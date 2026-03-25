    সপ্তাহের মাঝখানে দাদামণিকে ৯টার স্লট থেকে হটিয়ে দিল জি বাংলা! শীঘ্রই শেষ হবে প্রতীক সেনের মেগা?

    সাহেব-হিয়া জুটির রসায়নের সামনে ফিকে প্রতীক সেন ম্যাজিক। টিআরপি তালিকায় গঙ্গার কাছে হার, মাঝ-সপ্তাহেই স্লট বদল দাদামণির। 

    Mar 25, 2026, 21:07:28 IST
    By Priyanka Mukherjee
    জল্পনা ছিলই, এবার তাতে কার্যত সিলমোহর পড়ল। জি বাংলার জনপ্রিয় ধারাবাহিক ‘দাদামণি’-র সময় পরিবর্তন নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত নিল চ্যানেল কর্তৃপক্ষ। আগামী ২৭শে মার্চ, শুক্রবার থেকে আর রাত ৯টায় দেখা যাবে না প্রতীক সেনকে। বদলে ধারাবাহিকটি সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে রাত ১১টার স্লটে। এই নিয়ে গত এক মাসে দ্বিতীয়বার স্লট বদল হল এই মেগার। আগে রাত সাড়ে আটটার বদলে ৯টায় পাঠানো হয়েছিল এই মেগাকে। এবার ঠেলে গভীর রাতের স্লটে পাঠানো হল।

    দাদামণিকে ৯টার স্লট থেকে হটিয়ে দিল জি বাংলা! শীঘ্রই শেষ হবে প্রতীক সেনের মেগা?
    দাদামণিকে ৯টার স্লট থেকে হটিয়ে দিল জি বাংলা! শীঘ্রই শেষ হবে প্রতীক সেনের মেগা?

    কেন এই আকস্মিক বদল?

    ধারাবাহিক সরিয়ে দেওয়ার প্রধান কারণ হিসেবে উঠে আসছে আশঙ্কাজনকভাবে কমে যাওয়া টিআরপি (TRP)। গত সপ্তাহের রেটিং চার্টে দেখা গিয়েছে, স্টার জলসার প্রতিপক্ষ ধারাবাহিক ‘গঙ্গা’-র কাছে কার্যত নতিস্বীকার করেছে ‘দাদামণি’।

    গঙ্গা: ৫.২ রেটিং (স্লট লিডার)

    দাদামণি: ৪.৫ রেটিং

    টিআরপি-র এই বিস্তর ফারাক এবং স্লট ধরে রাখতে না পারার কারণেই চ্যানেল কর্তৃপক্ষ এই কঠোর পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়েছে।

    ৯টার স্লটে আসছে ‘কমলা নিবাস’?

    চ্যানেল এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা না করলেও, স্টুডিও পাড়ার খবর অনুযায়ী— দেবশঙ্কর হালদার এবং সোহিনী সেনগুপ্ত অভিনীত আসন্ন মেগা ‘কমলা নিবাস’-কেই দেওয়া হতে পারে রাত ৯টার এই গুরুত্বপূর্ণ স্লট। অভিজ্ঞ অভিনেতাদের হাত ধরে হারানো জমি ফিরে পাওয়াই এখন জি বাংলার লক্ষ্য। খুব সম্ভবত এক সপ্তাহ এক ঘণ্টা করে দেখানো হবে জোয়ার ভাঁটা। তারপর এপ্রিলের শুরুতে আসবে কমলা নিবাস।

    মেগা কি তবে শেষের পথে?

    সাধারণত কোনো জনপ্রিয় ধারাবাহিককে রাত ১১টার স্লটে পাঠিয়ে দেওয়া মানেই তা শেষের পথে বলে ধরে নেওয়া হয়। প্রতীক সেনের অনুরাগীদের মধ্যে এখন একটাই প্রশ্ন— তবে কি খুব শীঘ্রই পাততাড়ি গুটাবে ‘দাদামণি’? রাত ১১টায় টিআরপি বাড়ানো কার্যত অসম্ভব, তাই অনেকেই মনে করছেন এটি স্রেফ নিয়ম রক্ষার খাতিরে কয়েকদিন চালানো হবে। কিছুদিন আগে রাহুল মজুমদারের নতুন মেগা সাত পাকে বাঁধাকে রাত ৯টার স্লটে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু টাইম ঘোষণার পরেও দুম করে তা বাতিল করা হয়। এবার পাকাপাকিভাবে কোপ পড়ল দাদামণির উপর।

    ভক্তদের মধ্যে ক্ষোভ:

    প্রতীক সেনের কামব্যাক প্রোজেক্ট হিসেবে ‘দাদামণি’ নিয়ে ভক্তদের উন্মাদনা ছিল চোখে পড়ার মতো। কিন্তু গল্পের দুর্বলতা না কি ভুল সময়ে টেলিকাস্ট— কোন কারণে টিআরপি কমল, তা নিয়ে নেটপাড়ায় শুরু হয়েছে চুলচেরা বিশ্লেষণ।

    বৃহস্পতিবার টিআরপি আসবার দিন, তাই আগামিকালই নতুন মেগার স্লট ঘোষণা করতে পারে জি বাংলা। কমলা নিবাসের পাশাপাশি জি বাংলায় শীঘ্রই আসছে আরও এক মেগা সিরিয়াল অন্নপূর্ণার লক্ষ্মীরা।

    • Priyanka Mukherjee
      ABOUT THE AUTHOR
      Priyanka Mukherjee

      প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

    News/Entertainment/সপ্তাহের মাঝখানে দাদামণিকে ৯টার স্লট থেকে হটিয়ে দিল জি বাংলা! শীঘ্রই শেষ হবে প্রতীক সেনের মেগা?
