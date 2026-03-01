Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ন্যাড়াপোড়ার দিন ষড়যন্ত্রের কবলে কুসুম, কীভাবে বাঁচাবে নিজেকে?

    দেবী মা আর তাঁর বাড়ির সকলকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে কুসুম। আয়ুষ্মানকে সে নিজের স্বামীর চোখে দেখে, যদিও এই ভালোবাসা অপূর্ণই থেকে গিয়েছে কিন্তু তাও গোটা গাঙ্গুলী পরিবারের জন্য নিজের প্রাণ দিতেও রাজি কুসুম। তবে একটা পরিবারকে এত ভালবাসলেও বারবার নিজেকে নিজের ভালোবাসার প্রমাণ দিতে হয় কুসুমকে।

    Published on: Mar 01, 2026 5:06 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    দেবী মা আর তাঁর বাড়ির সকলকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে কুসুম। আয়ুষ্মানকে সে নিজের স্বামীর চোখে দেখে, যদিও এই ভালোবাসা অপূর্ণই থেকে গিয়েছে কিন্তু তাও গোটা গাঙ্গুলী পরিবারের জন্য নিজের প্রাণ দিতেও রাজি কুসুম। তবে একটা পরিবারকে এত ভালবাসলেও বারবার নিজেকে নিজের ভালোবাসার প্রমাণ দিতে হয় কুসুমকে।

    ন্যাড়াপোড়ার দিন ষড়যন্ত্রের কবলে কুসুম
    ন্যাড়াপোড়ার দিন ষড়যন্ত্রের কবলে কুসুম

    অন্য ধারাবাহিকগুলির মত কুসুমেও এই মুহূর্তে দেখানো হচ্ছে দোল উৎসব পালন করার মুহূর্ত। ধারাবাহিকের নতুন প্রমোয় দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, দোলের ঠিক আগের দিন ন্যাড়া পোড়া অনুষ্ঠানে গোটা গাঙ্গুলী পরিবার জড়ো হয়েছেন বাড়ির বাগানে।

    আরও পড়ুন: ব্যক্তিগত আক্রমণে জেরবার, ট্রোলারদের নাম-ঠিকানা নিয়ে সাইবার সেলের দ্বারস্থ ইমন

    কিন্তু ঠিক এই সময় কুসুমকে টানে মারার জন্য অতর্কিতে অপেক্ষা করে রয়েছে দুই শত্রু। গোটা পরিবারের সঙ্গে যখন কুসুম আনন্দ করতে ব্যস্ত ঠিক তখনই গঙ্গা জলের পাত্রে কেরোসিন ভরে দেয় মেঘা। ন্যাড়াপোড়ার সময় আগুন ধরার পরেই যখন কুসুমের দেবী মা তাকে গঙ্গাজলের পাত্র নিয়ে আসতে বলে তখন ভুল করে কেরোসিনের পাত্রকে নিয়ে চলে আসে কুসুম।

    কিন্তু ন্যাড়াপোড়া হয়ে যাওয়ার পর জল ঢালতে গিয়ে খুব স্বাভাবিকভাবেই ভুলবশত কেরোসিন ঢেলে দেয় কুসুম আর তার ফলে নিজেই সে আগুনের লেলিহান শিখার বলয়ে আটকে পড়ে যায়। কুসুমকে এই অবস্থা থেকে বাঁচানোর জন্য কী তাহলে আয়ুষ্মান ঝাঁপিয়ে পড়বে আগুনের উপর? তাহলে কি এবার আয়ুষ্মান আর কুসুমের ভালবাসার কথা সবাই জেনে যাবে?

    আরও পড়ুন: 'যে রবি ঠাকুরকে ছাড়ছে না সে আমাদের কেন ছাড়বে...', ট্রোলিং নিয়ে সরব স্বস্তিকা

    ধারাবাহিকের গল্প যেদিকেই এগোক না কেন, কুসুমের এই নতুন প্রমো দেখে কিন্তু বেজায় খুশি দর্শকরা। একজন লিখেছেন, কুসুমকে এবার অনেক বেশি স্ট্রং হতে হবে। অন্য একজন লিখেছেন, এবার অন্তত মেঘার মুখোশ খুলে যাক। কেউ কেউ আবার লিখেছেন আমি অঞ্জনা ম্যামের জন্যও ধারাবাহিকটি দেখি।

    News/Entertainment/ন্যাড়াপোড়ার দিন ষড়যন্ত্রের কবলে কুসুম, কীভাবে বাঁচাবে নিজেকে?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes