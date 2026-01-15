পিছিয়ে গেল দাদা সাহেব ফালকে বায়োপিকের শ্যুটিং, কবে মুক্তি পাবে আমিরের এই ছবি?
জানা গেছে, দাদাসাহেব ফালকে-র বায়োপিকের চিত্রনাট্যের একটি নতুন খসড়া তৈরি হচ্ছে, যা আমির খান এবং রাজকুমার হিরানির পরিচালকের জীবন নিয়ে ভাবনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
গতবছর জানা গিয়েছিল, দাদা সাহেব ফালকের বায়োপিক আনতে চলেছেন পরিচালক রাজকুমার হিরানি। কিন্তু সেই ঘোষণা করার পর থেকেই আর এই ছবি নিয়ে তেমন কোনও কথা শুনতে পাওয়া যায়নি। তাহলে কি ছবি মুক্তির পথে বাধা সৃষ্টি হয়েছে? আমিরের এই ছবি মুক্তি পাবে?
সাম্প্রতি মিড- ডের একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী জানা গিয়েছে, যে চিত্রনাট্য নিয়ে ছবিটি তৈরি হওয়ার কথা ছিল সেটি পাল্টে ফেলা হয়েছে। শুরু হয়েছে নতুন চিত্রনাট্য লেখার কাজ। খুব তাড়াতাড়ি লেখার কাজ শেষ হয়ে যাবে। খুব সম্ভবত আগামী মার্চ মাস থেকেই শুরু হয়ে যাবে ছবির কাজ।
নতুন চিত্রনাট্য অনুযায়ী আন্তরিকতা এবং হাস্যরসের ভারসাম্য রক্ষা করার চেষ্টা করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, দাদা সাহেব ফালকে চরিত্রটিকে যাতে যথাযথভাবে সম্মান দেওয়া যায় সেই চেষ্টাই করা হচ্ছে। খুব সম্ভবত খসড়াটি ফেব্রুয়ারির মধ্যে চূড়ান্ত হয়ে যাবে এবং তার পরের মাস থেকে শুরু হয়ে যাবে ছবির শ্যুটিং।
আরও জানা গিয়েছে, আমির খান এবং রাজকুমার হিরানি আগের চিত্রনাট্য শুনেছিলেন ও তাঁদের মনে হয়েছে বড়পর্দায় মুক্তির জন্য এই চিত্রনাট্য একেবারেই উপযুক্ত নয়। হাস্যরসের অভাব থাকার কারণে আমিরের এই চিত্রনাট্য পছন্দ হয়নি। ফলে তিনি রাজুকে পুনর্লিখন করতে বলেছিলেন এই চিত্রনাট্যটি।
দাদাসাহেব ফালকে সম্পর্কে
ধুন্ডিরাজ গোবিন্দ ফালকে, যিনি দাদাসাহেব ফালকে নামে বেশি পরিচিত, ছিলেন ভারতীয় চলচ্চিত্রের একজন অগ্রগামী ব্যক্তিত্ব। তিনি ১৯১৩ সালের রাজা হরিশচন্দ্র পরিচালনা করেন, যা ভারতের প্রথম ফিচার ফিল্ম হিসাবে বিবেচিত হয়। তার অন্যান্য উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্রের মধ্যে রয়েছে লঙ্কা দহন, শ্রী কৃষ্ণ জন্ম এবং কালিয়া মর্দন।
আমিরের শেষ ছবি সম্পর্কে
আরএস প্রসন্নের ‘সিতারে জমিন পার’ -এ আমিরকে শেষবার দেখেছেন ভক্তরা। এতে নবাগত আরুশ দত্ত, গোপী কৃষ্ণ বর্মা, সম্বিত দেশাই, বেদান্ত শর্মা, আয়ুষ বনসালি, আশিস পেন্ডসে, ঋষি শাহানি, ঋষভ জৈন, নমন মিশ্র এবং সিমরন মঙ্গেশকরের পাশাপাশি জেনেলিয়া ডি'সুজাও অভিনয় করেছেন। গল্প লিখেছেন দিব্য নিধি শর্মা। ছবিটিতে আমিরকে একজন বাস্কেটবল কোচের ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখা যায়।