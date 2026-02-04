মুসলিম বাবার পদবী কেন ব্যবহার করেন না টাবু? 'মা-বাবার বিচ্ছেদ...', যা বললেন নায়িকা

মুসলিম বাবার পদবী কেন ব্যবহার করেন না টাবু? 'মা-বাবার বিচ্ছেদ...', যা বললেন নায়িকা
বি-টাউনের অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেত্রী টাবু। তবে কেবল তাঁর কাজ নয়, নানা সময়ই তাঁর ব্যক্তিগত জীবনও উঠে আসে আলোচনায়। আসলে টাবু ব্যক্তিগত জীবনও খুবই বর্ণময়। একবার তিনি বলেছিলেন যে, তিনি কখনওই তার বাবার পদবি ব্যবহার করেননি। অভিনেত্রী একটি পুরনো সাক্ষাৎকারে এই প্রসঙ্গে মুখ খুলেছিলেন।
রেন্ডেজভাস উইথ সিমি গারেওয়াল-এ একটি পুরানো সাক্ষাৎকারে টাবু তাঁর শৈশব সম্পর্কে নানা কথা ভাগ করে নিয়েছিলেন। তিনি বলেন, 'আমার শৈশব দারুন কেটেছে। তখন আমি হায়দ্রাবাদে থাকতাম। আমার বাবা-মায়ের বিবাহবিচ্ছেদের পর আমি আমার দাদউ-দিদার সঙ্গে থাকতাম। আমার মা একজন শিক্ষিকা ছিলেন এবং আমি ওঁর মায়ের সঙ্গে বেশির ভাগ সময় কাটাতাম।'
তিনি জানান তাঁর দিদা তাঁর জীবনে খুব বড় ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁর কথায়, ‘আমার দিদা প্রার্থনা করতেন এবং বই পড়তেন। আর আমি এই অনুভূতি নিয়েই বড় হয়েছি। আমি খুব ভীতু ছিলাম, কাউকে কিছু বলতে পারতাম না।’
তিনি ছোট বেলায় শান্ত ছিলেন। বই পড়তেন, প্রার্থনা করতেন। তবে তিনি তাঁর মা-দিদার মতো মানসিক ভাবে শক্তিশালী মহিলাদের কাছে মানুষ হয়েছিলেন। তাঁর কথায়, এই বিষয়গুলিই তাঁকে একজন মানুষ হিসেবে শান্ত এবং সরল করে তুলেছে।
কিন্তু কেন বাবার পদবি কখনও ব্যবহার করেনি তিনি?
টাবু খোলাখুলি ভাবে জানিয়েছেন যে, তিনি কখনও তাঁর বাবার পদবি, হাশমি ব্যবহার করার কথা ভাবেননি। তিনি বললেন, ‘আমি আসলে কখনওই এটা ব্যবহার করিনি। আমি কখনওই ভাবিনি যে আমার বাবার পদবি ব্যবহার করা আমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সবসময় তাবাসসুম ফাতিমা ছিল, এটা আমার মিডিল নেম। স্কুলে, ফাতিমা ছিল আমার পদবি।’
তার কাছে, যে নামটি নিয়ে তিনি বড় হয়েছে সেটাই যথেষ্ট মনে হয়েছে। তিনি কখনওই এমন কারও কাছ থেকে কিছু নেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করেনি যাকে তিনি সেভাবে কখন কাছে পাননি।
তিনি তার মানসিক দূরত্ব সম্পর্কেও কথা বলেছেন। টাবু বলেন, ‘বাবার সঙ্গে আমার কোনও স্মৃতি নেই। আমার বোন মাঝে মাঝে ওঁর সাথে দেখা করেছে, কিন্তু আমার কখনও ওঁর সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা হয়নি। আমি ওঁকে নিয়ে আগ্রহী নই। আমি যেভাবে আছি, যেভাবে বড় হয়েছি তাতে আমি খুশি। আমি আমার নিজের জীবনে খুব স্থির।’
প্রসঙ্গত, তাঁর আসল নাম তাবাসসুম, কিন্তু দেব আনন্দ তাকে টাবু নাম দিয়েছিলেন। তিনি তাকে একটি জন্মদিনের পার্টিতে দেখেছিলেন এবং পরে তাকে 'হাম নওজাওয়ান' ছবিতে অভিনয়ের জন্য মনোনীত করেছিলেন। সেখানে টাবু অভিনেতার মেয়ের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। এর আগে, ১১ বছর বয়সে 'বাজার' ছবিতে একটি ছোট ভূমিকায় অভিনয় করেছিল।
