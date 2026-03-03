রঙ মাখাতে গিয়ে খুলে গেল চশমা! দোলের আনন্দে মাতলেন যশ- নুসরত

দোলের সকাল থেকেই রঙের আনন্দে মেতেছেন সকলে। সাধারণ মানুষ থেকে সেলিব্রিটি, বাদ যাননি কেউ। বলিউড থেকে টলিউড, আজ রঙের আনন্দে সবাই রঙিন। সকলের মতো এই দিন আনন্দে মাতলেন অভিনেতা যশ দাশগুপ্ত এবং নুসরত জাহান।
সোশ্যাল মিডিয়ায় টলি অনলাইন দ্বারা প্রকাশিত ভিডিয়োয় দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, বেশ খানিকটা আবির নিয়ে নুসরতকে রঙিন করে দিচ্ছেন যশ। প্রথমে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেও স্বামীর হাতে ধরা দিয়ে দেন অভিনেত্রী। এদিকে সুযোগ পেয়ে স্ত্রীকে রঙ লাগিয়ে একেবারে ভূত করে দেন যশ।
প্রসঙ্গত, ধর্মের দিক থেকে আলাদা ধর্ম অনুসরণ করলেও চিরকালই সমস্ত বাঙালি রীতিনীতি মেনে এসেছেন নুসরত। দুর্গাপুজোয় মায়ের আরাধনা হোক অথবা স্বামীর সঙ্গে চুটিয়ে দোল, সবকিছুই আনন্দ সহকারেই গ্রহণ করেন তিনি। মাঝেমধ্যে এই বিষয় নিয়ে বিতর্ক উঠলেও তাতে বিন্দুমাত্র পাত্তা দিতে নারাজ অভিনেত্রী।
এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো। বিয়ের পর থেকেই ব্যক্তিগত সম্পর্ক নিয়ে বিতর্কের শিরোনাম বারবার ছিনিয়ে নিয়েছেন অভিনেত্রী। প্রথম বিয়ে ভেঙে যাওয়ার পর দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন তা নিয়েও যেমন উঠে বিতর্ক তেমন অন্যদিকে সন্তানের জন্ম নিয়েও তৈরি হয় নানান প্রশ্ন।
কিন্তু এই সমস্ত বিতর্ককে সরিয়ে রেখেই নিজের জীবনে এগিয়ে চলেন অভিনেত্রী। এখন স্বামী এবং সন্তানকে নিয়ে বেশ খুশি রয়েছেন তিনি। কাজেও এগিয়ে চলেছেন সমান তালে। সবকিছু মিলিয়ে নুসরত এই মুহূর্তে একদম পারফেক্ট ফ্যামিলি ওম্যান।