মাহভাশ এখন অতীত, শেফালি বাগ্গার সঙ্গে ডিনার ডেটে গেলেন যুজবেন্দ্র চাহাল
ভারতীয় ক্রিকেটার যুজবেন্দ্র চাহাল আবারও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে, এবার সম্প্রতি মুম্বাইয়ে বিগ বস ১৩-এর প্রতিযোগী শেফালি বাগ্গার সাথে তাকে দেখার পর। জানা গিয়েছে, ডিনার করার পর তাদের দুজনকে একসাথে দেখা গিয়েছে
ভারতীয় ক্রিকেটার যুজবেন্দ্র চাহাল আবারও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে, এবার সম্প্রতি মুম্বইয়ে বিগ বস ১৩-এর প্রতিযোগী শেফালি বাগ্গার সাথে দেখার গেল ক্রিকেট তারকাকে। জানা গিয়েছে, একসঙ্গে নৈশভোজে গিয়েছিলেন তাঁরা। ডিনার করার পর তাদের দুজনকে একসাথে দেখা গিয়েছে, ফ্যান পেজ এবং সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে ছোট ছোট ক্লিপ এবং ছবি ছড়িয়ে পড়েছে, যা জল্পনা-কল্পনা শুরু করার জন্য যথেষ্ট।
যুজবেন্দ্র পরেছিলেন কালো শার্ট এবং নীল ফেড জিন্স। অন্যদিকে শেফালি কালো বডিকন পোশাক বেছে নিয়েছিলেন। তবে এই নিয়ে কোনও জনসাধারণের মন্তব্য, কোনও ইনস্টাগ্রাম স্টোরি এবং কোনও পক্ষের কাছ থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি।
এই কৌতূহল আরও বাড়িয়ে দিয়েছে ডানহাতি স্পিনার এবং আরজে মাহভাশকে ঘিরে নতুন করে আলোচনা। ভক্তরা সম্প্রতি লক্ষ্য করেছেন যে তারা দুজন আর ইনস্টাগ্রামে একে অপরকে অনুসরণ করেন না। যদিও যুজবেন্দ্র এবং মাহভাশ উভয়ই আগে প্রেমের সম্পর্কের জল্পনা উড়িয়ে দিয়েছিলেন, এর মধ্যেই তাঁরা একে অপরকে আনফলো করে দেওয়ার ফলে মনে হয়েছে যুজবেন্দ্র মাহভাশের মধ্যে কোনও সম্পর্ক নেই।
চাহালকে ইনস্টাগ্রামে আনফলো করার পর নিজের জীবনের ‘রদবদল’ নিয়ে একটি রহস্যময় নোট শেয়ার করেছিলেন আরজে মাহভাশ, যা দেখে নেটিজেনদের মনে প্রশ্ন— তবে কি চাহালের সঙ্গে বন্ধুত্বের ইতি টেনে নতুন কোনো পথ বেছে নিচ্ছেন মাহভাশ? যদিও সে উত্তর পাওয়া যায়নি।
প্রসঙ্গত, ধনশ্রী ভর্মার সঙ্গে যুজবেন্দ্র ২০২০ সালের ডিসেম্বরে বিয়ে করেছিলেন। ২০২৩ সালে তাদের বিচ্ছেদের ঘোষণা হয় ও ২০২৫ সালে দুজনের পথ আলাদা হয়ে যায়। বিবাহ বিচ্ছেদের পর চাহাল নিজের ব্যাক্তিগত জীবন আড়ালেই রাখেন, যদিও তাতে গুজব ছড়ানো বন্ধ হয়নি। সেই তালিকায় এবার যোগ হল শেফালি বাগ্গার নাম।
