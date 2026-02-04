‘ধুরন্ধর ২’- তে ক্যামিও চরিত্রে ইয়ামি, 'এটা তো নেপোটিজম....', মন্তব্য দর্শকদের

সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে আদিত্য ধর পরিচালিত ছবি ধুরন্ধর ২। ইতিমধ্যেই শুনতে পাওয়া যাচ্ছে, এই সিনেমায় নাকি অভিনয় করতে দেখা যাবে সলমন খানকে। রণবীর সিং, অর্জুন রামপাল, সঞ্জয় দত্ত, আর মাধবন এবং অক্ষয় খান্না ছাড়া এই ছবিতে হয়তো দেখা যাবে আরও এক ঝাঁক তারকাদের।
সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে আদিত্য ধর পরিচালিত ছবি ‘ধুরন্ধর ২’। ইতিমধ্যেই শুনতে পাওয়া যাচ্ছে, এই সিনেমায় নাকি অভিনয় করতে দেখা যাবে সলমন খানকে। রণবীর সিং, অর্জুন রামপাল, সঞ্জয় দত্ত, আর মাধবন এবং অক্ষয় খান্না ছাড়া এই ছবিতে হয়তো দেখা যাবে আরও এক ঝাঁক তারকাদের।
অনেকেই ভাবছেন প্রথম ছবির শেষে যে প্রশ্নটি দর্শকদের দেওয়া হয়েছিল সেই ‘বড়ে সাহেব’ চরিত্রেই হয়ত দেখতে পাওয়া যাবে ভাইজানকে। যদি এই কথাটি সত্যি হয় তাহলে খুব স্বাভাবিকভাবেই সিনেমাটি একটি আলাদাই মাইলস্টোন অর্জন করবে।
এসবের মধ্যেই এবার শুনতে পাওয়া যাচ্ছে, পরিচালক আদিত্য ধরের স্ত্রী তথা অভিনেত্রী ইয়ামি গৌতমকে একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যাবে ছবির দ্বিতীয় ভাগে। ইতিমধ্যেই ‘হক’ ছবিতে অসাধারণ অভিনয় করে সকলের মন জয় করে নিয়েছেন ইয়ামি। কিন্তু অভিনেত্রীর সিনেমায় থাকার বিষয়টি সামনে উঠে আসায় মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখতে পাওয়া গেল দর্শকদের মধ্যে।
৩ ফেব্রুয়ারি ইন্ডাস্ট্রির সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, ছবিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করবেন ইয়ামি। ইয়ামির চরিত্র থাকবে অ্যাকশনে ভরপুর এবং তাঁর চরিত্রটি গল্পকে অন্য মাত্র এনে দেবে। ইতিমধ্যেই নাকি ৫ দিন শ্যুটিং সেরে ফেলেছেন অভিনেত্রী। ক্যামিও চরিত্র হলেও ইয়ামির চরিত্রটি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ সময়ে দর্শকদের সামনে উন্মোচিত হবে।
ছবিতে ইয়ামির অভিনয় করার বিষয়টি সামনে উঠে আসায় এক রেডিট ব্যবহারকারী লিখেছেন, এটা স্ক্রিপ্টের জন্য নয় বাড়ির সদস্যের চাহিদার জন্য আনা হয়েছে। অন্য একজন লিখেছেন, এটাও কিন্তু এক প্রকার স্বজন প্রীতি। স্ত্রীকে ছবিতে অভিনয় করানো এবং ভাইকে সম্পাদক হিসেবে নিয়োগ করা, এটাও এক প্রকার নেপোটিজম।
অন্যদিকে আবার কিছু কিছু দর্শক ইয়ামির উপস্থিতিকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। একজন লিখেছেন, একদম যোগ্য সিদ্ধান্ত। অন্য একজন লিখেছেন, উনি কি ক্যামিওতে অভিনয় করবেন ঠিকই কিন্তু ওঁর অভিনয় নিশ্চয়ই মুগ্ধ করবে সকলকে।