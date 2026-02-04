বড়পর্দায় নয়, ওটিটিতে মুক্তি পাবে আলিয়ার আলফা? ক্ষোভে ফুঁসছেন নায়িকা?

বড়পর্দায় নয়, ওটিটিতে মুক্তি পাবে আলিয়ার আলফা? ক্ষোভে ফুঁসছেন নায়িকা?
যশ রাজ ফিল্মসের ব্যানারে নির্মিত স্পাই ইউনিভার্সের পরবর্তী ছবি হল ‘আলফা’। এতে মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখা যাবে আলিয়া ভাটকে। তবে ম্প্রতি সামনে একটি খবর উঠে এসেছে। আর তা শুনে অনুরাগীরা এখন হতবাক। দাবি করা হচ্ছে যে, এই ছবিটি নাকি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি নাও পেতে পারে।
যশ রাজ ফিল্মসের ব্যানারে নির্মিত স্পাই ইউনিভার্সের পরবর্তী ছবি হল ‘আলফা’। এতে মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখা যাবে আলিয়া ভাট এবং শর্বরী ওয়াঘকে। এই ছবির এক ঝলক ‘ওয়ার ২’-তেও দেখানো হয়েছিল। তবে সম্প্রতি সামনে একটি খবর উঠে এসেছে। আর তা শুনে অনুরাগীরা এখন হতবাক। দাবি করা হচ্ছে যে, এই ছবিটি নাকি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি নাও পেতে পারে।
একটি সূত্র বলেছে, ‘আদিত্য চোপড়া আশা করেছিলেন যে, ‘মর্দানি ৩’ এই নারী কেন্দ্রিক সিনেমার ধারাকে আরও উন্নত করতে পারবে, কিন্তু মর্দানি ও খারাপ পারফর্ম করায় এবং ‘ওয়ার ২’ ও ভালো ব্যবসা করতে ব্যর্থ হওয়ায়, যশ রাজ ফিল্মস একটা ধাক্কা যে খেয়েছে তা বলাই বাহুল্য। তাই আপাতত এই কাজটি থেমে আছে বলেই মনে করা হচ্ছে।'
শোনা যাচ্ছে যে, ছবিটা নাকি প্রেক্ষাগৃহের পরিবর্তে OTT প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পেতে পারে। তবে অভিনেত্রী আলিয়া ভাট এর সঙ্গে একমত নন এবং এর বিরুদ্ধে জোর দিচ্ছেন তিনি। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কোন মতামত প্রাধান্য পায় এবং ছবিটি কোথায় মুক্তি পায়, OTT তে নাকি প্রেক্ষাগৃহে?
গত বছর রেড সি ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে আলিয়া ভাট এই ছবিটি সম্পর্কে কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, এটা হবে ওয়াইআরএফ ফিল্মসের প্রথম মহিলা-প্রধান অ্যাকশন ছবি। এটার একটা ঝুঁকিও ছিল, কারণ এর আগে এই ধরনের ছবিগুলি অন্যান্য পুরুষ-প্রধান চলচ্চিত্রের মতো ভালো ব্যবসা করতে পারেনি।
'আলফা' মূলত গত বছর ক্রিসমাসে মুক্তির পরিকল্পনা করা হয়েছিল, কিন্তু বিভিন্ন কারণে, তারিখটি পিছিয়ে দেওয়া হয়। অ্যাকশন ছবিটি চলতি বছরের ১৭ এপ্রিল মুক্তি পাবে। ওয়াইআরএফ জানিয়েছে ভিএফএক্সের জন্য আরও সময়ের প্রয়োজন।
YRF-এর একজন মুখপাত্র বলেন, ‘আলফা আমাদের জন্য খুবই বিশেষ একটা ছবি, এবং আমরা এটাকে যতটা সম্ভব সিনেমাটিক করে তুলতে চেয়েছিলাম। আমাদের মনে হয়েছে VFX-এর উপর এখনও আরও কাজ বাকি আছে। তাই, আমরা এখন ১৭ এপ্রিল ছবিটি মুক্তি দেব।’
News/Entertainment/বড়পর্দায় নয়, ওটিটিতে মুক্তি পাবে আলিয়ার আলফা? ক্ষোভে ফুঁসছেন নায়িকা?