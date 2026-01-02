Edit Profile
    বাজিতে ভয় অ্যাকশন হিরো দেবের? নেপথ্যে ছোটবেলার এক ভয়ঙ্কর স্মৃতি

    রোম্যান্টিক হিরো তো বটেই পাশাপাশি দেব একজন অ্যাকশন হিরো। তাঁর ঝুলিতে রয়েছে 'চ্যালেঞ্জ', 'চ্যালেঞ্জ ২', ‘দুই পৃথিবী’, 'খাদান'-এর মতো অসংখ্য অ্যাকশন ছবি। পর্দায় তাঁর সামনে সব ভিলেনই কুপোকাত। কিন্তু জানেন কি নায়ক নাকি ভয় পান বাজিতে? এবার তা নিয়েই মুখ খুললেন দেব।

    Published on: Jan 02, 2026 10:00 PM IST
    By Sayani Rana
    দ্য ওয়ালকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নায়ক তাঁর ছোট বেলাড় দুষ্টুমির নানা মজার কথা ভাগ করতে গিয়ে জানান তিনি নাকি বাজিতে ভয় পান। যদিও এই ভীতি শুরু থেকে ছিল না। তবে এই ভয় এখন নায়কএর মনে এমনই এক অবস্থার সৃষ্টি করেছে যে তিনি ভয়ে বাজি ফাটাতে পারেন না।

    দেবের কথায়, 'আমার বাজি ফাটানো নিয়ে খুব ভয় রয়েছে। কিন্তু এই ভয়টা কোথা থেকে এসেছে সেটা বলি। আমি নাকি ছোটবেলায় একটা সময় খুব বাজি ফাটাতাম। আমাদের কোলনী, মানে আমাদের বাড়ির আশেপাশে অনেক বিল্ডিং থাকত। আর আমরা তার পাশে থাকতাম। তো আমার ফাটানো রকেট একবার পাশের বিল্ডিংয়ের একটি টিভির কাছে গিয়ে বাস্ট করে। এটা হওয়ার পর আমি খাটের তলায় লুকিয়ে পড়েছিলাম। তখন যা হয় এই অবস্থা দেখে পুরো বিল্ডিং নেমে আসে। তখন আমরা মুম্বইতে থাকতাম। তাঁরা বাবাকে এসে নানা নালিশ জানায় তারপর বাবা আমায় প্রচন্ড মারেন। আর তারপর থেকে দীপাবলিতে বাবা আমাকে আর বাজি ফাটাতে দেননি। আর সেটা থেকে এখনও পর্যন্ত আমি বাজি ফাটাইনি।'

    কাজের সূত্রে বর্তমান প্রেক্ষাগৃহে নায়কের 'প্রজাপতি ২' রমরম করে চলছে। তাছাড়াও তিনি নতুন বছরে 'টনিক ২' নিয়ে ফিরছেন। এছাড়াও তাঁর ছবি অ্যাম্বুলেন্স দাদা আসছে।

    © 2026 HindustanTimes