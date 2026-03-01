এক মুহূর্তেই সব শেষ! কোন কারণে জীবন শেষ করলেন বাংলাদেশের এই অভিনেতার স্ত্রী
এক মুহূর্তেই সবকিছু শেষ হয়ে গেল। মৃত্যুর সময় স্ত্রীর কাছে থাকতেও পারলেন না বাংলাদেশের জনপ্রিয় অভিনেতা জাহের আলভী। গত শনিবার নিজের বাসগৃহ থেকে উদ্ধার করা হয় আলভীর স্ত্রী অর্থাৎ ইভনাথ খান ইকরার দেহ। সোশ্যাল মিডিয়ায় খবর ছড়িয়ে পড়তেই উত্তাল হয় নেট দুনিয়া।
জানা গিয়েছে, স্বামীর পরকীয়ার কথা জানতে পেরেই নাকি এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হন অভিনেতার স্ত্রী। সহশিল্পী ইফফাত আরা তিথির সঙ্গে জাহেরের পরকীয়ার খবর কিছুদিন ধরেই ছড়িয়ে পড়েছিল সর্বত্র। স্বামীর এই বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের কথা শুনে তা একেবারেই মেনে নিতে পারেননি ইকরা।
খুব স্বাভাবিকভাবেই দুজনের মধ্যে সমস্যা তৈরি হয়। বারবার বারণ করা সত্ত্বেও পরকীয়ায় বিন্দুমাত্র ভাটা পড়েনি। এরপরই এমন কিছু হয় যা দেখে আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারেননি ইকরা। কিছুদিন আগেই ছিল তিথির জন্মদিন। সহ শিল্পীর জন্মদিনে তাকে জড়িয়ে ধরে একটি ছবি পোস্ট করেন অভিনেতা।
ছবিটি পোস্ট করে তিনি লেখেন, শুভ জন্মদিন নায়িকা। জীবনে অনেক দূর যেতে হবে। তুমি আমার দেখা এই ইন্ডাস্ট্রির সবথেকে পরিশ্রমী এবং পছন্দের সহশিল্পী। তোমার পরিশ্রমই তোমাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। সুন্দর এবং সহজ হয়ে উঠুক তোমার জীবন। এই পোস্টের কিছু সময় পরেই কাজের সূত্রে নেপালে চলে যান অভিনেতা।
জানা গিয়েছে, নেপালেও নাকি অভিনেতার সঙ্গে ছিলেন তিথি। এরপরেই গত ২৭ ফেব্রুয়ারি ফেসবুকে একটি পোস্ট করেন অভিনেতার স্ত্রী যেখানে তিনি লেখেন, কেউ কারও পুরো জীবন ধ্বংস করে দেওয়ার পর নিজের মাথায় একটা দিন নষ্ট হওয়ার জন্য কাঁদছে। কান্নার থেকেও এই পরিহাস আরো অনেক বেশি তীব্র।
এই পোস্ট করার মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যেই নিজেকে শেষ করে দেন ইকরা। খুব স্বাভাবিকভাবেই বলার অপেক্ষা রাখে না স্বামীর পরকীয়ার জেরেই এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছেন তিনি। যদিও স্ত্রীর মৃত্যুর খবর শুনেই সমাজ মাধ্যমে একটি পোস্ট করে অভিনেতা জানান, নেপাল থেকে তিনি যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি ফেরার চেষ্টা করছেন।
স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে একটি আবেগঘনক পোস্টও করেছিলেন অভিনেতা যেখানে তিনি লেখেন, আমার আর আমাদের সন্তানের কথা না ভেবে এভাবেই চলে গেল! যদিও তিনি নিজের ব্যক্তিগত সম্পর্ক নিয়ে কিছু বলেননি।
