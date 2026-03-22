    ছেলে ইশানকে নিয়ে ইদ উদযাপন যশ-নুসরতের! অনুরাগীদের কোন বিশেষ বার্তা দিলেন নায়িকা?

    টলিপাড়ার অন্যতম চর্চিত জুটি যশ দাশগুপ্ত ও নুসরত জাহান। মাঝে গুঞ্জন রটেছিল তাঁদের মধ্যে নাকি সমস্যা দেখা দিয়েছে। যদিও নিন্দুকদের মুখে ছাই দিয়ে তাঁরা একসঙ্গে ধরা দিয়েছিলেন। তারপর থেকেই নানা উৎসবে অনুষ্ঠানে তাঁদের একসঙ্গে নজর কাড়তে দেখা যায়। আর এবার খুশির ইদেরও একসঙ্গে হাসি মুখে ধরা দিলেন তাঁরা।

    Mar 22, 2026, 16:37:02 IST
    By Sayani Rana
    রবিবার নুসরত তাঁর ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলে তাঁদের ইদ উদযাপনের বেশ কিছু ছবি ভাগ করে নেন। সুন্দর কাজ করা আকাশী রঙের কাফতানে নজর কাড়েন নুসরত। কানে পাথরের লম্বা ঝোলা দুল, মাথায় টিকলি নাকে নথ আর খোলা চুলে ভারী মিষ্টি দেখাচ্ছিল নায়িকাকে। হাতে কাঁচের চুড়ি ও মেহেন্দিও পরেছিলেন। অন্যদিকে, যশের পরনে ছিল নীল রঙের কুর্তা ও পাজামা।

    তবে শুধু বর নয় পরিবারের সকলের সঙ্গে এই সুন্দর দিনটি আনন্দে মজায় পালন করেন নুসরত। ছেলে ইশানের সঙ্গেও ছবি ভাগ করে নেন অভিনেত্রী। যশ ও ছেলেকে নিয়ে হাসি মুখে এক ফ্রেমে ধরা দেন। ইশানও বাবার সঙ্গে রংমিলান্তিতে ধরা দেয়। একবারে এক রকমের নীল রঙের কুর্তা ও পাজামায় ধরা দেয় সে।

    তবে ইদ মানে তো নানা রকমের খাওয়া-দাওয়া। তার মধ্যে মিষ্টিরও একটা বিশেষত্ব থাকে। ইদের দিনে নুসরতের বাড়িতেও নানা মিষ্টির আয়োজন হয়েছিল। তার মধ্যে নায়িকা অনুরাগীদের সঙ্গে শাহী টুকরার ছবিও ভাগ করে নেন।

    নুসরত তাঁদের ছবিগুলি শেয়ার করে ক্যাপশনে লেখেন, ‘আমাদের পক্ষ থেকে ইদের কিছু মুহূর্ত! আল্লাহ সকলের জন্য শান্তি ও সমৃদ্ধি বয়ে আনুন।’ তাঁদের এই ছবি প্রকাশ্যে আসতেই তাঁদের ভালোবাসায় ভরে দিয়েছেন নেটিজেনরা। তাঁদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ঋতাভরীও। তিনি কমেন্ট করে লেখেন, ‘খুব সুন্দর! তোমার জন্য সব সময় অনেক অনেক শুভেচ্ছা।’ এক অনুরাগী লেখেন, ‘অবশেষে... অপেক্ষার পালা শেষ! যশরাতকে একসঙ্গে দেখে মন ভোরে গেল। আমদের তো ইদ আজ-ই শুরু হল! সব সময় ভালো থাকুন।’

    আরও একজন লেখেন, ‘উফফ! নজর না লাগে। একটা ছবির জন্য কাল থেকে অপেক্ষা করছিলাম, শেষমেশ আমাদের যশরাত-এর ইদ সেলফি চলেই এল! ইদের সেরা উপহার!’

