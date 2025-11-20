Jeetu Update: জিতু ছাড়া চিরদিনই তুমি যে আমার টানতে আগ্রহী নয় জি বাংলা? অরিজিন্যাল আর্য ফিরবে?

চিরদিনই তুমি যে আমার থেকে জিতু কমলের বিদায় ঘিরে হইচই সোশ্যাল মিডিয়ায়। মাঝপথে আর্য সিংহ রায়ের বদল ঘিরে উত্তপ্ত নেটপাড়া। জিতু এই চরিত্র ছেড়েছেন নাকি ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন? প্রশ্নের উত্তর স্পষ্ট নয়। তবে দিতিপ্রিয়াকে ঘিরে প্রযোজনা সংস্থার সঙ্গে তাঁর মতানৈক্যে তুঙ্গে পৌঁছায় গত সোমবার। মিটিং-এ জিতুর গা ছাড়া মনোভাবে অসন্তুষ্ট হয় প্রযোজনা সংস্থা। তাঁরাও জিতুর সঙ্গে সম্পর্কের তার গোটাতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। মঙ্গলবার জানা যায়, জিতু কমল আর এই মেগার অংশ থাকছেন না।
কিন্তু দিনের শেষে জনতা জনার্দন। গত দু-দিন ধরে নায়ক ছাড়া শ্যুটিং চলছে চিরদিনই তুমি যে আমারের। জিতু অসুস্থ এমনটাই দেখানো হচ্ছে সিরিয়ালে। দুম করেই গল্প থেকে গায়েব নায়ক। ওদিকে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রতিবাদের ঝড়। কাঠগড়ায় তোলা হচ্ছে চ্যানেল থেকে প্রযোজনা সংস্থাকে।
প্রযোজনা সংস্থার তরফে নতুন আর্যর খোঁজ চলছে পুরোদমে। কিন্তু এখনও মেলেনি কোনও সদুত্তর। রণজয় বিষ্ণু না করেছেন, এই চরিত্রের অফার ফিরিয়েছেন আরও কয়েকজন তারকা। বর্তমান পরিস্থিতির বিচারে সেটাই বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত। ওদিকে সূত্রের খবর, জিতুকে ছাড়া চিরদিনই তুমি যে আমারের গল্প এগিয়ে নিয়ে যেতে আগ্রহী নয় চ্যানেল কর্তৃপক্ষ, বলছে ঘনিষ্ঠ সূত্র। চ্য়ানেলের তরফে নাকি এখনও রফার চেষ্টা চালানো হচ্ছে।
আশার আলো এখনও রয়েছে, কারণ জিতু না এখনও নো-অবজেকশন সার্টিফিকেট জমা দেননি। নায়ক-নায়িকার ইগোর লড়াইয়ে ভেসে যেতে বসেছে গোটা একটা ইউনিট। চ্যানেল নাকি অনীহা জানিয়েছে, জিতু ছাড়া এই মেগাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। কারণ নতুন আর্য এলে টিআরপি তালিকায় তার প্রভাব পড়বে তা নিশ্চিত। তাহলে কি জিতু ফিরবেন আর্য সিংহ রায় হিসাবে নাকি চ্যানেলের মন বদল হবে? সেটাই এখন দেখবার।
মাস কয়েক আগে জিতুর সঙ্গে দিতিপ্রিয়ার মনোমালিন্যের সূত্রপাত্র। প্রেগন্যান্সি টেনে মজা করেছিলেন জিতু, যা হজম হয়নি নায়িকার। পরবর্তীতে গোটা চ্যাটের স্ক্রিনশট ফাঁস করেন নায়ক। প্রযোজনা সংস্থার হস্তক্ষেপে মাস কয়েক পেশাদারিত্ব বজায় রেখে কাজ করলেও ফের ছন্দপতন সপ্তাহখানেক আগে। অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে যান জিতু। ফিরে আসতেই নতুন করে ঝামেলা। শট দিতে এসে জিতুকে অপেক্ষা করান দিতিপ্রিয়া। এতেই বিরক্ত হন জিতু। শুধু তাই নয়, নায়কের অসুস্থতা নিয়েও নাকি প্রশ্ন তোলেন দিতিপ্রিয়া। সূত্র মারফত খবর, ঘনিষ্ঠ দৃশ্য় জিতু তাঁকে স্পর্শ করতে পারবেন না এমনটাও জানান অভিনেত্রী। সব মিলিয়ে চরম অপমানিত হন জিতু। সোশ্য়াল মিডিয়া এই মতানৈক্যের খবরে সিলমোহর দিয়ে দেন তিনি। এরপর আর পরিস্থিতি সামাল দিতে পারেনি প্রযোজনা সংস্থা বা চ্যানেল।
ওদিকে বৃহস্পতিবারের টিআরপি তালিকাতেও সেরা পাঁচে জায়গা করে নিয়েছে চিরদিনই তুমি যে আমার। দর্শক মনেপ্রাণে চাইছে কোনও একটা মিরাকেল ঘটুক। তেমনটা কি সত্যি ঘটবে? আগামি কয়েক ঘন্টার মধ্যেই সেই ছবিটা স্পষ্ট হয়ে যাবে।
News/Entertainment/Jeetu Update: জিতু ছাড়া চিরদিনই তুমি যে আমার টানতে আগ্রহী নয় জি বাংলা? অরিজিন্যাল আর্য ফিরবে?