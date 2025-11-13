Edit Profile
    গর্ভবতী নাকি ভাইজানের সঙ্গে ঝামেলা? সলমন খানের The Bang Tour-এর পোস্টার থেকে গায়েব সোনাক্ষী, ফের তুঙ্গে জল্পনা

    সলমন খানের 'দ্য ব্যাং ট্যুর'-এর অংশ হিসেবে বেশ কয়েক বছর আছেন সোনাক্ষী সিনহা। তবে সম্প্রতি প্রকাশিত ট্যুরের নতুন পোস্টারে তাঁকে অনুপস্থিত থাকতে দেখা গিয়েছে। এরপরই সব ভক্তের মনে ফের প্রশ্ন, ‘তাহলে কি মা হচ্ছেন?’

    Published on: Nov 13, 2025 2:00 PM IST
    By Tulika Samadder
    সোনাক্ষী সিনহার গর্ভাবস্থার গুঞ্জন চলে আসছে দীর্ঘদিন ধরেই । তবে এই খবর বরাবরই অস্বীকার করে আসছেন অভিনেত্রী। তবে এবার সলমন খানের 'দ্য ব্যাং ট্যুর'-এর নতুন পোস্টার প্রকাশের পর শত্রুঘ্ন-কন্যা আবার শিরোনামে। আসলে বহু বছর ধরে এই গ্রুপের অংশ থাকা সোনাক্ষীকে নতুন পোস্টারে দেখা যায়নি। সলমন, তামান্না ভাটিয়া, জ্যাকলিন ফার্নান্ডেজ, মণীশ পাল, প্রভু দেবা, সুনীল গ্রেভার এবং স্টেবিন বেনকে দেখা যাচ্ছে। পোস্টারে সোনাক্ষীর অনুপস্থিতি নিয়ে ভক্তরা তাই শুরু করলেন ফের জল্পনা-কল্পনা।

    সোনাক্ষী সিনহা।
    সোনাক্ষী সিনহা।

    রেডিটে একজন লেখেন, ‘হয়তো সোনাক্ষী গর্ভবতী, তাই তিনি এবার ট্যুরের অংশ নন’। একজন লিখেছেন যে রণবীর এলাহাবাদিয়ার পডকাস্ট জুড়ে সোনাক্ষী তাঁর পেটের কাছে একটি কুশন রেখেছিলেন, ‘সম্ভবত তিনি গর্ভবতী’। একজন লেখেন, ‘সোনাক্ষী যদি প্রেগন্যান্ট হন, তাহলে আমি তাঁর জন্য খুব খুশি’।

    প্রসঙ্গত, সোনাক্ষী ও জহির যখন দীপাবলি পার্টিতে এসেছিলেন, তখন জহির ইচ্ছাকৃতভাবে মিডিয়ার সামনে সোনাক্ষীর পেটে হাত রেখেছিলেন, যা দেখে সোনাক্ষীও হাসেছিলেন এবং তিনি তো মজা করে জাহিরকে মারতেও যান। যা দেখে রীতিমতো মা হতে চলার খবর হয়ে যায় চারদিকে। তবে পরে নিজেই সে জল্পনায় জল ঢালেন অভিনেত্রী।

    সোনাক্ষী সেইসময় ইনস্টাগ্রামে তার কিছু ছবি শেয়ার করে লিখেছিলেন, ‘মানব ইতিহাসে দীর্ঘতম গর্ভাবস্থার বিশ্ব রেকর্ড (আমাদের মিডিয়ার অনুসারে ১৬ মাস চলছে)!’

    তবে আরেকাংশের দাবি সলমনের সঙ্গে মনোমালিন্যের কারণেই সরে দাঁড়াতে পারেন সোনাক্ষী The bang tour থেকে। তবে আসল কারণটা খোলসা করতে পারবেন খোদ শত্রুঘ্ন-কন্যাই।

