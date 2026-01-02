বাজিতে ভয় অ্যাকশন হিরো দেবের? নেপথ্যে ছোটবেলার এক ভয়ঙ্কর স্মৃতি

বাজিতে ভয় অ্যাকশন হিরো দেবের? নেপথ্যে ছোটবেলার এক ভয়ঙ্কর স্মৃতি
রোম্যান্টিক হিরো তো বটেই পাশাপাশি দেব একজন অ্যাকশন হিরো। তাঁর ঝুলিতে রয়েছে 'চ্যালেঞ্জ', 'চ্যালেঞ্জ ২', ‘দুই পৃথিবী’, 'খাদান'-এর মতো অসংখ্য অ্যাকশন ছবি। পর্দায় তাঁর সামনে সব ভিলেনই কুপোকাত। কিন্তু জানেন কি নায়ক নাকি ভয় পান বাজিতে? এবার তা নিয়েই মুখ খুললেন দেব।
রোম্যান্টিক হিরো তো বটেই পাশাপাশি দেব একজন অ্যাকশন হিরো। তাঁর ঝুলিতে রয়েছে 'চ্যালেঞ্জ', 'চ্যালেঞ্জ ২', ‘দুই পৃথিবী’, 'খাদান'-এর মতো অসংখ্য অ্যাকশন ছবি। পর্দায় তাঁর সামনে সব ভিলেনই কুপোকাত। কিন্তু জানেন কি নায়ক নাকি ভয় পান বাজিতে? এবার তা নিয়েই মুখ খুললেন দেব।
দ্য ওয়ালকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নায়ক তাঁর ছোট বেলাড় দুষ্টুমির নানা মজার কথা ভাগ করতে গিয়ে জানান তিনি নাকি বাজিতে ভয় পান। যদিও এই ভীতি শুরু থেকে ছিল না। তবে এই ভয় এখন নায়কএর মনে এমনই এক অবস্থার সৃষ্টি করেছে যে তিনি ভয়ে বাজি ফাটাতে পারেন না।
দেবের কথায়, 'আমার বাজি ফাটানো নিয়ে খুব ভয় রয়েছে। কিন্তু এই ভয়টা কোথা থেকে এসেছে সেটা বলি। আমি নাকি ছোটবেলায় একটা সময় খুব বাজি ফাটাতাম। আমাদের কোলনী, মানে আমাদের বাড়ির আশেপাশে অনেক বিল্ডিং থাকত। আর আমরা তার পাশে থাকতাম। তো আমার ফাটানো রকেট একবার পাশের বিল্ডিংয়ের একটি টিভির কাছে গিয়ে বাস্ট করে। এটা হওয়ার পর আমি খাটের তলায় লুকিয়ে পড়েছিলাম। তখন যা হয় এই অবস্থা দেখে পুরো বিল্ডিং নেমে আসে। তখন আমরা মুম্বইতে থাকতাম। তাঁরা বাবাকে এসে নানা নালিশ জানায় তারপর বাবা আমায় প্রচন্ড মারেন। আর তারপর থেকে দীপাবলিতে বাবা আমাকে আর বাজি ফাটাতে দেননি। আর সেটা থেকে এখনও পর্যন্ত আমি বাজি ফাটাইনি।'