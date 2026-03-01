ন্যাড়াপোড়ার দিন ষড়যন্ত্রের কবলে কুসুম, কীভাবে বাঁচাবে নিজেকে?
দেবী মা আর তাঁর বাড়ির সকলকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে কুসুম। আয়ুষ্মানকে সে নিজের স্বামীর চোখে দেখে, যদিও এই ভালোবাসা অপূর্ণই থেকে গিয়েছে কিন্তু তাও গোটা গাঙ্গুলী পরিবারের জন্য নিজের প্রাণ দিতেও রাজি কুসুম। তবে একটা পরিবারকে এত ভালবাসলেও বারবার নিজেকে নিজের ভালোবাসার প্রমাণ দিতে হয় কুসুমকে।
দেবী মা আর তাঁর বাড়ির সকলকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে কুসুম। আয়ুষ্মানকে সে নিজের স্বামীর চোখে দেখে, যদিও এই ভালোবাসা অপূর্ণই থেকে গিয়েছে কিন্তু তাও গোটা গাঙ্গুলী পরিবারের জন্য নিজের প্রাণ দিতেও রাজি কুসুম। তবে একটা পরিবারকে এত ভালবাসলেও বারবার নিজেকে নিজের ভালোবাসার প্রমাণ দিতে হয় কুসুমকে।
অন্য ধারাবাহিকগুলির মত কুসুমেও এই মুহূর্তে দেখানো হচ্ছে দোল উৎসব পালন করার মুহূর্ত। ধারাবাহিকের নতুন প্রমোয় দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, দোলের ঠিক আগের দিন ন্যাড়া পোড়া অনুষ্ঠানে গোটা গাঙ্গুলী পরিবার জড়ো হয়েছেন বাড়ির বাগানে।
কিন্তু ঠিক এই সময় কুসুমকে টানে মারার জন্য অতর্কিতে অপেক্ষা করে রয়েছে দুই শত্রু। গোটা পরিবারের সঙ্গে যখন কুসুম আনন্দ করতে ব্যস্ত ঠিক তখনই গঙ্গা জলের পাত্রে কেরোসিন ভরে দেয় মেঘা। ন্যাড়াপোড়ার সময় আগুন ধরার পরেই যখন কুসুমের দেবী মা তাকে গঙ্গাজলের পাত্র নিয়ে আসতে বলে তখন ভুল করে কেরোসিনের পাত্রকে নিয়ে চলে আসে কুসুম।
কিন্তু ন্যাড়াপোড়া হয়ে যাওয়ার পর জল ঢালতে গিয়ে খুব স্বাভাবিকভাবেই ভুলবশত কেরোসিন ঢেলে দেয় কুসুম আর তার ফলে নিজেই সে আগুনের লেলিহান শিখার বলয়ে আটকে পড়ে যায়। কুসুমকে এই অবস্থা থেকে বাঁচানোর জন্য কী তাহলে আয়ুষ্মান ঝাঁপিয়ে পড়বে আগুনের উপর? তাহলে কি এবার আয়ুষ্মান আর কুসুমের ভালবাসার কথা সবাই জেনে যাবে?
ধারাবাহিকের গল্প যেদিকেই এগোক না কেন, কুসুমের এই নতুন প্রমো দেখে কিন্তু বেজায় খুশি দর্শকরা। একজন লিখেছেন, কুসুমকে এবার অনেক বেশি স্ট্রং হতে হবে। অন্য একজন লিখেছেন, এবার অন্তত মেঘার মুখোশ খুলে যাক। কেউ কেউ আবার লিখেছেন আমি অঞ্জনা ম্যামের জন্যও ধারাবাহিকটি দেখি।