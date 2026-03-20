বিয়ের ১০ বছর পার, ৪১-এ মা হচ্ছে ইঁয়ে হ্য়ায় মহব্বতে নায়িকা দিব্যাঙ্কা,কতটা ঝুঁকি?

বিয়ের ১০ বছর পার, ৪১-এ মা হচ্ছে ইঁয়ে হ্য়ায় মহব্বতে নায়িকা দিব্যাঙ্কা,কতটা ঝুঁকি?
তিনি টেলিভিশনের পর্দার আদর্শ মা। জন্ম না দিয়েও সন্তান স্নেহে কীভাবে আগলে রাখতে হয়, তা দেখিয়েছেন দিব্যাঙ্কা। এবার বাস্তবে মা হচ্ছেন রুহির ইশি মা।
‘ইয়ে হ্যায় মহব্বতে’ খ্যাত অভিনেত্রী দিব্যাঙ্কা ত্রিপাঠী তাঁর জীবনের সবথেকে সুন্দর অধ্যায়ের সূচনা করেছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় স্বামী বিবেকের সঙ্গে ছবি পোস্ট করে বেবি বাম্পের ছবি দিয়ে মা হওয়ার জল্পনায় সিলমোহর দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন— ‘১০ বছর পর এক দারুণ প্লট টুইস্ট! কিছু যাত্রা তাড়াহুড়োর জন্য নয়, বরং দুজনে মিলে প্রস্তুত হওয়ার জন্য। যখনই ভাববেন গল্পটা সম্পূর্ণ, জীবন তখনই সবথেকে সুন্দর চ্যাপ্টারটি যোগ করে দেয়।’
৪০-এর কোঠায় মা হওয়ার ট্রেন্ড:
দিব্যাঙ্কা একা নন, এর আগে ফারহা খান, সালমা হায়ক, এবং অতি সম্প্রতি ক্যাটরিনা কাইফ (৪২ বছর বয়সে)-এর মতো তারকারাও ৪০-এর কোঠায় মাতৃত্বকে আলিঙ্গন করেছেন। ক্যারিয়ারের স্থায়িত্ব এবং ব্যক্তিগত প্রস্তুতির কারণেই বর্তমান যুগে অনেক নারী দেরিতে মা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন।
চিকিৎসকদের বিশেষ পরামর্শ ও বাস্তবতা:
চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় ৩৫ বছরের পরের গর্ভধারণকে ‘অ্যাডভান্সড মেটারনাল এজ’ বলা হয়। দিল্লি অ্যাপোলো হাসপাতালের সিনিয়র কনসালট্যান্ট ডঃ নীলম সুরি এবং আইভিএফ বিশেষজ্ঞ ডঃ ইলা গুপ্তার মতে, ৪০-এর কোঠায় মা হওয়ার ক্ষেত্রে কিছু বিষয় মাথায় রাখা জরুরি:
জৈবিক চ্যালেঞ্জ: বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ডিম্বাণুর সংখ্যা ও গুণমান কমে যায়, যা অনেক সময় স্বাভাবিক গর্ভধারণে বাধা দেয়। এক্ষেত্রে অনেকেই IVF বা আগে থেকে Egg Freezing-এর মতো প্রযুক্তির সাহায্য নেন।
শারীরিক ঝুঁকি: এই বয়সে জেস্টেশনাল ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ (Preeclampsia) এবং সিজারিয়ান ডেলিভারির সম্ভাবনা বেশি থাকে। এছাড়া ভ্রূণের ক্রোমোজোম ঘটিত সমস্যার ঝুঁকিও এড়ানো যায় না।
সুস্থ গর্ভাবস্থার ফর্মুলা: বিশেষজ্ঞরা চারটি স্তম্ভের ওপর জোর দিয়েছেন—
১. গর্ভাবস্থার আগে থেকেই পরিকল্পনা (Preconception planning)।
২. নিয়মিত প্রসবপূর্ব চেক-আপ।
৩. ব্যালেন্সড ডায়েট ও শরীরচর্চা (ধূমপান ও মদ্যপান সম্পূর্ণ বর্জনীয়)।
৪. মানসিক সুস্বাস্থ্য ও পরিবারের পূর্ণ সমর্থন।
দিব্যাঙ্কা ও বিবেকের এই সফর প্রমাণ করে যে, আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান এবং সঠিক পরিকল্পনার মেলবন্ধন ঘটলে যেকোনো বয়সেই মাতৃত্বের স্বপ্ন পূরণ সম্ভব। তাঁদের এই সচেতন পরিকল্পনা এখন বহু দম্পতির কাছে আশার আলো।