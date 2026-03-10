Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    কিয়ারার বদলে মধুবালার চরিত্রে অভিনয় করবেন অন্য অভিনেত্রী? কে তিনি?

    হিন্দি সিনেমার স্বর্ণযুগের অন্যতম সেরা অভিনেত্রী মধুমিতা 'মিস্টার অ্যান্ড মিসেস ৫৫', 'চলতি কা নাম গাড়ি' এবং 'হাওড়া ব্রিজ'-এর মতো কালজয়ী চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন।

    Published on: Mar 10, 2026 10:55 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    মধুবালার বায়োপিক যে তৈরি হবে এই খবর গত বছর থেকেই শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। তবে মধুবালার চরিত্রে অভিনয় করবেন কে, তা নিয়ে এখনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হয়নি। যদিও প্রথম থেকেই শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল অভিনেত্রী কিয়ারা আডবাণীকে নাম ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখা যাবে। তবে এবার তালিকায় উঠে এল আরও এক অভিনেত্রীর নাম।

    কিয়ারার বদলে মধুবালার চরিত্রে অভিনয় করবেন অন্য অভিনেত্রী?
    কিয়ারার বদলে মধুবালার চরিত্রে অভিনয় করবেন অন্য অভিনেত্রী?

    বলিউডের অন্দরে কান পাতলে শুনতে পাওয়া যাচ্ছে, ইতিমধ্যেই নাকি অভিনেত্রী বাছাই করা হয়ে গিয়েছে। কিয়ারা নন, বরং অন্য অভিনেত্রীকে বেছে নিয়েছেন পরিচালক। কে তিনি? শুনতে পাওয়া যাচ্ছে, সাইয়ারা খ্যাত অনিত পদ্দাকে নাকি দেখতে পাওয়া যাবে মধুবালা চরিত্রে অভিনয় করতে। যদিও এই খবরটি একেবারে উড়িয়ে দিয়েছেন YRF ট্যালেন্টের এক মুখপাত্র।

    আরও পড়ুন: 'আমি বানাতে দেব না...', কেন নিজের বায়োপিক তৈরিতে আপত্তি মিঠুনের?

    ২০২৪ সালের মার্চ মাসে সনি পিকচার্স ইন্টারন্যাশনাল প্রোডাকশনস কর্তৃক মধুবালা প্রকল্পের ঘোষণা করা হয়েছিল। এটি সনি পিকচার্স ইন্টারন্যাশনাল প্রোডাকশনস, ব্রিউইং থটস প্রাইভেট লিমিটেড এবং মধুবালা ভেঞ্চার্সের একটি যৌথ প্রযোজনা, যার নেতৃত্বে রয়েছেন মধুবালার ছোট বোন মধুর ব্রিজ ভূষণ এবং অরবিন্দ কুমার মালব্য।

    হিন্দি সিনেমার স্বর্ণযুগের অন্যতম প্রধান অভিনেত্রী মধুবালা তার কর্মজীবনে মিস্টার অ্যান্ড মিসেস ৫৫ (১৯৫৫), চালতি কা নাম গাড়ি (১৯৫৮), কালা পানি (১৯৫৮) এবং হাওড়া ব্রিজ (১৯৫৮) এর মতো ক্লাসিক ছবিতে অভিনয় করেছিলেন। তিনি ইন্ডাস্ট্রির একজন অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠেন।

    আরও পড়ুন: বড় পর্দার গণ্ডি ছাড়িয়ে হইচই-এর পর্দায় আসছে ‘লহ গৌরাঙ্গের নাম রে’, শুভ মুক্তি কবে?

    ১৯৬০ সালের ঐতিহাসিক মহাকাব্যিক নাটক মুঘল-ই-আজম-এ আনারকলির চরিত্রে তার ক্যারিয়ারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল, যেখানে তিনি দিলীপ কুমারের সেলিম এবং পৃথ্বীরাজ কাপুরের আকবরের সাথে অভিনয় করেছিলেন। মধুবালা ১৯৬৯ সালে ৩৬ বছর বয়সে মারা যান।

    News/Entertainment/কিয়ারার বদলে মধুবালার চরিত্রে অভিনয় করবেন অন্য অভিনেত্রী? কে তিনি?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes