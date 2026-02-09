প্রকাশ্যে ‘সাত পাকে বাঁধা’ ধারাবাহিকের সম্প্রচারের সময়, কপাল পুড়ল কোন সিরিয়ালের?

Edit Profile
    Published on: Feb 09, 2026 7:57 AM IST
    By Swati Das Banerjee
    ২০২৬ শুরু হতেই একাধিক নতুন ধারাবাহিকের প্রমো মুক্তি পেয়েছে বিভিন্ন চ্যানেলে। তেমনি গত ৯ জানুয়ারি জি বাংলার পর্দায় মুক্তি পেয়েছিল সাত পাকে বাঁধা ধারাবাহিকের প্রমো। এবার মুক্তি পেলেও ধারাবাহিকের সম্প্রচারের সময়।

    ধারাবাহিকের প্রথম প্রমো মুক্তির ঠিক এক মাস পর প্রকাশ্যে এল ধারাবাহিক সম্প্রচার করার সময়সূচি। জি বাংলার পর্দায় যে নতুন প্রোমোটি মুক্তি পেয়েছে সেখানে দেখা যাচ্ছে আগামী ১৮ জানুয়ারি থেকে ঠিক রাত নটার সময় দেখতে পাওয়া যাবে এই ধারাবাহিকটি।

    একটি নতুন ধারাবাহিক মুক্তি পাওয়া মানেই পুরনো ধারাবাহিকের বিদায় নেওয়ার সময়। কিন্তু জি বাংলায় রাত নটায় সম্প্রচারিত হয় ‘জোয়ার ভাটা’ ধারাবাহিক। এই মুহূর্তে ‘জোয়ার ভাটা’ ধারাবাহিকের গল্প যেভাবে এগোচ্ছে তাতে খুব এই ধারাবাহিকটি আপাতত বন্ধ হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই।

    তবে ‘জোয়ার ভাটা’ বন্ধের গুঞ্জন শোনা না গেলেও খুব সম্প্রতি জানা গিয়েছে খুব শীঘ্রই বন্ধ হয়ে যাবে আনন্দী ধারাবাহিকটি। নীলাঞ্জনা শর্মা প্রযোজিত এই ধারাবাহিক নাকি এবার শেষ হওয়ার মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। যদিও এই বিষয় নিয়ে ধারাবাহিকের কলাকুশলীরা কিছু বলেননি।

    তবে ‘সাত পাকে বাঁধা’ ধারাবাহিকের সময়সূচি দেখে এবার দর্শকরা আন্দাজ করছেন, সত্যি সত্যি বোধহয় বন্ধ হয়ে যাবে আনন্দী। সেক্ষেত্রে রাত ১০:১৫ মিনিট থেকে ‘জোয়ার ভাটা’ সম্প্রচার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থাৎ ‘আনন্দী’কে সরিয়েই জি বাংলায় আসতে চলেছে ‘সাত পাকে বাঁধা’।

    অন্যদিকে স্টার জলসায় রাত নটার সময় সম্প্রচারিত হয় ‘চিরসখা’। এতদিন এই ধারাবাহিকের সঙ্গে পাল্লা দিত ‘জোয়ার ভাটা’, এবার থেকে ‘চিরসখা’ ধারাবাহিকের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামবে, জি বাংলার এই নতুন ধারাবাহিক। প্রসঙ্গত, ‘সাত পাকে বাঁধা’ ধারাবাহিকে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করবেন রাহুল মজুমদার, নবাগতা সম্পূর্ণা রক্ষিত। অভিনয় করবেন দেবদূত ঘোষ, চান্দ্রেয়ী ঘোষ।

    ধারাবাহিকের গল্প প্রসঙ্গে

    ধারাবাহিকে শিক্ষামন্ত্রী রয়েছেন যিনি নিজের মেয়েকে বিন্দুমাত্র ভালবাসেন না। ভালোবাসার কাঙ্গাল শাওন। রাজপ্রাসাদের মতো বাড়িতেও তাঁর আপন বলতে কেউ নেই। সেই রাজপ্রাসাদের উলটোদিকেই বাস শুভর। শিক্ষামন্ত্রীর বাড়ির ছা-পোষা কর্মী সে। কিন্তু শুভর জীবন ভালোবাসায় মোড়া। বড়লোক বাবার মেয়ের সঙ্গে গরীব ছেলের প্রেমের কাহিনিতে নতুন কী টুইস্ট আনবে এখন সেটাই দেখার।

