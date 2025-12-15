Edit Profile
    অমিতাভের প্রেমে পাগল রেখা কেন মুকেশকে বিয়ে করেছিলেন? মুখ খুললেন নায়িকার কাছের বন্ধু

    রেখার ব্যক্তিগত জীবন বিতর্কিত। তাঁর বন্ধু বীণা রামানি সম্প্রতি অমিতাভ বচ্চনের প্রতি তাঁর নিঃশর্ত ভালোবাসা, নায়িকা করার সিদ্ধান্ত এবং তাঁর শৈশব সম্পর্কে মুখ খুলেছেন। বীণা জানান রেখা অমিতাভের প্রেমে পাগল হওয়া সত্ত্বেও কেন মুকেশ আগরওয়ালকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

    Published on: Dec 15, 2025 6:55 PM IST
    By Sayani Rana
    রেখার জীবন জনসাধারণের চোখে বেশ রহস্যময়। অভিনেত্রীর ব্যক্তিগত জীবন বিতর্কিত। তাঁর বন্ধু বীণা রামানি সম্প্রতি অমিতাভ বচ্চনের প্রতি তাঁর নিঃশর্ত ভালোবাসা, নায়িকা করার সিদ্ধান্ত এবং তাঁর শৈশব সম্পর্কে মুখ খুলেছেন। বীণা জানান রেখা অমিতাভের প্রেমে পাগল হওয়া সত্ত্বেও কেন মুকেশ আগরওয়ালকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

    বীণা রামানি একজন সুপরিচিত ফ্যাশন ডিজাইনার এবং লেখিকা। তিনি বেশ কয়েকটি বড় রেস্তোরাঁর মালিকও। বলিউড অভিনেত্রী রেখার খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন তিনি। ANI-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বীণা ব্যাখ্যা করেন যে, রেখা তাঁর জীবনে যে সমস্ত ভুল করেছিলেন তাঁর কারণ তাঁর নির্দোষ স্বভাব। তিনি বলেন যে, নায়িকা শিশুর মতো, তিনি মনের দিক থেকে পবিত্র। তিনি ছোটবেলায় তার বাবা-মায়ের কাছ থেকে ভালোবাসা পাননি। তিনি ১৩-১৪ বছর বয়সে কাজ করা শুরু করেছিলেন। তিনি এখনও তাঁর শৈশব কাটিয়ে ওঠেননি।

    অমিতাভ বচ্চনের প্রতি রেখার ভালোবাসা সম্পর্কে বীণা বলেন, ‘যখন আমি রেখার সঙ্গে দেখা করি, তখন ওঁর পুরো জীবনটাই ছিল অমিতাভ বচ্চনের দ্বারা প্রভাবিত।’ যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে তিনি তাঁকে গভীরভাবে ভালোবাসেন কিনা, বীণা বলেন, ‘হ্যাঁ, তিনি বিশ্বাস করতেন যে অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে তাঁর একটা আধ্যাত্মিক সংযোগ রয়েছে এবং তাঁদের আত্মাকে সংযুক্ত করেছে। তাঁরা কথা বলত, এটা সম্ভব হতে পারে।’

    অমিতাভ বচ্চনের প্রেমে পড়ার পরও রেখা কেন মুকেশ আগরওয়ালকে বিয়ে করলেন? বীনা বললেন, ‘আমি মুকেশের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম। অমিতাভ রাজনীতিতে যোগ দিয়েছিলেন এবং তিনি নিউ ইয়র্কে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। অমিতাভ একজন জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠায় তিনি খুব বিরক্ত ছিলেন, এবং তিনি সম্ভবত রেখাকে বলেছিলেন যে আর কোনও সুযোগ নেই। তিনি ভালো দেখে বিয়ে করুক। আমার ভাই গুলু (একজন ধনী ব্রিটিশ ব্যবসায়ী) কে বিয়ে করার কথাও শোনা যাচ্ছিল, ওঁর তখনকার সময়ে প্লেবয় ইমেজ ছিল। কিন্তু তা সফল হয়নি এবং তিনি শেষ পর্যন্ত আমার সাথে নিউ ইয়র্কে থাকতে শুরু করেন।’

    রেখা এবং মুকেশ আগরওয়ালের বিয়েও বেশ বিতর্কিত ছিল। রেখা ১৯৯০ সালে মুকেশকে বিয়ে করেন। তিনি দিল্লির একজন শিল্পপতি ছিলেন। তাঁদের বিয়ের মাত্র সাত মাস পরেই মুকেশ আত্মহত্যা করেন। বলা হয় যে মুকেশ রেখার ওড়না দিয়ে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন। রেখা এর আগে ফিল্মফেয়ারকে বলেছিলেন যে তাঁর এবং মুকেশের মধ্যে অনেক পার্থক্য ছিল। তাঁদের বিয়ের মাত্র কয়েক মাস পরেই তাঁরা বিবাহবিচ্ছেদের আবেদন করেছিলেন। রেখা আরও বলেছিলেন যে মুকেশ বিবাহবিচ্ছেদের উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

