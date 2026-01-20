অনির্দিষ্টকালের জন্য বিরতি ঘোষণা জাকির খানের, নেপথ্যে রয়েছে কোন বিশেষ কারণ?
কমেডিয়ান জাকির খান এবার কমেডি জগৎ থেকে লম্বা বিরতি ঘোষণা করেছেন। সম্প্রতি হায়দ্রাবাদের একটি শো-তে তিনি জানান, এই বিরতি ২০৩০ সাল পর্যন্তও চলতে পারে।
স্ট্যান্ড-আপ কমেডিয়ান জাকির খান জানিয়েছেন যে তিনি কমেডি থেকে একটি দীর্ঘ বিরতি নিচ্ছেন। সম্প্রতি হায়দরাবাদে তাঁর চলতি 'পাপা ইয়ার' ট্যুরের একটি লাইভ শো-তে এই ঘোষণা করেন, যার একটি অংশ সোশ্যাল মিডিয়ায় দ্রুত ভাইরাল হয়ে যায়। জাকির হায়দরাবাদে তাঁর শো-তে এই দীর্ঘ বিরতির কথা বলেন।
মঙ্গলবার, হায়দরাবাদে জাকিরের শেষ শো-এর একটি ভিডিও অনলাইনে প্রকাশিত হয়, যেখানে তিনি এই বিরতির বিষয়ে আলোচনা করেন। একটি পূর্ণ অডিটোরিয়ামে দাঁড়িয়ে জাকির ব্যাখ্যা করেন যে এই বিরতি কয়েক বছর পর্যন্ত চলতে পারে, সম্ভবত ২০২৮, ২০২৯, অথবা ২০৩০ সাল পর্যন্তও হতে পারে। তিনি তাঁর সিদ্ধান্তের বিষয়ে খোলামেলাভাবে কথা বলেন এবং তাঁর স্বাস্থ্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া ও ব্যক্তিগত বিষয়ে মনোযোগ দেওয়ার গুরুত্বের উপর জোর দেন।
তিনি বলেন, ‘আমার স্বাস্থ্য এবং আরও কিছু বিষয় ঠিক করার জন্য তিন, চার বা পাঁচ বছরের একটি বিরতি নিতে হবে। আজ রাতে এখানে উপস্থিত সবাই আমার হৃদয়ের খুব কাছের। আপনাদের উপস্থিতি আমার কাছে আপনারা যতটা কল্পনা করতে পারেন তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ, এবং আমি সবসময় আপনাদের সকলের কাছে কৃতজ্ঞ থাকব। আপনাদের অনেক ধন্যবাদ।’
তিনি পরে ইনস্টাগ্রামে তাঁর পরিকল্পনার কথা জানান, তিনি উল্লেখ করেন যে ১৪ জুন পর্যন্ত সমস্ত শো একটি উদযাপনের মতো হবে। জাকির ভক্তদের তাঁর বাকি পারফরম্যান্সগুলিতে যোগ দেওয়ার জন্য উৎসাহিত করেছেন, কারণ তিনি এবার বিস্তৃতভাবে ট্যুর করবেন না, এবং তাঁর দর্শকদের নিরন্তর সমর্থনের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।
এই প্রথমবার নয়, যে জাকির নিয়মিত ট্যুরের ফলে হওয়া তাঁর শারীরিক ধকলের কথা খোলামেলাভাবে বলেছেন। গত বছরের সেপ্টেম্বরে আগের পোস্টগুলিতে, তিনি শেয়ার করেছিলেন কীভাবে এক দশক ধরে একটানা শো, ভোরবেলা ফ্লাইট, অনিদ্রা রাত এবং অনিয়মিত খাবার তাঁর স্বাস্থ্যের উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলেছে। প্রায় এক বছর অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও, তিনি মঞ্চের প্রতি তাঁর ভালবাসা এবং তাঁর কর্মজীবনের চাহিদার কথা উল্লেখ করে পারফর্ম করা চালিয়ে গিয়েছিলেন।
তবে, কমেডিয়ান স্বীকার করেছেন যে তিনি আর তাঁর সুস্থতাকে উপেক্ষা করতে পারছেন না। তিনি এই বিরতির সিদ্ধান্তকে কঠিন এবং দীর্ঘ বিলম্বিত বলে বর্ণনা করেছেন, তবে তাঁর স্বাস্থ্যের আরও অবনতি রোধ করার জন্য এটি অপরিহার্য। ফলস্বরূপ, তাঁর বর্তমান ভারত সফর সীমিত শহরগুলিতে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে, এবং কোনও অতিরিক্ত শো-এর পরিকল্পনা নেই। তিনি আরও প্রকাশ করেছেন যে তাঁর আসন্ন স্পেশাল রেকর্ড করার পর, তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়ার জন্য দীর্ঘ বিরতি নেওয়ার পরামর্শ পেয়েছেন।