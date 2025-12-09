Yuvaan New School: স্পোর্টসে ৩টে মেডেল পেল ইউভান! মাম্মা শুভশ্রীর পোস্ট, নতুন স্কুলে ভর্তি হয়েছে রাজ-পুত্র, নাম কী?

Yuvaan New School: স্পোর্টসে ৩টে মেডেল পেল ইউভান! মাম্মা শুভশ্রীর পোস্ট, নতুন স্কুলে ভর্তি হয়েছে রাজ-পুত্র, নাম কী?
ছেলের স্পোর্টস ডে-র ছবি শেয়ার করে শুভশ্রী লিখলেন, ‘মাই হিরো’। দেখা গেল তিন-তিনটি মেডেল জিতে নিয়েছে রাজ-পুত্র। কলকাতার নামী স্কুলে লেখাপড়া করছে ইউভান এখন।
লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলোতেও খুব ভালো রাজ চক্রবর্তী ও শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়ের ছেলে ইউভান চক্রবর্তী। বয়স চার হওয়ার আগেই সে শিখেছে সাঁতার। বাবার সঙ্গে শনি-রবিবার চলে যায় আবাসনের মাঠে। চলে দৌড়াদৌড়ি। আর এবার স্পোর্টস ডে-তে জিতে নিল তিন-তিনটে মেডেল।
একগুচ্ছ ছবি আর ভিডিয়ো শেয়ার করেন শুভশ্রী সোশ্যাল মিডিয়ায়। সেখানে একটি ছবিতে দেখা যায় তিনটে মেডেল নিয়ে পোস্ট দিয়েছে এই কিউটের ডিব্বা। একটি খেলায় প্রথম, আরেকটিতে দ্বিতীয় হয়েছে সে। ছেলের স্পোর্টস ডে-র ছবি শেয়ার করে শুভশ্রী লিখলেন, ‘মাই হিরো’। ভিডিয়োতে ইউভান যখন পুরস্কার নিচ্ছেন, তখন উত্তেজনায় চিৎকারও করতে শোনা যায় শুভশ্রীকে। নেটিজেনরাও শুভেচ্ছায় ভরালেন রাজ-পুত্রকে।
সেপ্টেম্বর মাসে ৫ বছরের জন্মদিন পালন করেছে ইউভান। ২০২০ সালে জন্ম। আপাতত কেজি ওয়ানের ছাত্র সে। পড়াশোনা আরপি গোয়াঙ্কা ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে। সঞ্জীব গোয়েঙ্কা গ্রুপের অন্যতম স্কুল এটি। আলিপুরে অবস্থিত। এর আগে দ্যা হেরিটেজ স্কুলে ভর্তি হয়েছিল ইউভান।
দেখুন ছেলেকে নিয়ে শুভশ্রীর সেই পোস্ট-
কাজের সঙ্গে নিজের সবটুকু সময় ইউভান আর ইয়ালিনিকে দিয়েছেন শুভশ্রী। সময় পেলে ছেলেকে স্কুল থেকে আনতে চলে যান। এমনকী, সন্ধেয় ছেলেকে পড়াতেও বসেন তিনি। সবসময় যে বই-খাতা নিয়েই লেখাপড়া চলে তা নয়, মাঝেমধ্যে গল্পের ছলেও দেন জীবনের পাঠ, মুখে মুখেই পড়িয়ে নেন একরত্তি পুত্র-কন্যাকে। বেশ কড়া নিয়মেই রাখেন দুই সন্তানকে। স্নান থেকে ঘুম, খেলা থেকে পড়া, নির্দিষ্ট রুটিনে বেঁধে দিয়েছেন শুভশ্রী ইউভান-ইয়ালিনিকে।
সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে শুভশ্রী জানিয়েছিলে যে, তিনি কখনো সন্তানদের গায়ে হাত তোলেন না। এমনকী, বাচ্চাদের মারধর করার পক্ষে নন তিনি একেবারেই। অভিনেত্রী বলেছিলেন, ‘কখনো গায়ে হাত দেইনি আমার বাচ্চাদের। একদিনের জন্যও না। কারণ আমি মনে করি সেই অধিকারটাই আমার নেই। একজন মানুষ হিসেবে আরেকজন মানুষের উপর। আমার বাচ্চা আমি তখন ভাবি না। আমি একজন মানুষ, আমি আরেকজন মানুষের গায়ে হাত দিতে পারি না।’
২০১৮ সালে বিয়ের পিঁড়িতে বসেন রাজ চক্রবর্তী ও শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়। ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রথমবার মা হন শুভশ্রী। এরপর ২০২৩ সালে জন্ম হয় কন্যা ইয়ালিনির। রাজ-কন্যাও কিন্তু ইতিমধ্যেই স্কুলে যাওয়া শুরু করেছে। আর্থশালা নামের একটি প্লে স্কুলে ভর্তি করানো হয়েছে তাকে।