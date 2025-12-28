মা-বাবাও নন, ঈশ্বর বা আল্লাও নন, তাহলে কাকে সবচেয়ে বেশি ভয় করেন সলমন খান?

মা-বাবাও নন, ঈশ্বর বা আল্লাও নন, তাহলে কাকে সবচেয়ে বেশি ভয় করেন সলমন খান?
২৭ ডিসেম্বর ৬০ বছরের জন্মদিন পালন করলেন সলমন। এই লম্বা সময়ে কম বিতর্কে জড়াননি অভিনেতা। তবে জানেন কি, কাকে ভয় পান ভাইজান?
দাবাং মেজাজের সুপারস্টার সলমন খান কি আদৌ কাওকে ভয় পান? এক সাক্ষাৎকারে নিজেই জানিয়েছিলেন সেকথা। তবে নিজের জবাবে মা-বাবা, ইশ্বর বা আল্লা, বা অন্য কোনো কারওর নাম নেননি তিনি। তাহলে?
২৭ ডিসেম্বর ৬০ বছরের জন্মদিন পালন করলেন সলমন। কম বিতর্কে জড়াননি অভিনেতা। তা সে প্রেমিকাকে মারধর করার অভিযোগ হোক, বা ফুটপাথে ঘুমন্ত পথবাসীর উপর গাড়ি চাপা দেওয়ার মতো বিতর্ক। কৃষ্ণসায়র হরিণ মামলায় জেল কেটেছেন। এমনকী, এই কারণে বারংবার তাঁকে মেরে ফেলার হুমকিও দেওয়া হচ্ছে।
যখন সলমন খানকে একটি সাক্ষাৎকারে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, এমন শোনা যায় যে ভিলেনরা সারা বছর ধরে শরীরচর্চা করেন, যাতে তাঁরা সিনেমায় সলমনকে হারাতে পারেন। এহেন অভিনেতা কি নিজে কাওকে ভয় পান?
পিঙ্কভিলার সঙ্গে আলাপকালে সলমন খান জবাব দেন, ‘আমি অসম্মানকে ভয় পাই। আমি যদি কাউকে হতাশ করে ফেলি, আমি সেটা ভয় পাই। আপনি যাদের ভালোবাসেন, যারা আপনাকে ভালোবাসেন, যারা আপনার পরিবারকে ভালোবাসেন এবং আপনার ভক্তরা, আমি তাদের চোখে আমার সম্মান কমে যেতে দেখতে চাই না। এটাই আমি ভয় পাই। বাকি কোনো কিছু থেকে নয়। সলমন খানের এই উত্তর তাঁর ভক্তদের হৃদয় জয় করেছে এবং লোকেরা মন্তব্য বিভাগে প্রশংসায় ভরিয়ে তুলেছেন।’
সলমন খানকে এরপর দেখা যাবে ‘ব্যাটেল অফ গলওয়ান’ সিনেমাতে। জন্মদিনেই মুক্তি পেয়েছে সেই ছবির প্রথম ঝলক। ছবিতে ফের একবার খাকি উর্দিতে দাবাং খান। ভারত-চিন গালওয়ান সংঘর্ষের প্রেক্ষাপটে তৈরি এটি। অপূর্ব লাখিয়া পরিচালিত এই ছবি মুক্তি পাবে ২০২৬-এর ১৭ই এপ্রিল। ব্যাটল অফ গালওয়ানে সলমনের বিপরীতে অভিনয় করছেন চিত্রাঙ্গদা সিং।
গত কয়েক বছর বক্স অফিসে সময়টা ভালো যায়নি সলমনের। টাইগার ৩ ছাড়া সলমনের ঝুলিতে হিট নেই বললেই চলে। এর আগে ভারত-চিন যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে তৈরি টিউবলাইট বক্স অফিসে মুখ থুবড়ে পড়েছিল। তবে এই ছবির ঝলক দেখে আশাবাদী ভক্তরা।