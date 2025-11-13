Adidev Birthday: বোনু ইয়ালিনিকে কেক খাওয়ালো সুদীপার ছেলে, মুখ বেজার ইউভানের, আদিদেবের জন্মদিনের পার্টির মেনু কী ছিল?

বুধবার ছিল সুদীপা পুত্র আদিদেবের জন্মদিন। সুদীপা-অগ্নিদেবের ‘জান’ আদিদেব, ছেলের জন্মদিনে সারপ্রাইজ পার্টির আয়োজন করেছিলেন সুদীপা। সেই পার্টির মিষ্টি মুহূর্ত ছড়িয়ে পড়েছে সোশ্যালে।
আদিদেবের জন্মদিনের পার্টিতে দাদার হাত ধরে পৌঁছেছিলেন ইয়ালিনি। ইউভান-ইয়ালিনি আর বন্ধুদের নিয়ে জন্মদিনের কেক কাটল আদিদেব। এদিন বার্থডে বয়ের পরনে লাল রঙা টি-শার্ট। ন্যানির হাত ধরে জন্মদিনেরপার্টিতে পৌঁছেছিল ইয়ালিনি আর ইউভান।
চকোলেট রঙা টি-শার্টের উপর জিনসের টিউনিক পরে আদিদেবের জন্মদিনের পার্টিতে পৌঁছেছিল খুদে ইয়ালিনি। টি-শার্ট আর প্যান্টে হাজির ইউভান। কেকে কেটে নিজের হাতে সেই টুকরো ইয়ালিনির হাতে তুলে দিল আদিদেব। ইউভান যদিও মুখ খুলল না। তাঁর মন খারাপ। যদিও গোটা পার্টিতে বোনকে চোখে চোখে রাখল সে। দায়িত্ববান দাদার ভূমিকা থেকে পিছু হঠেনি রাজ-পুত্র।