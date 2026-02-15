Edit Profile
    Mithun-Mamata: গাঁটছড়ার তারিখ পাকা, কিন্তু পরিণতি পায় না দুজনের প্রেম! কেন ভেঙেছিল মিঠুন চক্রবর্তী-মমতা শঙ্করের বিয়ে?

    মমতা শঙ্কর ও মিঠুন চক্রবর্তীর বিয়ের পাকাদেখা হয়ে গিয়েছিল, বিয়ের তারিখও ঠিক হয়ে গিয়েছিল। তবে আচমকাই তা ভেঙে যায়। কী কারণ ছিল এর পিছনে? মমতা শঙ্কর নিজের মুখেই এর কারণ জানিয়েছিলেন। 

    Published on: Feb 15, 2026 11:13 AM IST
    By Tulika Samadder
    দুজনেই জীবনে অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছেন। তবে একসময় ঘর বাধার কথা ছিল মমতা শঙ্কর ও মিঠুন চক্রবর্তীর। এমনকী দুজনের বিয়ের কথাও পাকা হয়ে গিয়েছিল, ঠিক হয়ে গিয়েছিল বিয়ের ডেট অবধি। তবে শেষ মুহূর্তে এসে তা ভেঙে যায়। কী ছিল এর কারণ?

    কেন ভেঙেছিল মমতা শঙ্কর ও মিঠুন চক্রবর্তীর প্রেম?
    আসলে মমতা শঙ্করের সঙ্গে তাঁর বর্তমান স্বামীর প্রেমপর্ব যখন চলছে, তখনই জীবনে এন্ট্রি মিঠুনের। বর্ষীয়ান অভিনেত্রী ও নৃত্যশিল্পী এক সাক্ষাৎকারে এই নিয়ে নিবেদিতা অনলাইনকে জানিয়েছিলেন, ‘বাপিদা (চন্দ্রদয় ঘোষ)-র সঙ্গে আমার তখন বিয়ের কথা চলছিল। এরপর মৃগয়া-র শ্যুটে আলাপ মিঠুনের সঙ্গে। বাপিদার সঙ্গেও মিঠুনের আলাপ করিয়েছিলাম আউটডোর শ্যুটে যাওয়ার আগে। সেটে যে কোথা থেকে কী হয়ে গেল। আমি অনেক কষ্টে নিজেকে ধরে রাখার চেষ্টা করেছিলাম যে, বাপিদাকে আমি ঠকাব না! কিন্তু কীভাবে কী হয়ে গেল…’

    কিন্তু প্রেম পেল না পরিণতি। মমতা শঙ্কর জানিয়েছিলেন, মিঠুনের বাড়ির লোকের সঙ্গেও তাঁর খুব ভালো সম্পর্ক ছিল। অভিনেতার বোনরা সবসময় খোঁজখবর নিতেন হবু বৌদির। তবে এত কিছুর পরেও, মিঠুনই বেঁকে বসেন বিয়ে থেকে। বিয়ের পিঁড়িতে বসতে রাজি হননি। আরও কিছুটা সময় চেয়েছিলেন। সদ্য হিট আসতে শুরু করেছিল কেরিয়ারে। সেসব জলাঞ্জলি দিয়ে ছাদনাতলায় তখনই যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না তাঁর! শুধু তাই নয়, বম্বেতে (অধুনা মুম্বই) একাধিক মহিলার সঙ্গে নাম জড়াতে থাকে মিঠুনের। সব মিলিয়েই পুরনো প্রেমিক, অর্থাৎ বর্তমান স্বামী বাপিদা ওরফে চন্দ্রদয় ঘোষের কাছেই ফিরে যান মমতা শঙ্কর।

    মমতা শঙ্কর জানিয়েছিলেন যে, উদ্যোগটা এসেছিল বিপরীত তরফ থেকেই। ফোন করেছিলেন হবু শাশুড়ি। ফোন করে, ছেলের সঙ্গে কথা বলতে বলেছিলেন মমতাকে। অভিনেত্রী বললেন, ‘ও ফোনটা ধরে এমন করে কথা বলা শুরু করল যেন আমাদের মধ্যে কিছুই হয়নি। আমি তো ওর গলা শুনে কেঁদে অস্থির। আমাকে বলল, মমতা আই হেট টিয়ার্স! আমি কথা বলার মতো অবস্থায় ছিলাম না। ফোন রাখতে চাইল বলল, 'কথা দাও ফোন করবে। তবে কাল না পরশু ফোন করো'। এরপর নিজেই বলল, কাল একটা মেয়ে দেখতে যাচ্ছি। আমার জন্য নয়, বন্ধুর। আর আমি প্রশ্ন করলাম, 'তোমার জন্য দেখবে কবে'? ওপাশ থেকে উত্তর এল, 'আমি তো সেই কবেই দেখে রেখেছি'।’

    তবে মিঠুনকে জানিয়েই বিয়েটা করেছিলেন মমতা শঙ্কর। যদিও পুরনো সম্পর্কের রেশ টেনে নিয়ে যাননি কেউই। দুজনেই সংসার, কাজ নিয়ে ব্যস্ত থেকেছেন। বহু বছর পর তাঁরা একসঙ্গে কাজ করেন ‘প্রজাপতি’ ছবিতে।

