Ranjoy-Jeetu Update: আর্য হতে না-রাজ রণজয়ের, চিরদিনই বয়কটের ডাক! জিতুর বদলি হবেন জলসার এই নায়ক?

থমথমে পরিবেশ চিরদিনই তুমি যে আমারের সেটে। তবে বুধবার শ্যুটিং হচ্ছে মেগা সিরিয়ালের, তবে নেই নায়ক! দিতিপ্রিয়া অবশ্য হাজির হয়েছেন নির্দিষ্ট সময়েই। জিতু-দিতিপ্রিয়ার মনোমালিন্যের জেরে অতিষ্ট গোটা ইউনিট, তবে মুখে কুলুপ সকলের। পেশাদারিত্ব বজায় রেখে কাজ করছেন বাকিরা।
দিতিপ্রিয়ার সেটে দেরিতে আসা নিয়ে নতুন করে ঝামেলার সূত্রপাত হয় নায়ক-নায়িকার। এরপর জিতুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ দৃশ্যে শট দিতে আপত্তি জানান দিতিপ্রিয়া, ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙে নায়কের। দুজনের সমস্যা মেটাতে সোমবার মিটিং ডেকেছিল প্রযোজনা সংস্থা এসভিএফ। সেখানে জিতুর গা ছাড়া মনোভাবে বিরক্ত সংস্থার দুই মাথা। ফরমান এসেছে নায়ক বদল করবার।
এরপর কেটেছে প্রায় ৪৮ ঘণ্টা। চিরুনি তল্লাশি শুরু হয়েছে নতুন আর্য সিংহ রায়ের। তবে এই কাজটা মোটেই সহজ হবে না। সোশ্যালে জিতুর ভক্তরা রীতিমতো শো বয়কটের ডাক দিয়েছে। বিব্রত চ্যানেল কর্তৃপক্ষ। ইন্ডাস্ট্রির অন্দরে গুঞ্জন নতুন আর্য সিংহ রায়ের চরিত্রে জন্য় প্রযোজনা সংস্থার তরফে যোগাযোগ করা হয়েছিল রণজয় বিষ্ণুর সঙ্গে।
জি বাংলার কোন গোপনে মন ভেসেছে সিরিয়ালে শেষ দেখা গিয়েছে তাঁকে। রণজয় এই চরিত্রের জন্য অনেকের চোখেই সেরা বাছাই। তবে রণজয় নাকি ইতিমধ্য়েই ‘না’ করে দিয়েছেন। ফেসবুকে রণজয় স্পষ্ট জানান, ‘আমি এখনও অবধি নতুন কোনো কিছু র পার্ট নই। একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজের মধ্যে আছি। তাই ব্যক্তিগতভাবে কোনও ফোন কল আমি ধরতে পারিনি ... ক্ষমা প্রার্থনীও...…’।
অন্যদিকে রণজয়ের পাশাপাশি আরও এক অভিনেতার নাম উঠে আসছে এই চরিত্রের জন্য। জলসার এভি মানে কথার নায়ক সাহেব ভট্টাচার্যের।
এএসআরের চরিত্রে কোনও প্রতিষ্ঠিত তারকাকেই আনতে চাইছে ক্রিয়েটিভরা। দিতিপ্রিয়ার সঙ্গে তাঁর বয়সের ফারাক থাকাটাও আবশ্যক। সেইভাবেই লেখা আর্য সিং রায়ের চরিত্র। ওদিকে খবর, জিতু ‘এনওসি’ জমা দেননি। মাঝপথে কোনও অভিনেতা সিরিয়াল ছাড়লে তাঁকে নো-অবজেকশন লেটার জমা দিতে হয়। তাই নতুন অভিনেতা কী করে আর্যর জুতোয় পা গলাবে সেই নিয়েও রয়েছে সন্দেহ।
ওদিকে মিডিয়ার ডাকে সাড়া না দিলেও সোশ্যালমিডিয়াতে প্রচণ্ড অ্যাক্টিভ জিতু। বুধবার আন্তর্জাতিক পুরুষ দিবসে তিনি, ‘মানুষ’ দিবসের শুভেচ্ছা ভাগ করে লেখেন- ‘কান্না পেলে সেও কাঁদে। তারও কষ্ট হয়, সমাজ যতই বুঝুক না ভুল… পুরুষ মানেই নষ্ট নয়’।
