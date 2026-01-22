Edit Profile
    ৮টার পরে অমিতাভের বাড়িতে ঢোকা নিষেধ! কী হত তার পরে? কেন এমন কড়া নিয়ম ছিল

    ইন্ডাস্ট্রির ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের জন্যও এই নিয়ম ছিল অলঙ্ঘনীয়। সম্প্রতি অমিতাভ বচ্চনের জীবনের এই গোপন অনুশাসন নিয়ে শুরু হয়েছে জোর চর্চা।

    Published on: Jan 22, 2026 3:54 PM IST
    By Suman Roy
    বলিউডের মেগাস্টার অমিতাভ বচ্চন তাঁর শৃঙ্খলা এবং নিয়মানুবর্তিতার জন্য সুপরিচিত। কিন্তু আপনি কি জানেন, এক সময় তাঁর বাংলো 'জলসা'য় রাত ৮টার পর বাইরের কারও প্রবেশাধিকার ছিল না? এমনকি ইন্ডাস্ট্রির ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের জন্যও এই নিয়ম ছিল অলঙ্ঘনীয়। সম্প্রতি অমিতাভ বচ্চনের জীবনের এই গোপন অনুশাসন নিয়ে শুরু হয়েছে জোর চর্চা।

    পরিবারের জন্য একান্ত সময়

    অমিতাভ বচ্চন বরাবরই তাঁর পেশাগত এবং ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে একটি স্পষ্ট সীমারেখা টেনে রাখতে পছন্দ করেন। দিনের বেশিরভাগ সময় শুটিং সেটে কাটানোর পর, সন্ধ্যাবেলাটা তিনি শুধুমাত্র তাঁর পরিবারের জন্য বরাদ্দ রাখতেন। জয়া বচ্চন, অভিষেক এবং ঐশ্বর্যর সাথে ডিনার টেবিলের আড্ডা বা একান্ত মুহূর্তগুলোতে কোনো বাইরের হস্তক্ষেপ তিনি পছন্দ করতেন না। এই কারণেই রাত ৮টার পর কোনো অতিথি বা ব্যবসার কাজে কাউকে বাড়িতে ডাকা হতো না।

    শৃঙ্খলাই সাফল্যের চাবিকাঠি

    বচ্চন পরিবারের ঘনিষ্ঠদের মতে, এই কড়া নিয়মের পেছনে ছিল অমিতাভ বচ্চনের কঠোর জীবনশৈলী। তিনি বিশ্বাস করেন যে, পরের দিন ভোরবেলায় কাজে যাওয়ার জন্য শরীর ও মনের বিশ্রামের প্রয়োজন। রাত ৮টার মধ্যে বাইরের জগত থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে তিনি পরবর্তী দিনের প্রস্তুতির জন্য সময় নিতেন।

    জয়া বচ্চনের ভূমিকা

    শোনা যায়, এই নিয়মটি কঠোরভাবে পালন করার পেছনে বড় হাত ছিল জয়া বচ্চনেরও। তিনি চেয়েছিলেন বচ্চন পরিবারের অন্দরমহল যেন সবসময় বাইরের লাইমলাইট থেকে দূরে একটি শান্তিপূর্ণ আশ্রয় হয়ে থাকে। এই অনুশাসনই আজ বচ্চন পরিবারকে বলিউডের অন্যান্য পরিবারের থেকে আলাদা করে রেখেছে।

    আজকের এই গ্ল্যামার দুনিয়ায় যেখানে পার্টি আর আড্ডা মাঝরাত পর্যন্ত চলে, সেখানে অমিতাভ বচ্চনের এই পুরনো দিনের মূল্যবোধ এবং অনুশাসন সত্যিই অনুপ্রেরণাদায়ক।

