    রণবীর সিংয়ের পরবর্তী ছবি ধুরন্ধরের থেকেও বড় হতে চলেছে! প্রস্তুতিও শুরু করে দিয়েছেন দুয়ার পাপা

    'ধুরন্ধর' ছবির অসাধারণ সাফল্যের পর রণবীর সিং তার পরবর্তী বড় বাজেটের ছবির প্রস্তুতি শুরু করেছেন। অভিনেতা শীঘ্রই এই ছবির শুটিংয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন। এদিকে, দুয়ার বাবার ধুরন্ধর ২-ও বক্স অফিসে মুক্তি পেতে চলেছে। 

    Published on: Jan 31, 2026 3:55 PM IST
    By Tulika Samadder
    ধুরন্ধরের সাফল্যের পর রণবীর সিং এখন তার নতুন ছবি নিয়ে ব্যস্ত। সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুযায়ী, রণবীর তার ক্যারিয়ারে আরও একটি বড় প্রোজেক্ট পেয়েছেন। বিশেষ ব্যাপার হল, দক্ষিণের পরিচালক এস শঙ্কর এই ছবিটি তৈরি করতে চলেছেন। এটি তার ড্রিম প্রোজেক্ট বলে মনে করা হচ্ছে। এর আগে, তিনি ২০০১ সালে অনিল কাপুরের সিনেমা নায়ক পরিচালনা করেছিলেন। এটিই ছিল তাঁর একমাত্র হিন্দি ছবি। এরপর থেকে তিনি দক্ষিণী সিনেমা পরিচালনা করে আসছেন। রণবীরের সঙ্গে এটি তাঁর দ্বিতীয় হিন্দি ছবি হতে চলেছে।

    রণবীর সিং-এর পরের ছবি কী হতে চলেছে?
    রণবীর সিং-এর পরের ছবি কী হতে চলেছে?

    খবর বলছে, এস শঙ্করের সঙ্গে তাঁর পরবর্তী ছবি 'ভেলপারি'র প্রস্তুতি শুরু করেছেন রণবীর সিং। এই ছবির জন্য দক্ষিণের অভিনেতা বিক্রমের নামও উঠে এসেছে। ধারণা করা হচ্ছে, 'ভেলপারি' ছবিতে দু'জনকেই দেখা যাবে। এটি পরিচালকের ড্রিম প্রোজেক্ট যা বিশাল বড় বাজেট নিয়ে আসছে। ধারণা করা হচ্ছে, এই ছবিটি হবে রণবীরের কেরিয়ারের সবচেয়ে বড় ছবি। ধুরন্ধরের চেয়েও বড়। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এস ভেঙ্কটেশের উপন্যাস 'বীর যুগ নয়াগাঁও ভেলপারি' অবলম্বনে নির্মিত হবে 'ভেলপারি'।

    রণবীর সিং।
    রণবীর সিং।

    রণবীর সিং গত দু'মাস ধরে তাঁর 'ধুরন্ধর' ছবির জন্য প্রশংসিত হচ্ছেন। অভিনেতার ছবিটি বক্স অফিসে বিস্ফোরিত করেছে। ছবি ভারতে ৮৩৬ কোটি এবং বিশ্বব্যাপী ১৩০১ কোটি টাকা আয় করেছে। এটি এখন পর্যন্ত রণবীরের সর্বোচ্চ আয় করা ছবি হয়ে উঠেছে।

    এখন ধুরন্ধর 2 এর জন্য অপেক্ষা করছে সবাই, যা ২০২৬ সালের ১৯ মার্চ মুক্তি পেতে চলেছে। বাণিজ্য বিশ্লেষকদের মতে, ছবির দ্বিতীয় অংশটিও বক্স অফিসে আলোড়ন ফেলে দেবে। বিশেষ ব্যাপার হল, একই দিনে মুক্তি পাচ্ছে যশ অভিনীত 'টক্সিক' ছবিটি। অর্থাৎ লড়াই হবে দেখার মতো।

