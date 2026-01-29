Edit Profile
    প্লেন দুর্ঘটনায় মারা যাবে ঋষি-উজি! বদলার আগুনে জ্বলবে নিশা, কী হবে এবার?

    প্রথম দিন থেকেই টানটান উত্তেজনা নিয়ে এগোচ্ছে জোয়ার ভাঁটা ধারাবাহিকের গল্প। বাবার মৃত্যুর বদলা নিতে দুই বোনের কলকাতায় আসা, এরপর উজির বিয়ে হয়ে যাওয়া এবং তারপর দুই বোনের পথ ধীরে ধীরে আলাদা হওয়া এই ভাবেই চলছে ধারাবাহিকের গল্প।

    Published on: Jan 29, 2026 6:28 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    প্লেন দুর্ঘটনায় মারা যাবে ঋষি-উজি! বদলার আগুনে জ্বলবে নিশা
    প্লেন দুর্ঘটনায় মারা যাবে ঋষি-উজি! বদলার আগুনে জ্বলবে নিশা

    একদিকে যেমন উজি বুঝতে পেরেছে তার বাবার মৃত্যুর জন্য কোনওভাবেই দায়ী নয় ঋষি এমন অন্যদিকে এই কথা কিছুতেই মানতে চায় না নিশা। এদিকে উজি স্বামীর সঙ্গে মিলে কাকাবাবু আর জামাইবাবুকে শাস্তি দেওয়ার পণ করে। সমস্ত তথ্য সামনে উঠে আসায় জেলের চার দেওয়ালের পেছনে ঠাঁই হয় কাকাবাবুর।

    কিন্তু যেহেতু ঋষির জামাইবাবু শাস্তি পায় না তাই জেলের বাইরে কাকাবাবুর সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে ঋষি ও উজিকে শাস্তি দেওয়ার প্ল্যান করে সে। বেছে নেয় ঋষি ও উজির হানিমুন যাত্রার সময়টা। তারপরের দৃশ্যই দেখতে পাওয়া যায় বিমান দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে সস্ত্রীক ঋষি।

    বিমান দুর্ঘটনার পেছনে কি বা কারা রয়েছে সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না কিন্তু এই বিমান দুর্ঘটনায় উজি ও ঋষি আদৌ মারা গেল কিনা সেটা পরবর্তী পর্বে জানা যাবে। কিন্তু বিমান দুর্ঘটনার খবর জানার পরেই আরও ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে নিশা। প্রতিশোধের আগুনে যেন জ্বলতে থাকে সে।

    নিশা যখন উজির ঋষির গোটা পরিবারকে ধ্বংস করে দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করতে থাকে ঠিক তখনই ঋষির বোন গিয়ে পৌঁছে উজি ও নিশার বাড়িতে। তাহলে কি এবার দুই বোনের সমস্ত সত্যি সামনে চলে আসবে? দুই বোনের আসল পরিচয় জানতে পারলে কি করবে ঋষি? আগামী পর্বগুলিও যে টানটান উত্তেজনা বজায় রাখবে তা বলাই বাহুল্য।

