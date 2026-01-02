‘ভাইয়া-ভাবি’র ছবিতে মন্তব্য চাহালের! বিরাট-অনুষ্কাকে নিয়ে কী লিখলেন যুজবেন্দ্র?

‘ভাইয়া-ভাবি’র ছবিতে মন্তব্য চাহালের! বিরাট-অনুষ্কাকে নিয়ে কী লিখলেন যুজবেন্দ্র?
৩১ ডিসেম্বর আর পয়লা জানুয়ারিতে স্ত্রী অনুষ্কা শর্মার সঙ্গে দুটো ছবি শেয়ার করে নেন বিরাট কোহলি। আর তাতেই মজার মন্তব্য যুজবেন্দ্র চাহালের।
কদিন আগেই স্ত্রী, বলিউড অভিনেত্রী অনুষ্কা শর্মার সঙ্গে ছবি শেয়ার করে সকলকে ইংরেজি নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন বিরাট কোহলি। আর স্বাভাবিকভাবেই ভাইরাল হয় সেই পোস্ট। আর তাতেই মন্তব্য করেন যুজবেন্দ্র চাহাল। লেখেন, ‘হ্যাপি নিউ ইয়ার ভাইয়া-ভাবি। তখনই যখন আপনি ছবির জন্য ক্রেডিট দেবেন।’ যুজবেন্দ্র চাহালের মন্তব্যে অনেকেই নিজেদের টিপ্পনি যোগ করেছেন। কেউ কেউ বলছেন যে এটি সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক মন্তব্য। একই সঙ্গে কেউ কেউ তাদের বন্ধুদের ট্যাগ করছেন যারা বিরাটের মতো ছবি তোলা বন্ধুদের ক্রেডিট দেয় না।
দুটি পোস্ট শেয়ার করেছেন বিরাট কোহলি। ৩১ ডিসেম্বর, তাঁকে অনুষ্কা শর্মার সঙ্গে পোজ দিতে দেখা যায়। তার গালে স্পাইডারম্যানের ট্যাটু এবং অনুষ্কা শর্মার গালে একটি প্রজাপতি। আর পয়লা জানুয়ারী দ্বিতীয় ছবিটি পোস্ট করেছেন, যেখানে দুজনকে একসাথে পার্টি করতে দেখা যায়। বারবরই বউ অন্ত প্রাণ বিরাট। অনুষ্কার সঙ্গেই শেষ করলেন পুরনো বছর, ২০২৫। আর ২০২৬ সালের শুরুটাও হল অনুষ্কারই সঙ্গে।
বরাবরই চর্চায় বিরাট কোহলি আর অনুষ্কা শর্মার দাম্পত্য। ২০১৩ সালে একটি বিজ্ঞাপনের শ্যুটিংয়ের সময় প্রথম দেখা হয়েছিল বিরাট-অনুষ্কার। একটা সময় দুজনের প্রেমচর্চা দারুণ জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। সেভাবে সম্পর্ক নিয়ে রাখঢাকও করেননি প্রথমদিকে। কিন্তু আচমকাই ‘মেয়ে’ হওয়ার খেসারত দিতে হয় অনুষ্কাকে। বিরাটের খারাপ খেলার জন্য অনুষ্কাকে দায়ী করেছিলেন নেটিজেনদের একাংশ। ২০১৫-র বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারতের হার এবং ২০১৬-র আইসিসি ওয়ার্ল্ড টি টোয়েন্টিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ভারতের হারের জন্য সোশ্যাল মিডিয়ায় আক্রমণের মুখে পড়েছিলেন অনুষ্কা শর্মা। সেইসময় আগলে রেখেছিলেন বিরাট ভালোবাসার মানুষকে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ‘শেম’ লিখে অনুষ্কার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন বিরাট।
ইটালির তাস্কানিতে সাত পাকে বাঁধা পড়লেন দু’জনে। তারপর ২০২১ সালের জানুয়ারিতে জন্ম হয় তাঁদের প্রথম সন্তান ভামিকার। আর ২০২৪ সালে কোলে আসে ছেলে অকায়। আপাতত ভারত ছেড়ে লন্ডনেই সংসার পেতেছেন বিরুষ্কারা।