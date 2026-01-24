সোমবার থেকে জি বাংলায় ৫.৩০টার স্লটে ‘তুই আমার হিরো’, শেষ হচ্ছে ‘কুসুম’?
আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি থেকে জি বাংলায় আসতে চলেছে বড় পরিবর্তন। সময় পরিবর্তন হতে চলেছে তুই আমার হিরো ধারাবাহিকের। আগামী ২৭ জানুয়ারি থেকে প্রতিদিন সন্ধে ৫:৩০ মিনিটে দেখতে পাওয়া যাবে তুই আমার হিরো। তাহলে এবার প্রশ্ন হল, তবে কি শেষ হয়ে যাবে কুসুমের পথ চলা?
আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি থেকে জি বাংলায় আসতে চলেছে বড় পরিবর্তন। সময় পরিবর্তন হতে চলেছে ‘তুই আমার হিরো’ ধারাবাহিকের। আগামী ২৭ জানুয়ারি থেকে প্রতিদিন সন্ধে ৫:৩০ মিনিটে দেখতে পাওয়া যাবে ‘তুই আমার হিরো’। তাহলে এবার প্রশ্ন হল, তবে কি শেষ হয়ে যাবে কুসুমের পথ চলা?
না, ব্যাপারটা একেবারেই তা নয় কারণ শুধুমাত্র ‘তুই আমার হিরো’ ধারাবাহিকের স্লট পরিবর্তন হচ্ছে তা কিন্তু নয়। সময় পরিবর্তন হচ্ছে ‘কুসুম’ ধারাবাহিকেরও। আগামী ২৭ জানুয়ারি থেকে ঠিক সন্ধে ৬:টায় দেখতে পাওয়া যাবে ‘কুসুম’।
আরও পড়ুন: গায়ে নেই এক চিলতে কাপড়ও, বুকে চাদর আঁকড়ে শীতের সকালে উষ্ণতা ছড়ালেন সৌমি
‘কুসুম’ ধারাবাহিকটি এতদিন দেখানো হতো ৫:৩০ মিনিটে। অন্যদিকে ‘তুই আমার হিরো’ ধারাবাহিক যদি সম্প্রচার হত ঠিক সন্ধে ছটা থেকে। অর্থাৎ একে অপরের সঙ্গে সময় পরিবর্তন করে নিল এই দুই ধারাবাহিক।
কিন্তু কেন এই পরিবর্তন হল সেটা জানা না গেলেও বিগত বেশ কয়েক সপ্তাহে ‘কুসুম’ টিআরপির দিক থেকে এগিয়ে রয়েছে তুই আমার হিরো ধারাবাহিকের থেকে। এই এগিয়ে থাকার ফলেই সময় পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। অন্যদিকে স্টার জলসার ‘কম্পাস’ ধারাবাহিকের সঙ্গে পেরে উঠছে না তুই আমার হিরো, তাই টিআরপির দিক থেকে নিজেদের এগিয়ে রাখার জন্যই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে জি বাংলা, এমনটাই ধারণা করা যেতেই পারে।
কিন্তু তুই আমার হিরো ধারাবাহিকের এই স্লট পরিবর্তনের কারণে অনেকেই ভাবছেন তাহলে হয়তো এবার রুবেলের ধারাবাহিকের বিদায় নেওয়ার সময় এসেছে। কিন্তু অন্যদিকে কুসুমের সময় পরিবর্তন করায় সেটা কুসুম ধারাবাহিকের জন্য যেন খারাপ প্রমাণিত না হয়ে যায়, এমনটাই আশঙ্কা করছেন ভক্তরা।
এতদিন কুসুম যে সময়ে সম্প্রচারিত হতো তাতে ভোলে বাবা পার কারেগা ধারাবাহিকের সঙ্গে প্রতিযোগিতা হতো এই ধারাবাহিকের। কিন্তু স্লট পরিবর্তনের ফলে এবার কম্পাস সিরিয়ালের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে হবে কুসুমকে। আগামী দিনে এই নতুন প্রতিযোগিতা কুসুমের জন্য কতটা ইতিবাচক ফল আনতে পারে সেটাই এখন দেখার।
তুই আমার হিরো প্রসঙ্গে
‘তুই আমার হিরো’ ধারাবাহিকের নতুন প্রমোয় দেখতে পাওয়া যাবে আরশিকে অপহরণ করা হয়েছে এবং শাক্যকে ভালোবাসার মানুষকে ফিরিয়ে আনতে দিতে হবে কঠিন পরীক্ষা। ভালোবাসার জন্য অন্যায়ের কাছে মাথা নিচু করবে শাক্য নাকি বুদ্ধির জোরে ভালবাসাকে বাঁচিয়ে আনবে সে? দেখা যাবে আগামী পর্বে।
আরও পড়ুন: আবারও প্রতারণার অভিযোগ পলাশের বিরুদ্ধে, ৪০ লক্ষ টাকা চেয়ে থানার দ্বারস্থ প্রযোজক
কুসুম প্রসঙ্গে
কুসুমের আগামী পর্বগুলিতে দেখা যাবে আয়ুসকে মনের কথা বলতে যাবে কুসুম অন্যদিকে ঠিক সেই সময় সম্পর্কে কিছু অপ্রিয় গুজব শুনতে পাবে ইন্দ্রানী। এই সব কিছুর মধ্যে মেঘা পেতে ফেলবে মরণ ফাঁদ। সব মিলিয়ে গাঙ্গুলি পরিবারকে কি বাঁচাতে পারবে কুসুম? উত্তর পাবেন আগামী পর্বে।