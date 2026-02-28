Edit Profile
    ধুরন্ধর ২ দেখে ফেললেন ইয়ামি গৌতম! কেমন হয়েছে রণবীরের স্পাই থ্রিলার, দিলেন রিভিউ

    ইয়ামি গৌতম সম্প্রতি সংবাদমাধ্যমে জানান যে, তিনি ইতিমধ্যেই দেখে ফেলেছেন ধুরন্ধর ২। আর বিশ্বাস, দর্শকরা ছবি দেখার পর এমন অভিজ্ঞতা লাভ করবে, যা তারা আগে কখনও দেখেনি।

    Published on: Feb 28, 2026 4:53 PM IST
    By Tulika Samadder
    ইয়ামি গৌতমের স্বামী আদিত্য ধরের ছবি ‘ধুরন্ধর’ সুপারহিট হয়েছিল। এটি অসংখ্য রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। এখন এর দ্বিতীয় কিস্তি মুক্তি পাচ্ছে ১৯ মার্চ। সিনেমাটি মুক্তির আগেই ইয়ামি ছবিটি দেখে ফেলেছেন। ছবিতে ক্যামিও চরিত্রে অভিনয় করা ইয়ামি জানালেন, ছবিটি দেখার পর তিনি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছেন।

    ধুরন্ধর ২ কেমন লাগল ইয়ামির?
    ইয়ামিকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে ১৯ মার্চ তাঁর কোনও ছবি মুক্তি পাচ্ছে কি না। নিউজ ১৮-এর সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি হেসে বলেন যে, তাঁর স্বামীই ধুরন্ধর সম্পর্কিত কোনও তথ্য দেবেন।

    ধুরন্ধর ২ দেখে আবেগপ্রবণ ইয়ামি

    ধুরন্ধর ২ নিয়ে ইয়ামি বলেন যে, ছবিটি দুর্দান্ত এবং এটি দেখার পর তিনি খুব আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছেন। ইয়ামি আরও বলেন যে, তাঁকে সেদিন বিমান ধরতে হয়েছিল এবং আদিত্যকে তাড়াহুড়োয় কিছু বলতে পারেনি, কিন্তু পরে বুঝতে পেরেছিলেন যে তিনি অন্য কোনও কিছুতে মনোযোগ দিতে পারছেন না।

    ‘দর্শকরা এমন কিছুর অভিজ্ঞতা লাভ করবে যা তারা আগে কখনও দেখেনি’

    ইয়ামি বলেন, ‘আমাকে স্ক্রিপ্টটি পড়তে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু আমি পড়িনি। আমি এমন কিছু দেখতে চেয়েছিলাম, যা আমি আগে কখনও দেখিনি।আদিত্য তাঁর দর্শক এবং দেশকে খুব ভালোবাসে এবং এই ছবির জন্য ও খুব কঠোর পরিশ্রম করেছে। ধুরন্ধর ২ দর্শকদের এমন একটি অভিজ্ঞতা দেবে যা তারা আগে তাঁরা কখনও দেখেনি।’

    আদিত্য এবং ছবির উপর পূর্ণ বিশ্বাস ইয়ামির:

    ধুরন্ধর সম্পর্কে, ছবিটি ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে মুক্তি পায় এবং মুক্তির তিন সপ্তাহের মধ্যে বিশ্বব্যাপী ১০০০ কোটি টাকা আয় করে। ছবিটির ব্যাপক সাফল্য সম্পর্কে ইয়ামি বলেন যে, ছবিটি এবং আদিত্যের উপর তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস ছিল, বিশ্বাস ছিল যে এটি দেখার পর প্রতিটি ভারতীয় গর্বিত হবে।

    ইয়ামি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে, তিনি ধুরন্ধরের প্রথম খসড়াটি পড়ার সময় তিনি আর্টিকেল ৩৭০-এর শুটিং করছিলেন, যা ৪০ পৃষ্ঠার ছিল। চিত্রনাট্যটি পড়ে তাঁর চোখে জল এসে গিয়েছিল এবং তিনি বাকরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। ইয়ামি বলেন যে, তিনি জানেন তাঁর স্বামী ছবির জন্য কতটা কঠোর পরিশ্রম করেছেন।

