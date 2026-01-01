Edit Profile
    দেখতে দেখতে ২৫ বছর! নতুন বছরে দুটি নতুন ছবির ঘোষনা উইন্ডোজ প্রোডাকশনের

    ২০০০ সালে সিনেমা জগতে পথ চলা শুরু করেছিল উইন্ডোজ প্রোডাকশন। দর্শকদের অন্যরকম গল্প বলা শিখিয়েছিলেন শিবপ্রসাদ এবং নন্দিতা। গোত্র, পোস্ত, কন্ঠ, প্রাক্তনের মতো ছবি হোক অথবা বেলা শুরু বা বেলা শেষের মত সিনেমা, উইন্ডোজ প্রোডাকশন দর্শকদের করেছেন বারবার মুগ্ধ।

Published on: Jan 01, 2026 1:00 PM IST

By Swati Das Banerjee

    Published on: Jan 01, 2026 1:00 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    ২০০০ সালে সিনেমা জগতে পথ চলা শুরু করেছিল উইন্ডোজ প্রোডাকশন। দর্শকদের অন্যরকম গল্প বলা শিখিয়েছিলেন শিবপ্রসাদ এবং নন্দিতা। গোত্র, পোস্ত, কন্ঠ, প্রাক্তন-এর মতো ছবি হোক অথবা বেলা শুরু বা বেলা শেষের মত সিনেমা, উইন্ডোজ প্রোডাকশন দর্শকদের করেছেন বারবার মুগ্ধ।

    নতুন বছরে দুটি নতুন ছবির ঘোষনা উইন্ডোজ প্রোডাকশনের
    নতুন বছরে দুটি নতুন ছবির ঘোষনা উইন্ডোজ প্রোডাকশনের

    ২০২৫ সালেও ‘রক্তবীজ ২’ ছবির মাধ্যমে আবারও দর্শকদের মনোরঞ্জন করেছিল এই প্রোডাকশন হাউজ। ২০২৬ সাল পড়তেই ২৫ বছর উদযাপন উপলক্ষে বছরের প্রথম দিনেই দুটি নতুন ছবির কথা ঘোষণা করলেন শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

    নতুন বছরের প্রথম দিনেই দুটি নতুন সিনেমার পোস্টার মুক্তি পেল প্রোডাকশন হাউজের তরফ থেকে। প্রথম পোস্টারে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে একটি মুখ, যার নিচে বড় বড় করে লেখা ‘বহুরূপী দ্য গোল্ডেন ডাকু’। পাশের ছবিতে দেখা যাচ্ছে ‘ফুল পিসি ও অ্যাওয়ার্ড’ নামের একটি সিনেমার নাম যেখানে উলের পাশাপাশি একটি ভুতুড়ে বাড়ির দৃশ্য দেখানো হচ্ছে যার সামনে বসে রয়েছে একটি সাদা বিড়াল।

    ২০২৪ সালে ‘বহুরূপী’ নামের একটি ছবি মুক্তি পেয়েছিল এই প্রোডাকশন হাউজের তরফ থেকে যেখানে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন শিবপ্রসাদ নিজেই। তবে এই ‘বহুরূপী’ ছবিটি আগের বহুরূপী সিনেমার সিক্যুয়েল কিনা এখনও বোঝা যাচ্ছে না। তবে ফুল পিসি ও অ্যাওয়ার্ড ছবির কলাকুশলীদের নাম প্রকাশ্যে নিয়ে এসেছেন পরিচালক।

    ফুল পিসি ও অ্যাওয়ার্ড সিনেমায় অভিনয় করবেন অর্জুন চক্রবর্তী, রাইমা সেন, কনীনিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, রজতাভ দত্ত, জয় সরকার, শ্রীজাত, ঋষভ বসু। এই সিনেমার মাধ্যমে ৩০ বছর পর আবার অর্জুন চক্রবর্তীর সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করবেন শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ১৯৯৬ সালে ‘ঘুম নেই’ বলে একটি সিরিয়াল একসঙ্গে কাজ করেছিলেন তাঁরা।

    তবে আপাতত পোস্টার প্রকাশ্যে এলেও এই ছবি দুটির গল্প বা এই সিনেমা দুটি কবে মুক্তি পাবে তা নিয়ে এখনও কিছু জানান নি পরিচালক। তবে প্রোডাকশন হাউজের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে ২০২৬ সাল যে নতুন দুটি দুর্দান্ত সিনেমা উপহার পেতে চলেছে সেটা এখন থেকেই আন্দাজ করতে পারতেন দর্শকরা।

