কেউ করল ভিনধর্মে বিয়ে, কেউ ২য়বার ছাতনা তলায়- ২০২৫ বিয়ের পিঁড়িতে কোন কোন তারকা?

কেউ করল ভিনধর্মে বিয়ে, কেউ ২য়বার ছাতনা তলায়- ২০২৫ বিয়ের পিঁড়িতে কোন কোন তারকা?
২০২৫ সাল শেষ হতে চলেছে। এই বছর অনেক তারকা জীবনে নতুন অধ্যায় শুরু করেছিলেন। টেলিভিশন থেকে বি-টাউন এবং দক্ষিণের ১০ জন তারকা এই বছর বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন।
১. আরমান মালিক-আশনা শ্রফ
এই বছর গায়ক আরমান মল্লিক তাঁর দীর্ঘদিনের বান্ধবী, সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার আশনা শ্রফের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধেন। পরিবার এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের উপস্থিতিতে ২০২৫ সালের ২ জানুয়ারী তাঁরা বিয়ে পিঁড়িতে বসেছিলেন।
২. দর্শন রাভাল-ধরাল সুরেলিয়া
অভিনেতা দর্শন রাভাল জানুয়ারিতে তাঁর বেস্ট ফ্রেন্ড ধরল সুরেলিয়াকে বিয়ে করেন। গোপনে বিয়ে করে ভক্তদের অবাক করে দেয়। দর্শন ছবি পোস্ট করে সকলকে চমকে দেন।
৩. আদার জৈন- আলেখা আডবাণী
এ বছরও আদর জৈন এবং আলেখা আডবানী গাঁটছড়া বাঁধেন। তাঁরা প্রথমে ১২ ফেব্রুয়ারি গোয়ায় খ্রিস্টান রীতিতে এবং তারপর ২১ ফেব্রুয়ারি মুম্বইয়ে হিন্দু রীতিতে বিবাহ বন্ধনে আবন্ধ হন।
৪. প্রতীক বব্বর-প্রিয়া বন্দোপাধ্যায়
রাজ বব্বর এবং স্মিতা পাটেলের ছেলে অভিনেতা প্রতীক বব্বরও বিয়ে করেছেন। প্রতীক তাঁর প্রেমিকা প্রিয়া বন্দোপাধ্যায় ১৪ ফেব্রুয়ারি প্রেম দিবসে মুম্বইয়ে তাঁর মা স্মিতার বাড়িতে বিয়ে করেন। প্রতীক তাঁর বিয়েতে তাঁর বাবা রাজ বব্বরকে আমন্ত্রণ জানাননি। তাছাড়া, তিনি তাঁর নামের সঙ্গে বব্বর উপাধিটি ব্যবহার করেননি।
৫. প্রাজক্তা কোহলি-বৃষঙ্ক খানাল
বিখ্যাত ইউটিউবার-অভিনেত্রী প্রাজক্তা কোহলি ২০২৫ সালে দীর্ঘদিনের প্রেমিক বৃষঙ্ক যানালকে বিয়ে করেন। ২৫ ফেব্রুয়ারি কারজাতে একটি ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানে এই দম্পতি গাঁটছড়া বাঁধেন।
৬. হিনা খান-রকি জয়সওয়াল
অভিনেত্রী তথা বিগ বস খ্যাত হিনা খানও ৪ জুন বিয়ে করেন। ৪ জুন মুম্বইয়ে তিনি রকি জয়সওয়ালের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বিয়েতে হিনা একটি মনীশ মালহোত্রার ডিজাইন করা শাড়ি পরেছিলেন, তাঁকে অসাধারণ লাগছিল। বিয়ের ছবি পোস্ট করে হিনা তাঁর ভক্তদের সঙ্গে এই খবরটি ভাগ করে নেন।
৭. আখিল আক্কিনেনি-জয়নব
দক্ষিণী সুপারস্টার নাগার্জুনের ছেলে অখিল আক্কিনেনি ৬ জুন এক ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানে জয়নব রাওজিকে বিয়ে করেন। হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত এই বিয়েতে চিরঞ্জীবী, রাম চরণ এবং আরও অনেক চলচ্চিত্র তারকা উপস্থিত ছিলেন।
৮. অবিকা গোর-মিলিন্দ চাঁদওয়ানি
সুপরিচিত টেলিভিশন অভিনেত্রী, 'বালিকা বধু' খ্যাত' অবিকা গোর ৩০ সেপ্টেম্বর 'পতি, পত্নী অর পাঙ্গা' রিয়েলিটি শোয়ের সেটে হিন্দু রীতিনীতি মেনে তাঁর প্রেমিক মিলিন্দ চাঁদওয়ানিকে বিয়ে করেন। তাঁদের গায়ে হলুদ, মেহেন্দি এবং অন্যান্য রীতি সব সেটেই হয়।
৯. সামান্থা রুথ প্রভু-রাজ নিদিমোরু
২০২৫ সালের ১ ডিসেম্বর, দক্ষিণী অভিনেত্রী সামান্থা রুথ প্রভু তাঁর ভক্তদের অবাক করে দিয়েছিলেন। তিনি কোয়েম্বাটুরের ইশা যোগা সেন্টারে চুপিসারে 'দ্য ফ্যামিলি ম্যান'-এর পরিচালক রাজ নিদিমোরুকে বিয়ে করেছিলেন। বিয়েতে তাঁদের দু'জনের পরিবারই উপস্থিত ছিলেন।
১০. কৃষ পাঠক-সারা খান
রামানন্দ সাগরের জনপ্রিয় ধর্মীয় টিভি অনুষ্ঠান 'রামায়ণ'-এ ভগবান লক্ষণের চরিত্রে অভিনয় করা অভিনেতা সুনীল লাহিড়ীর ছেলে কৃষ পাঠকও ডিসেম্বরে বিয়ে করেন। কৃষ ৫ ডিসেম্বর টিভি অভিনেত্রী সারা খানকে বিয়ে করেন। প্রথমে তাঁরা নিকাহ করেন এবং তারপর হিন্দু রীতিনীতি অনুসারে সাতপাকে ঘোরেন।