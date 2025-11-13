Edit Profile
    Adidev Birthday: বোনু ইয়ালিনিকে কেক খাওয়ালো সুদীপার ছেলে, মুখ বেজার ইউভানের, আদিদেবের জন্মদিনের পার্টির মেনু কী ছিল?

    Adidev Birthday: শহরের এক নামী ক্লাবে ছেলের জন্মদিনের ঝাঁ চকচকে পার্টির আয়োজন করেছিলেন সুদীপা। ৭-এ পা দিল আদিদেব। পার্টিতে হাজির ইউভান-ইয়ালিনি।

    Published on: Nov 13, 2025 10:00 AM IST
    By Priyanka Mukherjee
    বুধবার ছিল সুদীপা পুত্র আদিদেবের জন্মদিন। সুদীপা-অগ্নিদেবের ‘জান’ আদিদেব, ছেলের জন্মদিনে সারপ্রাইজ পার্টির আয়োজন করেছিলেন সুদীপা। সেই পার্টির মিষ্টি মুহূর্ত ছড়িয়ে পড়েছে সোশ্যালে।

    সুদীপা পুত্রের জন্মদিন,আদিদেবের হাতে কেক খেল ইয়ালিনি, মুখ বেজার শুভশ্রীর ছেলের!
    সুদীপা পুত্রের জন্মদিন,আদিদেবের হাতে কেক খেল ইয়ালিনি, মুখ বেজার শুভশ্রীর ছেলের!

    আদিদেবের জন্মদিনের পার্টিতে দাদার হাত ধরে পৌঁছেছিলেন ইয়ালিনি। ইউভান-ইয়ালিনি আর বন্ধুদের নিয়ে জন্মদিনের কেক কাটল আদিদেব। এদিন বার্থডে বয়ের পরনে লাল রঙা টি-শার্ট। ন্যানির হাত ধরে জন্মদিনেরপার্টিতে পৌঁছেছিল ইয়ালিনি আর ইউভান।

    চকোলেট রঙা টি-শার্টের উপর জিনসের টিউনিক পরে আদিদেবের জন্মদিনের পার্টিতে পৌঁছেছিল খুদে ইয়ালিনি। টি-শার্ট আর প্যান্টে হাজির ইউভান। কেকে কেটে নিজের হাতে সেই টুকরো ইয়ালিনির হাতে তুলে দিল আদিদেব। ইউভান যদিও মুখ খুলল না। তাঁর মন খারাপ। যদিও গোটা পার্টিতে বোনকে চোখে চোখে রাখল সে। দায়িত্ববান দাদার ভূমিকা থেকে পিছু হঠেনি রাজ-পুত্র।

    ঠাকুমার হাতের মটন চপ, পায়েসে জমে উঠেছিল আদির জন্মদিনের দুপুরের মেনু। ছেলের পছন্দের খাবার দিয়েই সুদীপা সাজিয়েছেন রাতের খাবারের মেনুও। জন্মদিনের পার্টিতে হাজির ছিলেন অগ্নিদেবের প্রথমপক্ষের পুত্র আকাশও। দাদার কাছ থেকেই সবচেয়ে পছন্দের উপহার ভিআর (ভার্চুয়াল রিয়ালিটি) পেয়েছে আদিদেব। মায়ের সঙ্গে জমিয়ে নাচতেও দেখা গেল খুদেকে।

    এদিন সবুজ জংলা প্রিন্টেট শাড়িতে পাওয়া গেল সুদীপাকে। এদিন ছেলের সব বন্ধুদের সামলাতে ব্য়স্ত ছিলেন রান্নাঘরের রানি। ইউভান-ইয়ালিনিরও খাস যত্ন নিলেন সুদীপা। তাঁরা কী খাবে সেইদিকে ছিল বিশেষ নজর।

    ছেলের জন্মদিনের সন্ধ্যায় হাই-টি (High Tea) আয়োজন করেছিলেন সুদীপা। মেনুতে ছিল কচুরি, আলুরদম আর নুডলস-চিলি চিকেন। সঙ্গে বাচ্চাদের পছন্দের ড্রিঙ্কস, কেক-পেস্ট্রি তো ছিলই।

    বুধবার সকালে ছেলের জন্মদিনে একটি মজাদার পোস্ট ভাগ করে নেন সুদীপা। লেখেন, 'আজ তোমার ৭ বছরের জন্মদিনে- কয়েকটা সিক্রেট জানাচ্ছি…

    ১) বাবা অগ্নিদেব চট্টোপাধ্যায় তোমাকে,আমার থেকেও বেশি ভালোবাসে ।

    ২) দাদা- আকাশ চট্টোপাধ্যায়- তোমাকেই বেশি ভালোবাসে,আর একদম রাগী নয়। দাদা তোমাকে বেশি বকাবকি করে,কারণ- ও ছেলেবেলায় কাউকে বকা দিতে পারেনি ।

    ৩) তোমাকে ডাস্টবিন থেকে,কুড়িয়ে আনা হয়নি। হসপিটালের ছবি আছে…

    ৪) মা- ভান্তু আর তোমাকে দুজনকেই খুব বেশি ভালোবাসে। এত বেশী- যে মা, সেটা মাপ করে বলতে পারে না ।

    ৫) তুমি এসে আমাদের পরিবারকে পূর্ণ করেছো। আমাদের জীবনে ঘটা সেরা জিনিস তুমি।

    ৬) আর আজ বিকেলে আমরা তোমাকে একটা সারপ্রাইজ দেব, তৈরি থেকো'।

    ভালোবেসে বিবাহিত অগ্নিদেবের হাত ধরেছিলেন সুদীপা। পরিচালকের ডিভোর্স মামলা ঝুলে থাকায় সুদীপার সঙ্গে আইনি বিয়ে সারতে লম্বা সময় লেগেছিল। ২০১৭ সালে আইনি বিয়ে সারেন দুজনে। পরের বছরই সুদীপার কোল আলো করে আসে আদিদেব।

