ে বিস্তারিত আভাস মেলেনি।
নায়িকা ও অন্যান্য চরিত্র
খবর ধারাবাহিকের নায়িকার চরিত্রে দেখা যাবে একেবারে নতুন মুখ অম্বিকা মালাকারকে। পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় থাকছেন অভিনেত্রী মল্লিকা মজুমদার। ইতিমধ্যেই প্রোমোর শুটিং সম্পন্ন হয়েছে বলে জানা গিয়েছে, এবং খুব শিগগিরই নতুন প্রোমো দর্শকদের সামনে আসবে।
জল্পনার অবসান
প্রথমদিকে নায়কের চরিত্র নিয়ে নানা নাম শোনা যাচ্ছিল, যার মধ্যে নীল ভট্টাচার্য-র নামও উঠে এসেছিল। তবে শেষ পর্যন্ত সব জল্পনার ইতি টেনে কুণাল শীলের নামই চূড়ান্ত হয়েছে।
স্টার জলসার আসন্ন প্রোজেক্ট
স্টার জলসায় একের পর এক নতুন ধারাবাহিক আসায় স্লট পরিবর্তন ও পুরনো মেগার ভাগ্য নিয়েও চলছে আলোচনা। ‘ঘূর্ণি’ সম্প্রচারের সময়সূচি ও কোন ধারাবাহিক তার জায়গা ছাড়বে—তা জানতে এখন দর্শকদের আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। তবে স্লট ঘোষণা হয়ে গিয়েছে প্রতীজ্ঞার। যাত রয়েছেন রণজয় বিষ্ণু ও অভীকা মালাকার। এটি আসছে রাত ৯টায়। এই সময়ে এতদিন দর্শক দেখতেন গৌরব-শোলাঙ্কির ধারাবাহিক 'মিলন হবে কতদিনে'। এবার থেকে সেই মেগাকে দেখা যাবে রাত ১১:০০। এখন দেখার ঘূর্ণি কার জায়গা নেয়।
