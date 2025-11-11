'এই ছবি করলে আমার লাশ দেখবে', কার জন্য জঞ্জির ছাড়েন ধর্মেন্দ্র? ভাগ্য় ফেরে অমিতাভের

বলিউডে কম স্ট্রাগল করেননি ধর্মেন্দ্র। একটা সময় না খেয়েও দিন কেটেছে তাঁর। কিন্তু খ্যাতির শিখরে পৌঁছেও অভিনেতা ছিলেন পুরোদস্তুর ‘ফ্যামিলিম্যান’। লেখক এবং গীতিকার জাভেদ আখতার জানিয়েছিলেন ধর্মেন্দ্র 'জঞ্জির' প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং অমিতাভ বচ্চন তাঁদের শেষ বিকল্প হয়ে ওঠেন। পরবর্তীতে সেই ছবি ব্লকবাস্টার হিট হয়।
মূলত এই ছবি অমিতাভ বচ্চনের ভাগ্য়ের চাকা ঘুরিয়েছিল বলিউডে। কিন্তু কেন হিম্যান ফিরিয়েছিলেন 'জঞ্জির'-এর অফার? এক সাক্ষাৎকারে ববি দেওল তার বাবার এই সিদ্ধান্তের পিছনের আবেগঘন কারণ প্রকাশ করেছেন। ববি দেওলের বাবা ধর্মেন্দ্র একজন আত্মীয়ের জন্য এই ছবিটি করতে অস্বীকার করেছিলেন।
ধর্মেন্দ্র কেন জঞ্জীরকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন? ববি জানিয়েছিলেন, 'যখন জঞ্জিরের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, তখন বাবা ছবিটি করতে চেয়েছিলেন। যাইহোক, আমাদের এক খুড়তুতো দিদি ছিল, ওঁর প্রকাশ মেহরা জির সাথে কিছু সমস্যা ছিল। তিনি একদিন বাড়িতে এসে বলেছিলেন, আপনাকে আমার দিব্বি, আপনি যদি এই ছবিটি করেন, আপনি কেবল আমার লাশ দেখতে পাবেন'। তাই আমার বাবাকে জাঞ্জির ছেড়ে দিতে হয়েছিল। ২০২২ সালে, ধর্মেন্দ্রও জাভেদ আখতারের দাবির প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন। এক্স-এ (পূর্বে টুইটার) তিনি লেখেন, ‘জাভেদ, তুমি কেমন আছো... দেখনদারির এই জগতে সত্য প্রায়ই চাপা পড়ে যায়। তোমার মঙ্গল হোক... আমি জানি কিভাবে হৃদয় হাসিতে ভরিয়ে রাখতে হয়... আশা করি আমিও কথা বলার জাদু শিখে নিতে পারব’।
প্রকাশ মেহরা পরিচালিত 'জঞ্জির' ছবিটি অমিতাভ বচ্চনের কেরিয়ারের অন্যতম বড় ব্লকবাস্টার হয়ে ওঠে। মূলত এটি ছিল তাঁর প্রথম সোলো হিট। এই ছবির সুবাদে 'অ্যাংরি ইয়ং ম্যান' উপাধি অর্জন করেন বিগ বি। এই অ্যাকশন-ক্রাইম ছবিতে আরও অভিনয় করেছিলেন জয়া ভাদুড়ি, প্রাণ, অজিত খান এবং বিন্দু।
