লীনার সঙ্গে কাজ নয়! বন্ধ হতে চলেছে কনে দেখা আলো? কে পারবে লাজু-অনুভবদের বাঁচাতে?

লীনার সঙ্গে কাজ নয়! বন্ধ হতে চলেছে কনে দেখা আলো? কে পারবে লাজু-অনুভবদের বাঁচাতে?
লীনা গঙ্গোপাধ্য়ায় গল্প লেখেন কনে দেখা আলোর। এই মেগার প্রযোজনা সংস্থা লীনা-পুত্র অর্কর অর্গানিক। এর জেরেই বন্ধের মুখে কনে দেখা আলো। শেষমেষ কী হবে?
রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর বিতর্ক যেন কিছুতেই থামছে না। আর সব বিতর্কের আঙুল উঠছে লীনা গঙ্গোপাধ্যায়ের দিকে। প্রযোজনা সংস্থা নিজের গাফিলতি ঢাকতে অভিনেতার মৃত্যুর পর একের পর এক মিথ্যাচার করেছে, দাবি রাহুলে বিধবা স্ত্রী প্রিয়াঙ্কার। পুলিশি তদন্ত এগোচ্ছে নিজ গতিতে, তবে লীনা গঙ্গোপাধ্য়ায় ও শৈবাল বন্দ্য়োপাধ্যায়ের প্রযোজনা সংস্থার সঙ্গে আর কাজ নয়। মঙ্গলে, আর্টিস্ট ফোরামের সদস্যা বৈঠকে বসেছিল।
বৈঠক শেষে ইন্ডাস্ট্রির অভিভাবক প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় স্পষ্ট জানান, ম্যাজিক মোমেন্টস বা প্রযোজক লীনা গঙ্গোপাধ্যায়-শৈবাল বন্দ্য়োপাধ্যায় জড়িত রয়েছেন, এমন কোনও সিরিয়ালের কাজে অংশ নেবে না কলাকুশলীরা। ফোরামের তরফে যে প্রেস বিবৃতি দেওয়া হয়েছে, তাতে স্পষ্ট লেখা অর্গানিক স্টুডিওজ-এর কনে দেখা আলো-তেও কোনও কলাকুশলী অংশ নেবে না।
সরাসরি ম্য়াজিক মোমেন্টস প্রযোজনা সংস্থার মেগা নয় জি বাংলার কনে দেখা আলো। এই মেগার দায়িত্বে রয়েছে লীনা পুত্র অর্ক গঙ্গোপাধ্য়ায়ের অর্গানিক স্টুডিওজ। তবে এই সিরিয়ালেরও কাহিনিকার তথা চিত্রনাট্যকার লীনা গঙ্গোপাধ্যায়। ছেলের প্রযোজনা সংস্থার সঙ্গেও তাই সরাসরি জড়িয়ে লীনা। তাই চিরসখা, ভোলে বাবা পার করেগার পাশাপাশি লাজু-অনুভবের গল্পেও যবনিকা পডডল বলে!
কনে দেখা আলো শেষ হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হওয়াতেই মন ভেঙেছে ভক্তদের। চিরসখা ও ভোলে বাবা পার করেগা নিশ্চিতভাবে শেষ হলেও কনে দেখা আলোর জন্য় ক্ষীণ আশার আলো রয়েছে। প্রথমত, যদি লীনা গঙ্গোপাধ্য়ায় সরে দাঁড়ান অর্গানিকের এই মেগা থেকে। অর্থাৎ গল্প লেখার দায়ভার বর্তায় অন্য় কারুর উপর। অথবা সিরিয়ালের প্রযোজনা সংস্থাকেই বদলে দেয় জি বাংলা।
অতীতে এমন বেশকিছু উদাহরণ আছে, যেখানে প্রযোজনার রাশ নিজের হাতেই তুলে নিয়েছে চ্য়ানেল। এক্ষেত্রেও তেমন কিছু কি ঘটবে? এখনও তা স্পষ্ট নয়। কনে দেখা আলোর লাজু-অনুভব জুটি শুরু থেকেই দর্শক মনে জায়গা করে নিয়েছে। তাই মাঝপথে এই গল্পের রাশ টানা হলে ফ্যানেরা হতাশ হবেন তা বলাই বাহুল্য
সাইনা-সোমরাজের রাসায়ন এই গল্পের মূল ইউএসপি। অনুবন্তী জুটির ভক্তরা আপাপতত কোনও মীরাকেলের আশায়। সেই প্রার্থনায় কি সারা দেবে চ্যানেল? ওদিকে জলসায় শেষ হচ্ছে চিরসখা, লীনা-শৈবালের ম্য়াজিক মোমেন্টেসের সেই মেগার বদলে ১৩ই এপ্রিল থেকে আসছে সুরিন্দর ফিল্মসের সংসার সংকীর্তণ। সেই মেগায় লিড রোলে রয়েছেন মানালি দে এবং সব্যসাচী চৌধুরী।
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার।