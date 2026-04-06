    ‘যতই বলুন প্রিয় ছবি, আসলে তো সবার জ্বলছে…’, ‘ধুরন্ধর’ সাফল্যের পর বলিউডকে কটাক্ষ জাকিরের

    রবিবার, কমেডিয়ান জাকির খান চেতক স্ক্রিন অ্যাওয়ার্ডস ২০২৬-এ সঞ্চালক হিসেবে মঞ্চে ওঠেন, যেখানে তিনি ধুরন্ধর-এর সাফল্য নিয়ে কথা বলেন।

    Apr 6, 2026, 11:02:23 IST
    By Swati Das Banerjee
    পরিচালক আদিত্য ধরের ধুরন্ধর ফ্র্যাঞ্চাইজি, রণবীর সিং অভিনীত, কেবল বক্স অফিস রেকর্ডই ভাঙছে না, সোশ্যাল মিডিয়াতেও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। ছবিটি যখন তার স্বপ্নের দৌড় অব্যাহত রেখেছে, তখন কমেডিয়ান জাকির খান বলিউডের দিকে ইঙ্গিত করে একটি খোঁচা দিয়ে বিতর্ক উস্কে দিয়েছেন, এই বিশাল সাফল্য বলিউডের অনেককেই ঈর্ষান্বিত করেছে।

    ‘ধুরন্ধর’ সাফল্যের পর বলিউডকে কটাক্ষ জাকিরের
    ‘ধুরন্ধর’ সাফল্যের পর বলিউডকে কটাক্ষ জাকিরের

    রবিবার, জাকির আলিয়া ভাট এবং সুনীল গ্রোভারের সঙ্গে চেতক স্ক্রিন অ্যাওয়ার্ডস ২০২৬-এর অন্যতম সঞ্চালক হিসেবে মঞ্চে ওঠেন। এখন, অনুষ্ঠানের বেশ কয়েকটি ক্লিপ সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে, যার মধ্যে একটি বিশেষ মুহূর্ত মনোযোগ আকর্ষণ করেছে – আদিত্য ধরের ধুরন্ধর ফ্র্যাঞ্চাইজির ব্লকবাস্টার সাফল্যের উপর বলিউডের প্রতি জাকিরের চতুর খোঁচা। মূল ছবি এবং এর সিক্যুয়েল উভয়ই বক্স অফিসে বড় বাণিজ্যিক হিট হয়েছে।

    ভিডিওতে জাকিরকে বলতে শোনা যায়, ‘আপনি যত অভিনন্দন বার্তা বা স্টোরি দিন, বা সাক্ষাৎকারে বলুন যে এটি আপনার প্রিয় ছবি, কিন্তু সত্যিটা হল ধুরন্ধর-কে দেখে সবারই জ্বলেছে। ছবিতে লিয়রিতে বোমা ফুটেছিল কিন্তু ধোঁয়া উঠেছিল বান্দ্রা থেকে জুহু পর্যন্ত।’

    ক্লিপটি সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচুর মনোযোগ আকর্ষণ করছে। একজন লিখেছেন, ‘নির্মম মুহূর্ত কারণ তারা সম্পাদনার মাধ্যমে হাসির মুখ দেখাতে পারছে না’। অন্য একজন শেয়ার করেছেন, ‘এটা সত্যি যা শুনে কেউ হাসেনি।’ ‘জাকির খান সত্যি বলছেন’, একজন উল্লেখ করেছেন। একটি মন্তব্যে লেখা ছিল, ‘জাকির খান, অনুগ্রহ করে দ্বিধা করবেন না।’ একজন পোস্ট করে লিখেছেন, ‘জাকির ভাই GOAT।’

    ধুরন্ধর-এর সাফল্য সম্পর্কে

    দ্বৈত সিরিজের প্রথম অংশটি ডিসেম্বর ২০২৫-এ মুক্তি পায় এবং একটি ব্লকবাস্টার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে, বিশ্বব্যাপী ১৩০০ কোটির বেশি সংগ্রহ করে। দ্বিতীয় অংশ, যার নাম ধুরন্ধর দ্য রিভেঞ্জ, ১৪৫ কোটি টাকার বাম্পার ওপেনিং নেয় এবং বিশ্বব্যাপী এখনও পর্যন্ত ১৫০০ কোটির বেশি সংগ্রহ করেছে।

    প্রকৃতপক্ষে, ‘ধুরন্ধর ২’ দেশীয় বক্স অফিসে ১০০০ কোটি নেট আয় করা প্রথম হিন্দি ছবি হয়ে উঠেছে। আদিত্য ধরের পরিচালনায়, এই স্পাই থ্রিলারে রণবীর সিং, অর্জুন রামপাল, সারা অর্জুন, রাকেশ বেদি, আর. মাধবন এবং সঞ্জয় দত্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। ধুরন্ধর লিয়রিতে অবস্থিত সন্ত্রাসী নেটওয়ার্কগুলিতে রণবীর সিং-এর চরিত্র হামজার অনুপ্রবেশের উপর আলোকপাত করেছিল। ছবির সিক্যুয়েলটি ১৯ মার্চ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায়। এটি রণবীর সিং-এর চরিত্র হামজা ওরফে জাসকিরাত সিং রাঙ্গির উৎস উন্মোচন করে, তার মিশনের পেছনের উদ্দেশ্য প্রকাশ করে। ছবিটি গল্পটিকেও এগিয়ে নিয়ে যায়, যেখানে তাকে লিয়রিতে ক্ষমতার গতিশীলতা নিয়ন্ত্রণ করতে দেখা যায় এবং পাকিস্তানের একটি সন্ত্রাসী নেটওয়ার্ককে ধ্বংস করার চেষ্টা করে যা ভারতকে হুমকি দেয়।

    Home/Entertainment/‘যতই বলুন প্রিয় ছবি, আসলে তো সবার জ্বলছে…’, ‘ধুরন্ধর’ সাফল্যের পর বলিউডকে কটাক্ষ জাকিরের
