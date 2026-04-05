প্রথমে বিদেশে মুক্তি, তারপর ভারতের প্রেক্ষাগৃহে আসবে রণবীরের 'রামায়ণ'? কেন জানেন?

প্রথমে বিদেশে মুক্তি, তারপর ভারতের প্রেক্ষাগৃহে আসবে রণবীরের 'রামায়ণ'? কেন জানেন?
নীতেশ তিওয়ারি পরিচালিত রণবীর কাপুর অভিনীত 'রামায়ণ' ছবির টিজার গত বৃহস্পতিবার মুক্তি পেয়েছে। প্রায় ৪০০০ কোটি টাকা বাজেটে নির্মিত এই ছবি দুটি ভাগে মুক্তি পাবে। মার্কেটিং থেকে শুরু করে প্রচার এবং মুক্তি পর্যন্ত, নির্মাতারা প্রতিটি পদক্ষেপ অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে করছেন। একটি প্রতিবেদন অনুসারে, এই ছবির জন্য নির্মাতাদের কৌশল নাকি ‘গ্লোবাল ফার্স্ট, দেশি লেটার’। এর অর্থ হল, নির্মাতারা প্রথমে ছবিটি বিদেশে দর্শকদের কাছে উপস্থাপন করবেন এবং তারপর ভারতে নিয়ে আসার পরিকল্পনা করছেন?
এই উচ্চ-বাজেটের এই ছবির ক্ষেত্রে নির্মাতাদের একটি প্রধান লক্ষ্য হল তাঁদের বিনিয়োগ করা টাকা মার্কেট থেকে তোলা। ভারতীয় দর্শকদের কাছে পৌঁছানোর আগে, লস অ্যাঞ্জেলেসে একদল গণমাধ্যমকর্মী ও দর্শকদের টিজারটি দেখানো হয়েছিল। তারপরই সোশ্যাল মিডিয়ায় হইচই শুরু হয়য়ে গিয়েছিল। ভারতে টিজারটি মুক্তি পাওয়ার আগেই, তা দেশের বাইরে ভাইরাল হয়ে গিয়েছিল। এটা একটা সুচিন্তিত কৌশলের অংশ ছিল।
ছবির কাস্টিং এবং প্রযোজনাও বিশ্ববাজারের কথা মাথায় রেখে যত্নসহকারে সাজানো হয়েছে। অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ড বিজয়ী বিশ্বব্যাপী ভিএফএক্স কোম্পানি ডিএনইজি-এর ভিএফএক্স করেছে। এত বড় মাপের একটা ছবি কেবল একটা রাজ্য, দেশ বা বাজারের উপর নির্ভর করতে পারে না, তাই এর অর্থনৈতিক দিকটি বিশ্বজুড়ে থাকা দর্শকদের উপর নির্ভর করছে। গল্পের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়ার পরিবর্তে, টিজারে দৃশ্যের উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যা রামের দৃঢ়সংকল্প এবং রাবণের শক্তিকে নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছে।
চলচ্চিত্রটির মুক্তির ক্ষেত্রে নির্মাতারা আগে বিশ্বে, পরে দেশে কৌশলটি অবলম্বন করবেন কিনা, তা এখনও দেখার বিষয়। যদি তাই হয়, তবে সম্ভবত বিদেশে মুক্তির পরে ভারতীয়রা ছবিটি দেখতে পাবেন।
'রামায়ণ পার্ট ১' এই বছর দীপাবলির আবহে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে আর ছবিটির দ্বিতীয় পর্ব ২০২৭ সালের দীপাবলিতে প্রেক্ষাগৃহে আসতে পারে। ছবিতে রণবীর ছাড়াও রয়েছেন সাই পল্লবী, যশ, সানি দেওল, অরুণ গোভিল, লারা দত্ত, রাকুল প্রীত সিং-সহ আরও অনেকে।
