    বিবাহবিচ্ছেদের পর ফের একসঙ্গে দেখা মিলবে যুজবেন্দ্র-ধনশ্রীর? জানেন কোথায়?

    গত বছর যুজবেন্দ্র চাহাল এবং ধনশ্রী ভার্মা তাঁদের বিবাহবিচ্ছেদের জন্য চর্চায় ছিলেন। বেশ কয়েকটি সাক্ষাৎকারে তাঁরা একে অপরের সম্পর্কে এমন কিছু মন্তব্য করেছিলেন যা বিতর্কেরও জন্ম দিয়েছিল। এখন, শোনা যাচ্ছে যে ফের এক হচ্ছেন তাঁরা! ব্যাপার কী?

    Published on: Jan 08, 2026 6:16 PM IST
    By Sayani Rana
    গত বছর যুজবেন্দ্র চাহাল এবং ধনশ্রী ভার্মা তাঁদের বিবাহবিচ্ছেদের জন্য চর্চায় ছিলেন। বেশ কয়েকটি সাক্ষাৎকারে তাঁরা একে অপরের সম্পর্কে এমন কিছু মন্তব্য করেছিলেন যা বিতর্কেরও জন্ম দিয়েছিল। এখন, শোনা যাচ্ছে যে ফের এক হচ্ছেন তাঁরা! ব্যাপার কী?

    বিবাহবিচ্ছেদের পর ফের একসঙ্গে দেখা মিলবে যুজবেন্দ্র-ধনশ্রীর? জানেন কোথায়?
    বিবাহবিচ্ছেদের পর ফের একসঙ্গে দেখা মিলবে যুজবেন্দ্র-ধনশ্রীর? জানেন কোথায়?

    না না এক হচ্ছেন মানে এই নয় যে তাঁরা তাঁদের ভাঙা সম্পর্ক ফের জোড়া লাগাচ্ছেন। আসলে তাঁদের বিবাহবিচ্ছেদের পরে আবার তাঁদের একসঙ্গে দেখা যেতে চলেছে। একটি শোতে।

    কোন শোতে তাঁদের দেখা যাবে?

    খবর অনুযায়ী, কালারস টিভির অনুষ্ঠান ‘দ্য ৫০’-এ দু'জনকে একসঙ্গে দেখা যাবে। নির্মাতারা এখনও প্রতিযোগীদের তালিকা ঘোষণা না করলেও শোনা যাচ্ছে যে এই দুই প্রাক্তনকে একসঙ্গে দেখা যাবে। অনুষ্ঠানটি ১ ফেব্রুয়ারী প্রিমিয়ার হবে এবং কালারস টিভির পাশাপাশি জিও হটস্টারেও সম্প্রচারিত হবে।

    কে প্রতিযোগী হিসেবে আসবে?

    এই শোতে ৫০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করবেন, যার মধ্যে টিভি, বিনোদন, খেলাধুলা এবং ডিজিটাল জগতের তারকারাও থাকবেন। যুজবেন্দ্র-ধনশ্রী ছাড়াও অন্যান্য যে সমস্ত সেলিব্রিটিদের নাম সামনে এসেছে তাদের মধ্যে রয়েছে শিব ঠাকরে, অঙ্কিতা লোখান্ডে, নিকি তাম্বোলি, প্রতীক সেহজপাল, উরফি জাভেদ, আনশুলা কাপুর, তানিয়া মিত্তাল এবং ফয়সাল শেখ, শ্রীশান্ত, ইমরান।

    প্রসঙ্গত, যুজবেন্দ্র এবং ধনশ্রী সম্পর্কে থাকার পর ২০২০ সালে বিয়ে করেন। তাঁদের বিয়ে নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছিল, কিন্তু তা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি এবং ২০২৫ সালে তাঁদের বিবাহবিচ্ছেদ হয়।

    বিবাহবিচ্ছেদের পর যুবেন্দ্র আরজে মাহাভাশের সঙ্গে সম্পর্কে রয়েছেন বলে শোনা যাচ্ছে। যদিও দু'জনে সব সময় একে অপরকে বন্ধু বলে দাবি করে এসেছেন, তবুও ভক্তরা বিবাহবিচ্ছেদের পর তাঁরা একসঙ্গে কী করে তা দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন সকলে। তবে, দু'জনের কাউকেই এই নিয়ে মুখ খুলতে দেখা যায়নি।

