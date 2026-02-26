Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    পিঠ খোলা ব্লাউজে অঙ্কিতা, লাল-সাদা শাড়িতে মোহময়ী পল্লবী! সোনার সংসারে কার সাজ সবচেয়ে নজর কাড়ল?

    ফ্যাশন আর গ্ল্যামারের ছটায় আলোকিত জি বাংলা সোনার সংসার। রেড কার্পেটে কোন নায়িকা টেক্কা দিলেন বাকিদের?

    Published on: Feb 26, 2026 11:31 AM IST
    By Priyanka Mukherjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    জি বাংলা সোনার সংসার অ্যাওয়ার্ড মানেই ছোটপর্দার তারকাদের চাঁদের হাট। বিশেষ করে নায়িকাদের সাজপোশাক নিয়ে দর্শকদের কৌতূহল থাকে তুঙ্গে। এবারের অনুষ্ঠানেও পর্দার প্রিয় নায়িকারা হাজির হয়েছিলেন নজরকাড়া লুকে। নায়িকারা কেউ বেছে নিয়েছিলেন সাবেকিয়ানা, আবার কেউ ধরা দিলেন আধুনিক পাশ্চাত্য সাজে। তবে সকলকে ছাপিয়ে গেল পল্লবীর সিম্পেল কিন্তু এলিগেন্ট লুক।

    পিঠ খোলা ব্লাউজে অঙ্কিতা, লাল-সাদা শাড়িতে মোহময়ী পল্লবী! সোনার সংসারে কার সাজ সবচেয়ে নজর কাড়ল?
    পিঠ খোলা ব্লাউজে অঙ্কিতা, লাল-সাদা শাড়িতে মোহময়ী পল্লবী! সোনার সংসারে কার সাজ সবচেয়ে নজর কাড়ল?

    ‘নিম ফুলের মধু’র পর্ণা থুড়ি এখন তারে ধরি ধরি মনে করির রূপমঞ্চরী ওরফে পল্লবী শর্মা এদিন আদ্যোপান্ত বাঙালি সাজে সেজেছিলেন। লাল পাড় সাদা শাড়ি, কপালে ছোট টিপ আর সোনার গয়নায় পল্লবী যেন ঘরের লক্ষ্মী প্রতিমা।

    সোনালি রঙের শাড়িতে আভিজাত্য বজায় রেখেছিলেন শিরিন পাল। তাঁর এই ‘গোল্ডেন লুক’ অ্যাওয়ার্ডের মঞ্চে সবার নজর কেড়েছে। যদিও এদিন তাঁর পাশে ছিল না আর্য স্যার।

    ঈশানী চট্টোপাধ্যায়: লাল রঙের জমকালো গাউনে নিজেকে সাজিয়েছিলেন ঈশানী। হাতে সোনার সংসারের ট্রফি নিয়ে তাঁর উজ্জ্বল হাসিই ছিল সেরা অলঙ্কার। যদিও কাঁধকাটা গাউনে ঈশানীর চোখেমুখে খানিক অস্বস্তির ছাপ ছিল। ‘জগদ্ধাত্রী’ খ্যাত অঙ্কিতা মল্লিক এবারও প্রমাণ করলেন তিনি ফ্যাশনে কতটা আপ-টু-ডেট। পিঠ খোলা ব্লাউজ আর হালকা মেকআপে তাঁর লুকটি ছিল এক কথায় দুর্দান্ত।

    মোহনা-অন্বেষা-আরাত্রিকা
    মোহনা-অন্বেষা-আরাত্রিকা

    তুই আমার হিরো খ্যাত মোহনা মাইতি এদিন একেবারে স্নিগ্ধ লুকে ধরা দিয়েছেন। তিনি একটি হালকা রঙের এমব্রয়ডারি করা লেহেঙ্গা-স্টাইল ইন্দো-ওয়েস্টার্ন পোশাকে সেজেছিলেন, যা তাঁর ব্যক্তিত্বের সাথে বেশ মানানসই ছিল।

    অভিনেত্রী অন্বেষা হাজরাকে দেখা গেল আদ্যোপান্ত বাঙালি সাজে। লাল পাড় সোনালি কাজের একটি উজ্জ্বল লাল শাড়ি, কপালে টিপ আর চুলে গোঁজা লাল গোলাপ—সব মিলিয়ে তিনি ছিলেন অনন্যা। জোয়ার ভাঁটা খ্যাত আরাত্রিকাকে দেখা গেল অত্যন্ত রাজকীয় লুকে। সোনালি ও অফ-হোয়াইট রঙের জমকালো শাড়ির সাথে ভারী গয়না এবং চুলে ফুলের সাজে তিনি সবার নজর কেড়েছেন। তাঁর লুকে খানিক দক্ষিণ ভারতীয় টাচ ছিল।

    দাদামণি নায়িকা অনুষ্কার লুক
    দাদামণি নায়িকা অনুষ্কার লুক

    ফুলেল সুতোর কাজের গোলাপি শাড়িতে চোখ টানলেন দাদামণি নায়িকা অনুষ্কা। অন্য়দিকে জি বাংলার সবচেয়ে পুঁচকে দুই নায়িকা তনিস্কা তিওয়ারি ও সাইনাকে দেখা গেল ওয়েস্টার্ন আউটফিটে। বোল্ড স্টেটমেন্ট দিতে সাইনা বেছে নিয়েছিলেন কালো রঙের একটি স্টাইলিশ গাউন। চুলে হাত দিয়ে পোজ দেওয়া সাইনা যেন কোনও হলিউড ডিভার থেকে কম ছিলেন না। অন্যদিকে লাল রঙা গাউনে মিষ্টি লুকে পাওয়া গেল পর্দার কুসুমকে।

    News/Entertainment/পিঠ খোলা ব্লাউজে অঙ্কিতা, লাল-সাদা শাড়িতে মোহময়ী পল্লবী! সোনার সংসারে কার সাজ সবচেয়ে নজর কাড়ল?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes